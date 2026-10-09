Kimaradt Magyarország az Európai Unió gigantikus programjából, miközben a szomszédaink milliárdos fejlesztéseket kaptak

Az Európai Bizottság 46 új stratégiai nyersanyagipari projektet választott ki 16 tagállamban, ezek megvalósítása összesen mintegy 21,1 milliárd eurós beruházást igényelhet. Ezzel már 93 európai fejlesztés rendelkezik uniós stratégiai státusszal, Magyarországról azonban ezúttal sem került fel egyetlen projekt sem a listára. Brüsszel azután erősíti az ellátásbiztonságot, hogy Kína tavaly újabb exportkorlátozásokat jelentett be a ritkaföldfémekre, a cél pedig az, hogy az EU 2030-ra saját igényeinek 10 százalékát kitermelje, 40 százalékát feldolgozza és 25 százalékát újrahasznosítsa. Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke szerint a kiválasztott projektek több nyersanyagnál, köztük a lítiumnál és a ritkaföldfémeknél, már lehetővé tehetik a célok teljesítését. A politikus ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a beruházások legnagyobb kockázata a biztos vevők hiánya, ezért az európai vállalatoknak európai nyersanyagot kell vásárolniuk. Magyar szempontból szomorú, hogy egyetlen hazai projekt sem kapott kiemelést.

Iparunk túlélésének a saját döntéseinktől, saját kapacitásainktól és saját ipari erőnktől kell függenie

– jelentette ki Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság iparstratégiáért felelős ügyvezető alelnöke, amikor pénteken bemutatta az EU új kritikusnyersanyag-stratégiájának legfrissebb eredményeit. A francia biztos emlékeztetett arra, hogy Kína pontosan egy évvel ezelőtt, 2025. október 9-én jelentett be újabb exportkorlátozásokat a ritkaföldfémekre, amelyek akár teljes európai autóipari és szélturbina-gyártási láncokat is megbéníthattak volna. Bár a korlátozások egy részének bevezetését azóta felfüggesztették, Séjourné szerint az így nyert haladékot most tartós ellátásbiztonsággá kell alakítani.

Az Európai Bizottság ennek jegyében 46 új stratégiai nyersanyagipari projektet választott ki 16 uniós tagállamban, amelyek megvalósításához összesen mintegy 21,1 milliárd eurónyi beruházásra lehet szükség.

A mostani döntés a 2025 márciusában jóváhagyott 47 európai projektet egészíti ki, így már 93 beruházás rendelkezik uniós stratégiai státusszal, további 13 projektet pedig az EU-n kívüli országokban választottak ki korábban. Az új listára a januárban lezárult pályázati fordulóban benyújtott 102 jelentkezésből kerültek fel a sikeres beruházások.

Az uniós kritikus nyersanyagokról szóló, 2024 májusában hatályba lépett rendelet (Critical Raw Materials Act, CRMA) azt célozza, hogy 2030-ra az EU legalább a saját éves felhasználásának 10 százalékát legyen képes kitermelni, 40 százalékát feldolgozni, 25 százalékát pedig újrahasznosítani. A szabályozás azt is előírja célként, hogy egyetlen unión kívüli országtól se függjön az európai szükséglet több mint 65 százaléka egy-egy stratégiai nyersanyag feldolgozásának adott szakaszában. A stratégiai minősítést elnyerő projektek gyorsított engedélyezésre és könnyebb finanszírozási hozzáférésre számíthatnak: a bányászati beruházások engedélyezése főszabály szerint legfeljebb 27, a feldolgozó- és újrahasznosító létesítményeké 15 hónapot vehet igénybe. A státusz azonban nem jelent automatikus uniós támogatást.

A legtöbb új projekt, összesen nyolc Németországban valósulhat meg, míg Finnország, Franciaország és Olaszország egyaránt öt-öt beruházással követi.

Hollandiában négy, Görögországban és Lengyelországban három-három, Belgiumban, Romániában, Szlovákiában és Spanyolországban két-két projekt kapott stratégiai minősítést. Bulgáriában, Észtországban, Litvániában, Portugáliában és Svédországban egy-egy beruházást választottak ki. Az olaszországi projektek között egy több országot, köztük Lengyelországot, Franciaországot és az Egyesült Királyságot is érintő védelmi ipari újrahasznosítási program szerepel. A projektek országonkénti eloszlásában tehát Németország vezet, a következő helyen pedig hármas holtverseny alakult ki.

Magyarországról ezúttal sem került fel egyetlen beruházás sem az Európai Bizottság stratégiai projektlistájára.

A 2025 márciusában kiválasztott első 47 európai projekt között sem volt magyar fejlesztés, így a két fordulóban jóváhagyott 93 beruházásból továbbra is egy sem valósul meg Magyarországon. A régió több országa ugyanakkor sikerrel szerepelt: Lengyelország három, Szlovákia és Románia két-két, Bulgária pedig egy új projektet tudhat magáénak. A szlovák beruházások között a Slovalco alumíniumgyártásának fejlesztése és egy gallium-újrahasznosítási projekt szerepel, míg Romániában egy magnéziumfeldolgozó és egy akkumulátor-újrahasznosító üzem kapott stratégiai minősítést.

A 46 kiválasztott beruházás közül nyolc nyersanyag-kitermeléssel, 11 feldolgozással, 19 újrahasznosítással foglalkozik, további nyolc pedig több tevékenységet egyesítő integrált projekt. Utóbbiak közül három a kitermelést és a feldolgozást, öt a feldolgozást és az újrahasznosítást kapcsolja össze. Séjourné külön hangsúlyozta az újrahasznosítás jelentőségét, megfogalmazása szerint ugyanis

a legjobb nyersanyag az, amelyet már felhasználtunk a saját területünkön.

A kiválasztott fejlesztések a rendeletben meghatározott 17 stratégiai nyersanyagból 15-öt érintenek, vagyis az uniós iparpolitika a bányászattól a késztermékekhez szükséges alapanyagok visszanyeréséig igyekszik kiépíteni az európai értékláncokat.

Az új fejlesztések elsősorban az akkumulátorgyártás, a védelmi és repülőgépipar, valamint az elektromos motorokban és szélturbinákban használt állandó mágnesek alapanyag-ellátását erősíthetik. A Bizottság összesítése szerint hét projekt érinti a lítiumot, 12 a nikkelt, tíz a kobaltot, öt a mangánt és négy a grafitot. A védelmi és repülőgépipar számára két magnéziummal és három volfrámmal kapcsolatos beruházás lehet különösen fontos, míg négy további fejlesztés a ritkaföldfémek európai ellátási láncát erősíti. A lista emellett titánnal, rézzel, galliummal és szilíciummal kapcsolatos beruházásokat is tartalmaz.

Séjourné szerint a 2025-ben és 2026-ban kiválasztott projektek együttesen már lehetővé tehetik, hogy az EU több nyersanyag esetében teljesítse a 2030-ra kitűzött kapacitáscéljait.

Az Európai Bizottság számításai alapján a lítium, a nikkel, a ritkaföldfémek, a magnézium és a volfrám kitermelésénél teljes egészében elérhetővé válhat a 10 százalékos uniós cél, míg a lítium és a ritkaföldfémek feldolgozásánál a 40 százalékos, újrahasznosításuknál pedig a 25 százalékos küszöb. A kobalt esetében a tervezett kapacitások a feldolgozási cél 89 százalékát, a volfrámnál 57, a magnéziumnál 51 százalékát fedezhetik. Az uniós alelnök ugyanakkor figyelmeztetett:

a projektek azonosítása önmagában nem elég. Most meg kell valósítanunk őket, és gazdaságilag életképessé kell tennünk a működésüket.

Az első körben kiválasztott beruházásoknál már látszanak az előrelépések: 25 projekt lezárta a környezeti hatásvizsgálatát, 17 pedig építési engedélyt kapott. Az uniós RESourceEU kezdeményezés tavaly decemberi elindítása óta több mint kétmilliárd eurónyi közfinanszírozást mozgósítottak, ebből az Innovációs Alap 680 millió euróval, a tagállami támogatások több mint egymilliárd euróval, az Európai Beruházási Bank pedig 660 millió euróval járult hozzá különböző projektekhez. A Bizottság egy európai kritikusnyersanyag-központ létrehozását is előkészíti, amely a beruházások finanszírozását, a közös beszerzéseket és a stratégiai készletezést is segítené. Az év vége felé újabb pályázati fordulót terveznek meghirdetni.

Finanszírozhatunk egy bányát. Felgyorsíthatjuk az engedélyezést. Felépíthetünk egy gyárat. De ha senki nem vásárolja meg a termelését, be fog zárni

– figyelmeztetett Séjourné, aki szerint jelenleg ez jelenti több stratégiai beruházás legnagyobb kockázatát. Az európai termelőknek ugyanis sokszor olyan külföldi versenytársakkal kell megküzdeniük, amelyek mesterségesen leszorított árakkal akadályozzák az új szereplők piacra lépését. A biztos szerint az európai vállalatoknak is felelősséget kell vállalniuk:

európai nyersanyagot kell vásárolniuk, amikor van megfelelő európai kínálat, amikor pedig erre nincs lehetőség, több különböző beszállítóra kell támaszkodniuk.

Brüsszel ezért a hosszú távú felvásárlási szerződések ösztönzésével és a beszerzések diverzifikálásával is igyekszik biztosítani, hogy az új bányák és feldolgozóüzemek ne csak megépüljenek, hanem tartósan működőképesek is maradjanak.

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