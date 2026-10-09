Akár 15 százalékot is lefaraghatnak az EU következő költségvetéséből a fukarok

Az uniós tagállamok 100–200 milliárd euróval csökkenthetik a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret közel 2000 milliárd eurós tervezetét, írja a Politico 12 uniós diplomatára hivatkozva. A Tanács soros elnökségét betöltő Írország szombaton mutatja be új tárgyalási javaslatát, amelyről a jövő heti uniós csúcstalálkozón vitatkoznak majd a vezetők.

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A megszorításokat elsősorban Németország sürgeti Ausztriával és Hollandiával együtt, vagyis a hagyományosan fukar országok nem akarnak Európára költeni, ahogy minden uniós közös költségvetésről szóló vitában.

A kohéziós támogatások megőrzéséért 17 tagállam lépett fel közös koalícióban, amely ellenzi az agrár- és regionális források csökkentését.

A csoport legsúlyosabb szereplői közé tartozik Olaszország és Spanyolország, akárcsak Lengyelország. A ciprusi elnökség júniusban 32 milliárd eurós lefaragást javasolt, amelyet a takarékos tagállamok elégtelennek tartottak.

Az Európai Bizottság 2025 júliusában bemutatott eredeti javaslata közel 2000 milliárd eurós kiadással számolt, ami az unió bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,26 százaléka. Ahogy arról többször írtunk, a legnagyobb tétel, 865 milliárd euró, a nemzeti és regionális partnerségi tervekre jutna, amelyek a kohéziós és agrártámogatásokat a többi fejlesztési forrással egyetlen keretbe vonnák össze. Az Európai Versenyképességi Alap mintegy 409 milliárd eurót kapna, amelyből 131 milliárdot védelemre és űriparra szánnak.

A külkapcsolatokat és fejlesztési támogatásokat finanszírozó Global Europe programra 200 milliárd euró, a Horizont Európa kutatási programra 175 milliárd euró jutna. A legélesebb vita a hagyományos agrár- és felzárkóztatási támogatások súlyáról és nemzeti tervekbe olvasztásáról folyik, ehhez társul a védelmi és versenyképességi kiadások növelésének kérdése. A tagállamok a jogállamisági feltételeken és a közös költségvetés új bevételi forrásain is összekülönböztek.

Az ír kompromisszum nagyrészt megkímélné az agrár- és kohéziós támogatásokat, a megtakarításokat pedig a versenyképességi és külpolitikai programokból teremtené elő.

A Politico értesülései szerint így jelentős csökkentés fenyegeti a Global Europe és az Európai Versenyképességi Alap keretét. Felmerült az uniós intézmények működésére és személyzetére szánt 118 milliárd euró mérséklése is, bár ezen a soron kisebb megtakarítás érhető el. A takarékos tagállamok szerint a költségvetésnek nagyobb súlyt kellene helyeznie az új stratégiai kihívásokra, ezért kifogásolják, hogy a hagyományos támogatások védelme éppen a kutatás-fejlesztési és külpolitikai forrásokat szorítaná vissza.

A költségvetés finanszírozásáról is komoly vita zajlik,

mivel az Európai Bizottság öt új saját forrást javasolt, amelyek évente összesen 66 milliárd eurót hoznának, és így mérsékelnék a tagállamok közvetlen befizetéseit.

Írország várhatóan mind az ötöt megtartja, köztük a nagyvállalatokat terhelő, CORE néven ismert hozzájárulást, amely alól ugyanakkor mentesíthetik a kis- és középvállalkozásokat. A vitatott dohányipari illetéken módosíthatnak. Az Európai Parlament által szorgalmazott digitális adó, valamint az online szerencsejáték- és kriptoipari adók nem kerülnének be a tárgyalási dokumentumba. A tagállamok még az év vége előtt politikai megállapodásra törekednek, mivel 2027-ben Franciaországban és Olaszországban is választást tartanak, Lengyelországban szintén, ez pedig jelentősen megnehezítené az egyeztetéseket.

Címlapkép forrása: EU