Orbán Anita: a világ nem vár Európára

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„Néhány év késlekedés évtizedes lemaradást okozhat” – figyelmeztetett Orbán Anita a Portfolio Back to Europe 2026 konferenciájának megnyitóján. A miniszterelnök-helyettes értékelése szerint Európának a nagyhatalmi verseny, a technológiai átalakulás és a geopolitikai bizonytalanság közepette nem újabb diagnózisokra, hanem gyorsabb cselekvésre van szüksége, Magyarország érdeke pedig egy erős, versenyképes és cselekvőképes Európai Unió. Ehhez az országnak nem Európával szemben, hanem Európában kell érvényesítenie érdekeit, a nemzetközi bizalom megerősítéséhez pedig elengedhetetlen a jogállamiság helyreállítására és az uniós kapcsolatok rendezése. A konferencia résztvevőit videóüzenetben köszöntötte.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Orbán Anita videóüzenetben köszöntötte a Portfolio 2026-os Back to Europe konferenciájának résztvevőit. A külügyminiszter szerint a gazdaság, a biztonság és a geopolitika egyre szorosabban összefonódik, hiszen ma már az energiáról, a technológiáról és a mesterséges intelligenciáról Európa jövőbeli cselekvőképessége kell, hogy eszünkbe jusson.

A külügyminiszter szerint az Európai Unió erejének egyik alapja a nyitott, szabályokon alapuló gazdaság, ezt azonban csak versenyképes Európa tudja fenntartani, ezért a nagyhatalmi verseny, a világgazdaság átalakulása és a technológiai fejlődés közepette

Európa válasza nem lehet az elzárkózás.

Orbán Anita szerint az európai problémák diagnózisa már ismert, hiszen a Draghi- és a Letta-jelentés is rámutatott a magas energiaköltségekre, az egységes piac hiányosságaira, a tőkehiányra, valamint a technológiai és védelmi kapacitások gyengeségeire.

Innentől szerinte nem újabb diagnózisra van szükség, hanem a végrehajtás felgyorsítására, ezért fontos megérteni, hogy például a mesterséges intelligencia fejlődése nem igazodik a jogalkotási ciklusokhoz, a geopolitikai változások pedig nem várják meg az költségvetések újratervezését.

A globális versenyben néhány év késlekedés évtizedes lemaradást okozhat

- hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes.

Orbán Anita szerint nem kérdés, hogy Magyarországnak egy erős, cselekvőképes és versenyképes Európai Unió az érdeke. A nemzeti érdek és az európai együttműködés nem áll szemben egymással, így az országnak nem Európával szemben, hanem Európában és Európával kell érvényesítenie érdekeit. Ahhoz, hogy ezt elérjük,

a közép-európai együttműködést gyakorlati alapokra kell helyezni.

A térség országainak külön-külön korlátozott a súlya, együtt viszont Európa egyik meghatározó ipari térségét alkotják. Ehhez az energia- és közlekedési összeköttetések, a védelmi ipari együttműködés, a regionális értékláncok és a gazdasági biztonság erősítésére van szükség.

A magyar gazdaság felzárkózásához ugyanakkor az európai együttműködés önmagában nem elég. Orbán Anita hatékonyabb és felelősebb államot, jól működő piacgazdaságot és versenyképes oktatást tart szükségesnek. A tartós növekedéshez szerinte széles tudásbázisra és a társadalom egészének teljesítményére van szükség, azért azt is hangsúlyozta, hogy

a tudás nem lehet kevesek kiváltsága.

A külügyminiszter úgy látja, hogy a siker elengedhetetlen feltétele a nemzetközi bizalom is, ezért fontos, hogy Magyarország teljesítse a vállalásait, és minden szövetségesünknek világos legye: hosszú távon lehet ránk számítani.

Mindezért az európai kapcsolatok rendezése, a jogállamiság helyreállítása és az uniós forrásokhoz való hozzáférés ezért nemcsak belpolitikai vagy költségvetési kérdés, hanem gazdasági érdek és a nemzetközi hitelesség ügye is.

Ehhez a miniszterelnök-helyettes szerint három fő dologra lesz szükség:

Erőre , mert gazdasági és technológiai erő nélkül nincs geopolitikai cselekvőképesség.

, mert gazdasági és technológiai erő nélkül nincs geopolitikai cselekvőképesség. Sebességre , mert a világ nem vár Európára.

, mert a világ nem vár Európára. Léptékre, mert a globális versenyben sem Magyarország, sem más európai ország nem lehet minden területen önmagában elég nagy.

A magyar gazdaság felgyorsítása persze minden itt élő érdeke, de Orbán Anita szerint Magyarországot azért s kell sikeresebbé tenni, hogy egy erősebb Európa része legyen, ami a gyakorlatban hosszú távon teszi fenntarthatóvá, hogy a kontinens ne maradjon le versenytársaitól.

Címlapkép forrása: Portfolio