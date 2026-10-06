"Az uniós tisztviselő sem bánja, hogy nem lát dezinformációt minden sarkon"

Tényleg gyökeresen megváltozott-e Brüsszel és Magyarország viszonya? Zupkó az előadás címének kérdésfeltevését elemezve arra jutott, hogy az azt sugallja, mintha "Brüsszel" egy kívülálló harmadik fél lenne. A gyökeres változás, amit uniós tisztségviselőként szeretnének elérni, az az, hogy úgy érezzük, "az Európai Unió mi vagyunk."
Ezzel kapcsolatban egy 2023-as Eurobarometer felmérésre hívta fel a figyelmet: a magyarok 90 százaléka vallotta azt, hogy európai polgárnak érzi magát.
Akik itt élnek Magyarországon, tudják, milyen kommunikációs környezetben született ez az eredmény. (...) Ez nem rossz
– vélekedett Zupkó. A gazdaságra áttérve kiemelte, hogy Magyarország a harmadik leginkább integrált az európai piacokra, exportjának több mint 80 százaléka a közös belső piacra irányul. "Arról beszélünk, hogy Back to Europe (utalt a konferencia nevére – a szerk.), de a magyar gazdaság egy picit sem hagyta el Európát."
A képviselet vezetője hosszasan értékelte Magyarország és az EU viszonyát. Mint mondta, ha 2021 és 2025 közt összesítjük a Tanácsban történt szavazásokat, akkor a nemek arányában Magyarország van legelöl a tagállamok előtt, 10 százalékkal. Szintén beszédes adat, hogy 2026 szeptemberében jelenleg Magyarországon és Lengyelországban van folyamatban a legtöbb kötelezettségszegési eljárás, több mint 100. Zupkó szerint azonban ezek még nem mutatnak kirívó különbséget, akár bele is férhetnének a tagállamok és EU közti, mindenhol fennálló konfliktusokba.
Mi az, ami már túlmegy a szokásos eljáráson?
- Az uniós tisztviselő szerint erre példa a 2018-ban megindított 7-es cikkely szerinti eljárás, valamint a horizontális feljogosító feltételek nem teljesítése. Ez utóbbi azt vizsgálja, hogy az állam jogrendszere és hatósági gyakorlata tiszteletben tartja-e az uniós alapjogokat.
- Az Európai Bizottság 2021-ben azt találta, hogy Magyarország esetében ez nem teljesül, például az igazságszolgáltatás függetlensége, a kisebbségek egyenlősége és az akadémiai szabadság terén.
- Magyarország ellen ráadásul kondicionalitási eljárás is indult. Ez az a folyamat, ami az EU pénzügyi érdekeinek védelmére szolgál. A Bizottság rendszerszintű problémákat tárt fel a közbeszerzési rendszer, a vagyonnyilatkozatok terén. Ezek orvoslásáig a három legnagyobb kohéziós forráshoz való hozzáférést felfüggesztette az Unió.
A Bizottság azonban rendszeresen felülvizsgálja a helyzetet, az idén nyáron elkészült jelentések pedig sok téren előrelépést mutattak. Így például a kormány megerősítette az Integritás Hatóság jogköreit, csatlakozott az Európai Ügyészséghez, készre jelentette mind a 27 szupermérföldkövet, ami a Helyreállítási Terv (RRF) teljesítéséhez kapcsolódik. A reformok láttán a Bizottság a kondicionalitási eljárás lezárására tett javaslatot. Hiányosságok a horizontális feljogosító feltételek terén vannak, ezek kapcsán is folyamatos azonban a tárgyalás.
Hogyan változott tehát az unió és Magyarország viszonya? – tért vissza az előadás fő kérdésének értékelésére.
"Amit látunk, az egy egyértelműen változó szerepfelfogás. Van egy szándék, az őszinte, lojális tagállami együttműködés elvének követésére. (...) Nem zárult le még minden folyamat, de egyértelmű az elkötelezettség" – véelekedett, hozzátéve:
A tisztviselő sem bánja azért, hogy nem lát plakátokat és az Unió szándékairól való dezinformációt minden sarkon.
Címlapkép forrása: Portfolio
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