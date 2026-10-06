A gazdasági fejlődés nincs hatásos területi politika nélkül – az uniós forrásokat is szétfeszíti a politikai tűzoltás kényszere

A fejlesztéspolitikáról szóló panelbeszélgetésen Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke a következő uniós költségvetés átalakulásáról, Baráth Etele volt európai ügyekért felelős miniszter pedig a magyarországi területi különbségekről és a fejlesztések helyi beágyazottságáról beszélt. A felszólalók szerint a források elköltésénél egyszerre kell figyelembe venni a közös európai célokat, az országon belüli különbségeket és azt, hogy a helyi közösségek mennyire képesek élni a fejlesztési lehetőségekkel.
Tüttő szerint a következő hétéves uniós költségvetésben Magyarország számára elsősorban az agrártámogatások és a kohéziós források alakulása lesz fontos. Az agrárpolitika az élelmiszerbiztonságot és a termelés korszerűsítését szolgálja, a kohéziós politika pedig nem egyszerűen a kevésbé fejlett országok felzárkóztatására szolgál: a közös piacból származó előnyök ugyanis nem egyenletesen oszlanak el, ezért a kohézió ezek kiegyenlítését segíti.
Ez nem halott pénz, hanem megtérülő befektetés politika
Tüttő szerint, aki hangsúlyzta azt is, hogy az uniós támogatások akkor hatékonyak igazán, ha kiegészítik a hazai forrásokat, nem pedig kiváltják azokat. A 2028–2034-es költségvetés szempontjából igazából három kérdés érdekes szerinte:
- mekkora lesz a keret?
- hogyan alakul a szerkezete?
- ki dönt majd a felhasználásáról?
Az uniós büdzsé a tagállami kiadások mindössze nagyjából egy százalékát teszi ki, az éles viták ellenére érdemi növekedésre és csökkentésre se lehet számítani Tüttő szerint. A bizottsági javaslat elviekben nagyobb mozgásteret biztosít a tagállamoknak, de az új nemzeti borítékok (NRPP) felhasználása nehéz feladat,
olyan mintha a pénzügyminiszternek a sodokut kéne kiraknia megannyi feltételrendszernek megfelelve.
A kormányoknak ugyanabból a keretből kellene finanszírozniuk többek között az agrártámogatásokat, a kohéziót, a migráció kezelését, a határvédelmet, az energetikai és klímacélokat, miközben a kifizetések reformok és mérföldkövek teljesítéséhez is kötődnének. A versenyképességi források tervezett bővítése pedig rivalizálást teremthet az ágazatok és a fejlesztési célok között is.
Tüttő szerint Magyarország számára most lehetőség nyílhat arra, hogy a forráselosztást fokozatosan decentralizáltabbá tegye, vagyis nagyobb felelősséget adjon a helyi és regionális szereplőknek. Szerinte azonban
Ez egy évtizedes elköteleződés és izomépítési feladat.
Baráth Etele a területi különbségek súlyosságára hívta fel a figyelmet, hiszen a népességfogyás, az elöregedés és az elvándorlás egyes térségekben egyszerre jelentkezik, a régiók gazdasági teljesítménye pedig egyre eltérőbb. Elmondása szerint
2040-re a magyar népességfogyás nagyságrendje elérheti Somogy, Tolna és Baranya megye mai népességének összegét.
A volt miniszter szerint a források elosztásánál nem elég a lemaradást mérni és több pénzt juttatni a fejletlenebb térségeknek, hanem sokkal jobban figyelembe kell venni, hogy a helyi közösségek képesek-e hasznosan felhasználni a támogatást.
Az uniós források ugyanis könnyen piactorzító hatásúak is lehetnek, ha a támogatott vállalkozások előnybe kerülnek azokkal szemben, amelyeknek saját forrásból kell fejleszteniük. A leszakadó térségekben ezért szerinte elsősorban a tudásba, a kutatás-fejlesztésbe, az oktatásba, az egészségügybe és a digitalizációba kell beruházni.
Baráth úgy vélte, az ágazati fejlesztések mellett a helyi gazdaságot és társadalmi környezetet is figyelembe vevő tervezésre van szükség. Egy beruházás eredményességét nemcsak az mutatja meg, hogy elkészült-e, hanem az is, milyen hatással van a környezetére, a munkaerőre és az adott térség fejlődésére. Szerinte
Gazdasági fejlődés nincs hatásos területi politika nélkül.
Persze ahhoz, hogy ennek esélye legyen működni, hosszú távú elköteleződésekre lenne szükség, egy halmozottan terhelt környezetben. Tüttő úgy látja a források felhasználását egyre szigorúbb feltételek határozzák meg, miközben a kormányoknak kevés idejük marad a hosszabb távú tervezésre. Baráth szerint a szigorú szabályozás önmagában nem akadálya a cselekvésnek, de az fontos, hogy a fejlesztéseknek legyen világos iránya, és a kormányzat ne csak gyorsan, hanem következetesen is döntsön.
A beszélgetést Tüttő Teller Edétől gondolatával zárta, amely szerint a pesszimista ember az, akinek általában igaza van, de nincs benne semmi öröme, míg az optimista a bizonytalan jövő ellenére is igyekszik tenni azért, hogy az jobb legyen – foglalta össze. Baráth ezzel párhuzamosan az Európai Unió válságkezelő képességét emelte ki, és azt mondta, bízik benne, hogy ehhez hasonlóan
Magyarország a következő költségvetési ciklus végére nem leszakadó, hanem a közép-kelet-európai élvonalhoz felzárkózó ország lesz.
Címlapkép forrása: Portfolio
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