Készül az európai szuperadó, kiszivárgott az EU terve

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A tervek szerint a Bizottság egy már létező javaslatot, az úgynevezett "Corporate Resource for Europe" (Core) elnevezésű eszközt dolgozná át. Jelenlegi formájában a Core

az évi 100 millió eurót meghaladó árbevételű, az EU-ban működő vállalatokra vetne ki éves átalányhozzájárulást.

Az elképzelések szerint a küszöbértékeket úgy módosítanák, hogy a teher kizárólag a legnagyobb vállalatokra háruljon: ez egyrészt növelné a techcégektől beszedhető összeget, másrészt eloszlatná azokat az európai aggályokat, amelyek szerint a teher aránytalanul sújtaná az uniós középvállalkozásokat.

Az új adó minden ágazat nagyvállalatát érintené, nem csupán a digitális szolgáltatókat, ám a részletek kidolgozása még folyamatban van.

Egyes fővárosok ellenzik a tisztán digitális adót, mert nem akarják kiváltani az amerikaiak haragját, míg sokan magát a Core-t utasítják el. A megoldást az jelentheti, ha az adót szinte az összes nagyvállalatra kiterjesztjük

– nyilatkozta egy uniós tisztviselő a Financial Timesnak.

A Core egy ötelemű, új forrásokból álló csomag része, amely 2028-tól kezdve évente mintegy 60 milliárd eurót hozna az EU közös költségvetésébe. Jelenleg azonban a tagállamok többsége ellenzi a javaslatot, mivel attól tartanak, hogy a teher hátrányos helyzetbe hozná a középvállalkozásokat a külföldi versenytársaikkal szemben. Tisztviselők szerint a küszöbértékek megemelése több ország támogatását is megszerezhetné, ám figyelmeztetnek arra, hogy az elfogadáshoz mind a 27 tagállam egyhangú döntésére szükség van.

A nagyvállalatok globális megadóztatására tett törekvések az elmúlt években megrekedtek. Az OECD égisze alatt 2021-ben kötött megállapodást – amely arra kötelezte volna a multicégeket, hogy ott fizessenek több adót, ahol a bevételeik keletkeznek – Trump 2024-es újraválasztása gyakorlatilag megpecsételte; egy uniós tisztségviselő megfogalmazása szerint az egyezmény "gyakorlatilag halott". Brüsszel korábban felfüggesztette az uniós szintű digitális szolgáltatási adóra vonatkozó jogalkotást, hogy teret engedjen a globális megállapodásnak, de továbbra is igyekszik elkerülni minden olyan adókonstrukciót, amely kizárólag a digitális cégeket célozná.

Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Ausztria már bevezette a saját nemzeti digitális szolgáltatási adóját, emiatt az Egyesült Államok a 301-es cikk alapján eljárást indított ellenük, ami akár megtorló vámok kivetéséhez is vezethet. A Bizottság szóvivője kijelentette, hogy az intézmény kész támogatni a Tanácsot és az Európai Parlamentet abban, hogy még idén megállapodásra jussanak az új saját források csomagjáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images