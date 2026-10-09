Akár 15 százalékot is lefaraghatnak az EU következő költségvetéséből a fukarok

A megszorításokat elsősorban Németország sürgeti Ausztriával és Hollandiával együtt, vagyis a hagyományosan fukar országok nem akarnak Európára költeni, ahogy minden uniós közös költségvetésről szóló vitában.
A kohéziós támogatások megőrzéséért 17 tagállam lépett fel közös koalícióban, amely ellenzi az agrár- és regionális források csökkentését.
A csoport legsúlyosabb szereplői közé tartozik Olaszország és Spanyolország, akárcsak Lengyelország. A ciprusi elnökség júniusban 32 milliárd eurós lefaragást javasolt, amelyet a takarékos tagállamok elégtelennek tartottak.
Az Európai Bizottság 2025 júliusában bemutatott eredeti javaslata közel 2000 milliárd eurós kiadással számolt, ami az unió bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,26 százaléka. Ahogy arról többször írtunk, a legnagyobb tétel, 865 milliárd euró, a nemzeti és regionális partnerségi tervekre jutna, amelyek a kohéziós és agrártámogatásokat a többi fejlesztési forrással egyetlen keretbe vonnák össze. Az Európai Versenyképességi Alap mintegy 409 milliárd eurót kapna, amelyből 131 milliárdot védelemre és űriparra szánnak.
A külkapcsolatokat és fejlesztési támogatásokat finanszírozó Global Europe programra 200 milliárd euró, a Horizont Európa kutatási programra 175 milliárd euró jutna. A legélesebb vita a hagyományos agrár- és felzárkóztatási támogatások súlyáról és nemzeti tervekbe olvasztásáról folyik, ehhez társul a védelmi és versenyképességi kiadások növelésének kérdése. A tagállamok a jogállamisági feltételeken és a közös költségvetés új bevételi forrásain is összekülönböztek.
Az ír kompromisszum nagyrészt megkímélné az agrár- és kohéziós támogatásokat, a megtakarításokat pedig a versenyképességi és külpolitikai programokból teremtené elő.
A Politico értesülései szerint így jelentős csökkentés fenyegeti a Global Europe és az Európai Versenyképességi Alap keretét. Felmerült az uniós intézmények működésére és személyzetére szánt 118 milliárd euró mérséklése is, bár ezen a soron kisebb megtakarítás érhető el. A takarékos tagállamok szerint a költségvetésnek nagyobb súlyt kellene helyeznie az új stratégiai kihívásokra, ezért kifogásolják, hogy a hagyományos támogatások védelme éppen a kutatás-fejlesztési és külpolitikai forrásokat szorítaná vissza.
A költségvetés finanszírozásáról is komoly vita zajlik,
mivel az Európai Bizottság öt új saját forrást javasolt, amelyek évente összesen 66 milliárd eurót hoznának, és így mérsékelnék a tagállamok közvetlen befizetéseit.
Írország várhatóan mind az ötöt megtartja, köztük a nagyvállalatokat terhelő, CORE néven ismert hozzájárulást, amely alól ugyanakkor mentesíthetik a kis- és középvállalkozásokat. A vitatott dohányipari illetéken módosíthatnak. Az Európai Parlament által szorgalmazott digitális adó, valamint az online szerencsejáték- és kriptoipari adók nem kerülnének be a tárgyalási dokumentumba. A tagállamok még az év vége előtt politikai megállapodásra törekednek, mivel 2027-ben Franciaországban és Olaszországban is választást tartanak, Lengyelországban szintén, ez pedig jelentősen megnehezítené az egyeztetéseket.
Címlapkép forrása: EU
Megszólaltak a meteorológusok az extrém időjárásról: Magyarországon ilyet több mint 120 éve nem láttunk
Rendkívüli időjárást élünk át.
Titkos tárgyalások a háttérben: a ChatGPT-t támogató milliárdos újabb AI-hullámot indíthat
100 milliárd dollárt is bevonhat öböl menti befektetőktől.
Súlyos mulasztások az amerikai pénzügyi óriásnál: hatalmas bírsággal csapott le a felügyelet
13 milliárd dollárnyi gyanús tranzakciót nem jelentettek.
A befektetés ma már nem a gazdagok kiváltsága – de fegyelem és bizalom nélkül nincs áttörés
A Lightyear Universe 2026 rendezvényen jártunk.
"Több Európában előállított energiára van szükségünk a függetlenedéshez"
Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi biztosának cikke.
Vagyonadó Magyarországon: kiszámoltuk, mennyit érnének a legnagyobb magyar cégek
Egy képlet, ami mindent átír.
Összerúgta a port Európa két nagyágyúja: most úgy néz ki, komoly bukás lesz a kulcsfontosságú projektből
Az FCAS után az MGCS is megy a levesbe.
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Forint alapú ETF-ek - kell ez neked?
Reklám Pár hete már írtam a K&H Értékpapír változásairól, amivel újat mutatott a TBSZ- és a befektetői piacon. Logikus következő lépésként beszéljünk kicsit az újönnan bevezetett
Hatszor annyi nyugdíjat ad az új kata, de elég ez az összeg?
Ha ma katás vagy, egy teljes évnyi munkád a nyugdíjad összegénél nagyjából négy hónapnak számít - 40 év után így nagyjából 29 ezer forint nyugdíj jön ki. A Pénzügyminisztérium októb
A Ratkó-korszak ma is alakítja Magyarország demográfiai helyét
Harminc éve még több mint öt munkaképes korú jutott egy időskorúra a BB tengely országaiban, ma már alig három. A régió minden országa idősödik, de... The post A Ratkó-korszak ma is alakí
Meglepően erős ipar, lassuló kiskereskedelem augusztusban
A vártnál jóval erősebben teljesített augusztusban a magyar ipar: a termelés éves alapon 8,7, júliushoz képest 1,0 százalékkal nőtt. A kiskereskedelem ezzel szemben veszített lendületéből.
Magyarországon sokan házasodnak - de a válási rangsorban is elöl vagyunk
Több válás, mint esküvő? Észtországban 1995-ben száz új házasságra 106 válás jutott - de nem azért, mert hirtelen összeomlottak volna a párkapcsolatok. Egy törvénymódosítás szabadítot
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást
Mindenkit a magyar bank részvényei érdekelnek: mi jöhet most?