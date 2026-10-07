12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Kármán András: a NER lebontása az alapja egy piaci versenyre épülő gazdasági fejlődésnek
Készül az európai szuperadó, kiszivárgott az EU terve
Uniós források

Készül az európai szuperadó, kiszivárgott az EU terve

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Bizottság azon dolgozik, hogy az amerikai techóriásokat – köztük az Apple-t, a Metát és a Google-t – ne egy célzott digitális adóval, hanem egy szélesebb körű, minden nagyvállalatra kiterjedő illetékkel adóztassa meg, elkerülve ezzel a Trump-kormányzat esetleges megtorló lépéseit - írta meg a Financial Times.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A tervek szerint a Bizottság egy már létező javaslatot, az úgynevezett "Corporate Resource for Europe" (Core) elnevezésű eszközt dolgozná át. Jelenlegi formájában a Core

az évi 100 millió eurót meghaladó árbevételű, az EU-ban működő vállalatokra vetne ki éves átalányhozzájárulást.

Az elképzelések szerint a küszöbértékeket úgy módosítanák, hogy a teher kizárólag a legnagyobb vállalatokra háruljon: ez egyrészt növelné a techcégektől beszedhető összeget, másrészt eloszlatná azokat az európai aggályokat, amelyek szerint a teher aránytalanul sújtaná az uniós középvállalkozásokat.

Az új adó minden ágazat nagyvállalatát érintené, nem csupán a digitális szolgáltatókat, ám a részletek kidolgozása még folyamatban van.

Még több Uniós források

Vissza kell nyerni a befektetői bizalmat, ami az egyik napról a másikra bevezetett szabályok miatt veszett oda

A gazdasági fejlődés nincs hatásos területi politika nélkül – az uniós forrásokat is szétfeszíti a politikai tűzoltás kényszere

„A bizonytalanságnak ára van” – Hajdu Márton az európai kapcsolatok gazdasági jelentőségéről

Egyes fővárosok ellenzik a tisztán digitális adót, mert nem akarják kiváltani az amerikaiak haragját, míg sokan magát a Core-t utasítják el. A megoldást az jelentheti, ha az adót szinte az összes nagyvállalatra kiterjesztjük

– nyilatkozta egy uniós tisztviselő a Financial Timesnak.

A Core egy ötelemű, új forrásokból álló csomag része, amely 2028-tól kezdve évente mintegy 60 milliárd eurót hozna az EU közös költségvetésébe. Jelenleg azonban a tagállamok többsége ellenzi a javaslatot, mivel attól tartanak, hogy a teher hátrányos helyzetbe hozná a középvállalkozásokat a külföldi versenytársaikkal szemben. Tisztviselők szerint a küszöbértékek megemelése több ország támogatását is megszerezhetné, ám figyelmeztetnek arra, hogy az elfogadáshoz mind a 27 tagállam egyhangú döntésére szükség van.

A nagyvállalatok globális megadóztatására tett törekvések az elmúlt években megrekedtek. Az OECD égisze alatt 2021-ben kötött megállapodást – amely arra kötelezte volna a multicégeket, hogy ott fizessenek több adót, ahol a bevételeik keletkeznek – Trump 2024-es újraválasztása gyakorlatilag megpecsételte; egy uniós tisztségviselő megfogalmazása szerint az egyezmény "gyakorlatilag halott". Brüsszel korábban felfüggesztette az uniós szintű digitális szolgáltatási adóra vonatkozó jogalkotást, hogy teret engedjen a globális megállapodásnak, de továbbra is igyekszik elkerülni minden olyan adókonstrukciót, amely kizárólag a digitális cégeket célozná.

Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Ausztria már bevezette a saját nemzeti digitális szolgáltatási adóját, emiatt az Egyesült Államok a 301-es cikk alapján eljárást indított ellenük, ami akár megtorló vámok kivetéséhez is vezethet. A Bizottság szóvivője kijelentette, hogy az intézmény kész támogatni a Tanácsot és az Európai Parlamentet abban, hogy még idén megállapodásra jussanak az új saját források csomagjáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Befektetési klub 2026

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: változik a vagyonadó terve és a kata is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility