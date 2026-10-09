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Nagyot akart Brüsszel, fájdalmas uniós nyögés lett a vége
Uniós források

Nagyot akart Brüsszel, fájdalmas uniós nyögés lett a vége

Portfolio
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Az Európai Unió két évvel ezelőtt fogadta el a kritikus nyersanyagokról szóló jogszabályt (Critical Raw Materials Act), amelynek célja a Kínától való függőség csökkentése a tiszta energiához, a technológiai iparhoz és a védelmi szektorhoz elengedhetetlen ásványkincsek terén. Egy friss elemzés szerint azonban a kiemelt stratégiai státuszt kapott beruházások mindössze negyede halad az ütemtervnek megfelelően – írta meg a Politico.

Az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) elemzése szerint a tavaly bejelentett 47 stratégiai projekt közül legalább minden harmadik késik, elakadt, veszélybe került vagy már meg sem valósul. Ezt az Overseas Development Institute (ODI) júniusi jelentése is alátámasztja, amely kimutatta, hogy

a vizsgált 60 projektből 14 várhatóan nem járul hozzá az uniós célok eléréséhez 2030-ig, emellett a beruházások háromnegyedénél csúszás tapasztalható, vagy az előrehaladás nem ellenőrizhető nyilvános adatok alapján.

Az Európai Számvevőszék idei jelentése szintén megállapította, hogy számos projekt nem lesz képes biztosítani az EU ellátását 2030-ra, és hiányzik az eredmények megfelelő nyomon követése is.

Az EU 2030-ra azt a célt tűzte ki, hogy saját szükségleteinek legalább 10 százalékát bányászatból, 40 százalékát feldolgozásból és 25 százalékát újrahasznosításból fedezze, miközben egyetlen harmadik országból sem importálhat 65 százaléknál többet semmilyen kritikus nyersanyagból. "Hacsak nem történik valami ma teljesen előre nem látható dolog, messze, nagyon messze leszünk a célok elérésétől, még ha azok elég alacsonyak is" – fogalmazott Jan Moström, az Euromines leköszönő elnöke és az LKAB svéd bányavállalat korábbi vezérigazgatója. Pénteken Stéphane Séjourné uniós iparügyi biztos újabb stratégiai projekteket jelent be, amelyek kiemelt finanszírozáshoz és gyorsított engedélyezéshez juthatnak.

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a stratégiai projektstátusz egyelőre nem hozott érdemi változást, ami jól tükrözi az iparági szereplők szkepszisét a rendszer hatékonyságával kapcsolatban.

A jogszabály a bányák számára 27 hónapos, a feldolgozó- és újrahasznosító üzemek számára 15 hónapos engedélyezési határidőt ír elő, a tagállami hatóságok azonban a gyakorlatban ennél jóval hosszabb idő alatt végzik el a munkájukat. Svédországban az engedélyezési eljárás során több hatóság is kifogást emelhet, ezért az átfutási idő jelentősen meghosszabbodik.

A brit Savannah Resources szerint Európa legnagyobb lítiumlelőhelyén, a portugáliai Barroso-bányánál működő üzem évente mintegy félmillió elektromos jármű akkumulátorához elegendő lítiumot termelhetne, a vállalat tapasztalatai alapján azonban az uniós keretrendszer kevésnek bizonyult a projekt előmozdításához. A lítiumfeldolgozásban a francia Viridian Lithium és a portugál José de Mello csoport projektje is stratégiai státuszt kapott.

Ennek ellenére a Viridian Lithium csődbe ment, a José de Mello pedig nem tudta előteremteni a tervezett, 492 millió eurós finomító finanszírozását.

Leállt a szerbiai Jadar-projekt is, amely Európa lítiumigényének akár negyedét fedezhette volna. A projektet engedélyezési problémák és környezetvédelmi aggályok akasztották meg, a folyamatot pedig korrupciós vádak is terhelték.

Az EU számára sürgetővé teszi a helyzetet, hogy januárban lejár a Kína által bevezetett ritkaföldfém-exportkorlátozásokra vonatkozó moratórium. Brüsszel eközben elindította a több mint kétmilliárd eurót mozgósító RESourceEU programot, és egy kritikusnyersanyag-központ létrehozását is tervezi. A kezdeményezések a környezeti hatásvizsgálatok gyorsítására is kiterjednek. Az Európai Környezetvédelmi Iroda (EEB) elemzője szerint, amennyiben a kínálati oldali ösztönzés ilyen feltételek mellett is hatástalannak bizonyul, az EU-nak komolyan mérlegelnie kell a kereslet csökkentését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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