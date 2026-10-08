Kiderült, miről lesz szó a következő uniós csúcson

A növekvő geopolitikai bizonytalanság közepette az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács jövő heti brüsszeli ülésén elsősorban a gazdaságra, az európai versenyképesség erősítésére összpontosítanak majd - közölte António Costa, az Európai Tanács elnöke az október 15-én kezdődő EU-csúcstalálkozóra szóló meghívólevelében csütörtökön.

Aláhúzta: rövid távon olyan célzott és átmeneti intézkedésekre van szükség, amelyek enyhítik a magas energiaárak lakosságra és vállalkozásokra gyakorolt hatását, miközben az Európai Unió folytatja a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésére irányuló stratégiáját.

A csúcstalálkozón áttekintik a 2026-2027-es időszakra szóló,

Egy Európa, Egy Piac

elnevezésű versenyképességi menetrend végrehajtását is. Az Európai Tanács elnöke szerint biztosítani kell, hogy a politikai célkitűzések kézzelfogható eredményekké váljanak, és új lehetőségeket teremtsenek az európai vállalkozások, induló cégek és polgárok számára. Az állam- és kormányfői értekezleten megvitatják az európai ipart érintő globális makrogazdasági egyensúlytalanságok mérséklését célzó intézkedéseket is.

A tanácskozás kiemelt témája lesz az Európai Unió 2028-2034-es időszakra szóló többéves pénzügyi kerete.

Costa szerint az új uniós költségvetés stratégiai eszköz egy versenyképesebb, gazdaságilag erősebb és stratégiailag önállóbb Európa megteremtéséhez. Hangsúlyozta, hogy a mielőbbi megállapodás elengedhetetlen a gazdasági kiszámíthatóság és stabilitás biztosításához. Mint írta, a költségvetési tárgyalások októberben döntő szakaszba lépnek, ezért a vezetőknek elő kell mozdítaniuk a kulcsfontosságú kérdések rendezését annak érdekében, hogy az év végéig megszülethessen a végleges megállapodás.

Az Európai Tanács elnöke közölte: Ukrajna támogatása továbbra is az Európai Unió legfontosabb prioritásai közé tartozik. A vezetők megerősítik az ország támogatását az orosz agresszióval szemben, és meghallgatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatását az ország téli időszakra vonatkozó szükségleteiről, különös tekintettel a kritikus infrastruktúrát érő fokozódó orosz támadásokra. Napirendre kerül Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrehaladása is.

A csúcstalálkozón megvitatják Oroszország Európa-szerte végrehajtott hibrid támadásait, valamint az uniós védelmi felkészültség megerősítését.

Costa szerint fenn kell tartani a védelmi fejlesztések lendületét, és fel kell gyorsítani a munkát, különösen a kiemelt katonai képességhiányok felszámolása terén.

A migrációról szóló stratégiai vitával kapcsolatban az Európai Tanács elnöke úgy értékelte, hogy az uniós megközelítés eredményes, amit az illegális érkezések számának jelentős és tartós csökkenése is bizonyít. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az uniónak továbbra is felkészültnek kell maradnia a válsághelyzetek kezelésére, és szolidaritást kell tanúsítania a migrációs nyomással szembesülő tagállamokkal.

A vezetők az uniós bővítésről és a szükséges reformokról is egyeztetnek. Costa kiemelte a Montenegróval kötendő csatlakozási szerződés előkészítését, valamint azt a célkitűzést, hogy Podgoricával még az év vége előtt lezárulhassanak a csatlakozási tárgyalások.

A közel-keleti helyzet szintén napirenden szerepel.

Az uniós vezetők áttekintik a térség legújabb fejleményeit, különös tekintettel a hajózás szabadságára és a tengeri biztonságra gyakorolt hatásokra. Costa hangsúlyozta, hogy ezek alapvető jelentőségűek a globális ellátási láncok működése, különösen az energia, a műtrágya, és az élelmiszer-ellátás szempontjából.

Az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek jövő csütörtökön kezdődő brüsszeli találkozója a tervek szerint pénteken fejeződik be.

Címlapkép forrása: EU