Vissza kell nyerni a befektetői bizalmat, ami az egyik napról a másikra bevezetett szabályok miatt veszett oda

Oroszi Fanni és Matula Gábor, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkárai szerint a következő időszak egyik fő feladata a magyar hozzáadott érték növelése, ehhez pedig kiszámítható szabályozásra és átlátható állami működésre van szükség.
Matula szerint a magyar gazdaság nyitottsága és magas exportteljesítménye mögött jelentős ipari teljesítmény és nemzetközi vállalati jelenlét áll, de ez önmagában nem mutatja meg, mennyi magyar jövedelem és tudás marad az országban. Az export volumenének mintegy 80 százalékát nemzetközi vállalatok adják, miközben
a magyar kkv-k körülbelül csupán 5 százaléka exportál.
A minisztérium célja, hogy a hazai vállalkozások ne csak beszállítóként, hanem saját technológiával, márkával és értékesítési hálózattal is részt vegyenek a külpiaci értékláncokban.
Ennek érdekében Oroszi szerint az egyenlő versenyfeltételeknek és a versenypolitikának az új kormányzatban nagyobb szerepet kell kapnia. Úgy látja, a minisztérium piactorzító hatásokat, monopóliumokat és magas piaci koncentrációt örökölt, ezért
- a szabályozások bevezetése előtt mély hatásvizsgálatokra,
- a jelentősebb változtatások előtt pedig a piaci szereplőkkel folytatott érdemi konzultációra van szükség.
A kiszámítható szabályozási környezet és az átlátható támogatási programok alapkövetelmény a cél eléréséhez, de Oroszi szerint az exportfejlesztés erősítéséhez kifejezetten olyan támogatási rendszerre lenne szükség, amely a vállalatok exportképességének felmérésétől a finanszírozásig segíti a cégeket.
Oroszi a kiszámíthatatlanság példájaként említette, hogy az előző kormány alatt szinte állandó gyakorlatként
egyik napról a másikra vezettek be állami elővásárlási jogot külföldi befektetések esetén.
Szerinte az ilyen intézkedések - bár egyes esetekben, megfelelő indoklással indokoltak lehetnek - bizalomvesztést okoztak a hazai és a külföldi vállalkozások körében is, ha magyarázat nélkül, látszólag önkényesen hozzák meg őket. Matula ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a külföldi befektetések ellenőrzésének szabályozása mellett annak eljárásrendje is felülvizsgálatra szorul, mert a cégek visszajelzései szerint nem volt átlátható, hogyan születtek a döntések.
Oroszi problémásnak nevezte a versenytörvény korábbi módosításait, köztük a nemzetstratégiai jelentőségű fúziók kivételét a versenyjogi eljárások alól. Szerinte a kivételeknek közérdeket kell szolgálniuk, feltételeiknek pedig előre megismerhetőknek és átláthatóknak kell lenniük. A közbeszerzéseknél általánosságban a magyar kkv-k azt jelezték, hogy az előző időszakban
több állami kiírás feltételeinek sem tudnak megfelelni, így már a pályázásból is kiszorultak.
Matula a támogatási programoknál a világos pályázati feltételek mellett a teljesítmény mérését is fontosnak nevezte. Azt mondta, egyértelműen meg kell határozni, mit várnak el a támogatott vállalkozásoktól, majd az eredményeket utólag is mérni és ellenőrizni kell.
A panelbeszélgetésen szóba jött egy a Blue Door Consulting által Párizsban szervezett francia–magyar üzleti fórumot is, ahol a vállalkozások azt kérdezték, milyen garanciát kaphatnak arra, hogy javulnak a magyarországi piacra lépés feltételei, mi változik konkrétan, és mi a biztosíték arra, hogy az partnerként fogja őket kezelni.
- Oroszi, szerint a bizalom helyreállításához elsősorban átláthatóságra, kiszámíthatóságra és párbeszédre van szükség. Felvetette azt is, hogy érdemes lehet megvizsgálni a lobbitevékenység szabályozását, mivel Magyarországon jelenleg nincs erre vonatkozó törvényi rendelkezés.
- Matula elmondta, hogy a minisztérium jelenleg kérdőívekkel és szakmai workshopokkal igyekszik megismerni a vállalatok tapasztalatait. Legutóbbi exporttal kapcsolatos kérdőívüket például 275 vállalkozás töltötte ki, köztük igen jelentős és ilyen téren is tapasztalt szereplőkkel.
- A tárca emellett a külgazdasági intézményrendszer együttműködését is erősítené, így például szorosabb kapcsolatot alakítana ki az Eximbank és a HEPA között, valamint összehangolná a beruházásösztönzési és exportfejlesztési szervezetek munkáját.
A várható időhorizont kérdésénél Oroszi azt válaszolta, hogy a korábbi, egyértelműen hibás intézkedések korrekciójára gyorsan sor kerülhet, a nagyobb gazdasági hatású új programok előkészítése viszont időt és alapos hatásvizsgálatot igényel.
Matula ehhez kapcsolódva az intézményi reformok között emelte ki az „egy ügyfél, egy gazda” elvét, miszerint
egy vállalkozásnak ne kelljen több állami intézmény között eligazodnia, hanem egy kapcsolattartó segítse végig az ügyintézésen.
A zárókörben Oroszi arról beszélt, hogy a gazdaságfejlesztést egységesebben kezelhetik, mivel a külgazdaság, a belgazdaság, a gazdaságfejlesztés és az energia is egy minisztériumhoz került.
Matula szerint Magyarország erős ipari és szolgáltatási tudásbázisára lehet építeni, az állam pedig nemzetközi kapcsolatokkal, átlátható működéssel és a hazai beszállítói réteg erősítésével segítheti a beruházásokat.
Címlapkép forrása: Portfolio
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