Százmilliárdok tűnnek el az adóbevételekből, a kiskapuk bezárásáról és az európai cégek helyzetbe hozásáról döntött az EP

A tartózkodások ellenére jelentős többséggel fogadta el az Európai Parlament a Tisza képviselője által jegyzett társaságiadó-politikáról szóló jelentését, amely egyszerűbb szabályokat és az európai vállalkozások versenyképességének erősítését sürgeti. A dokumentum a párhuzamos kötelezettségek megszüntetését, az adóparadicsomok listájának frissítését, célzott adókedvezményeket és a digitális szolgáltatók adóztatásában összehangoltabb európai fellépést szorgalmaz.

Az Európai Parlament 364 igen szavazattal, 69 ellenében, 162 tartózkodás mellett fogadta el a Kollár Kinga tiszás képviselő uniós társaságiadó-politikáról szóló jelentését. A jelentés alapvetése, hogy

a tisztességes vállalati adóztatás és a versenyképesség erősítése egyaránt szükséges, a két cél között pedig nem kell választani.

Az európai vállalkozások kevesebb túlszabályozást, kevesebb adminisztrációs terhet és nagyobb védelmet várnak Kollár szerint, amihez kiszámítható szabályozásra, arányos kötelezettségekre és beruházást támogató adópolitikára van szükség. Az egyszerűsítés mellett azonban szintén hangsúlyos, hogy az adóelkerülés elleni fellépést is erősítené az EP. A jelentés

az adóparadicsomok uniós listájának frissítését,

a káros adózási gyakorlatokkal szembeni politikák reformját,

a cégek tényleges tulajdonosi hátterének átláthatóbbá tételét,

az országok közti automatikus információcserét, és

a nem együttműködő államokkal szembeni szigorúbb fellépést szorgalmazza.

Mindez azért fontos, mert az OECD számait idézve, a jelentés is leírja, hogy

évi 100–240 milliárd dollárnyi adóbefizetést úszhatnak meg a nagyvállalatok a jelenlegi nemzetközi környezetnek hála.

A dokumentum fontos lépésnek tekinti a globális minimumadót, amely a legalább 750 millió eurós éves árbevételű multinacionális vállalatcsoportoknál 15 százalékos tényleges adóterhelést céloz. Ha valamely országban ennél alacsonyabb az adóterhelés, a különbözetet elsőként az adott ország szedheti be, ennek hiányában pedig az anyavállalat országa, vagy végsőként a vállalatcsoport más tagjainak otthont adó országok érvényesíthetnek kiegészítő adót.

A Donald Trump vezette amerikai adminisztráció eltérő megközelítése azonban a jelentéstevő szerint komoly versenyhátrányt okozhat az európai központú vállalatoknak.

Az amerikai rendszer több országban keletkező külföldi jövedelmet együttesen kezel, így a magasabb adóterhelés ellensúlyozhatja az alacsonyabbat, míg az uniós minimumadó-szabályok országonként vizsgálják a 15 százalékos szint teljesülését.

A különbséget tovább növelik az OECD januárban közzétett, úgynevezett „side-by-side” csomagjának könnyítései. A magyarázó rész szerint ezeknek az amerikai központú vállalatcsoportok számára elérhető elemei a minimumadó egyes szabályainak alkalmazása alól biztosítanak mentességet,

az európai központú csoportokra viszont továbbra is az uniós irányelv kötelezettségei vonatkoznak.

Emellett jelentős gazdaságok, köztük Kína és India sem hajtották végre a minimumadó reformját, így az összeadódó hátrányok miatt a versenytorzító adókedvezményekkel szembeni fellépésre is felkéri a Bizottságot a jelentés.

Az EP a vállalatcsoportok uniós adóalapjának egységesebb meghatározását célzó BEFIT-javaslat felülvizsgálatát is sürgeti. A dokumentum szerint a BEFIT és a globális minimumadó eltérő adóalap-számítása párhuzamos kötelezettségeket és többletadminisztrációt teremthet, a nemzetközi normáktól való eltérés pedig növelheti a kettős adóztatás, a jogbizonytalanság és az adóügyi viták kockázatát, ezért az EP szükség esetén szűkebb körű, fokozatosan bevezethető javaslatot vár a Bizottságtól.

Ahhoz, hogy Európa ne kerüljön hátrányba ebben a környezetben, az egymást átfedő adószabályok, adatszolgáltatási és jelentéstételi követelmények egyszerűsítésére lesz szükség. Kollár a Bizottság adózási könnyítési csomagját megfelelő iránynak nevezte, de ezeket

egyrészt gyorsabban kéne végrehajtani,

másrészt arra is kéne figyelni, hogy célzott adókedvezményekkel Európában tartsák az innovatív vállalkozásokat,

a digitális szolgáltatók adóztatásához pedig meg kell találni az összehangoltabb nemzetközi érdekérvényesítés útját.

Legutóbbi esetében Kollár az adóztatási jogok elosztásának újragondolását is felveti, hiszen az uniós digitális szolgáltatáskereskedelem egyensúlya érdemben romlott, a felhőszolgáltatások, az AI és más digitális technológiák térnyerése pedig növelte egyes EU-n kívüli központú nagyvállalatok adóköteles nyereségét. Ez indokolhatja annak

felülvizsgálatát, hogy mely országok jogosultak megadóztatni ezeket a profitokat

A kérdés rendezésére a jelentés az USA-val folytatott párbeszéd szorgalmazása mellett, az egyoldalú intézkedések szükségességét sem zárja ki.

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A parlamenti jelentés elfogadása persze önmagában nem változtatja meg a vállalatok adókötelezettségeit, és az erősebb fellépésre könnyen kereskedelmi nyomásgyakorlás lehet a válasz, ezért kulcskérdés, hogy az EU mennyire magabiztosan és kitartóan tud együttműködni a kontinens bebiztosítása és a kiállás érdekében.

A közvetlen adóztatás alapvetően tagállami hatáskör, így az uniós szabályok módosításában a nemzeti kormányoknak van meghatározó szerepük van, de ez esetben kevésbé szól arról a történet, hogy "aki akarja jól csinálja", sokkal inkább az kell, hogy a tagállamok nyitottak legyenek a közös reformokra.

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