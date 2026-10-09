"Több Európában előállított energiára van szükségünk a függetlenedéshez"

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Európának a lehető leggyorsabban függetlenednie kell a fosszilis tüzelőanyag-importtól, mivel a külső sokkhatások – az orosz inváziótól a Perzsa-öböl konfliktusáig – több mint 100 milliárd euró többletköltséget okoztak az EU-nak. Az unió jelentős előrelépéseket tett: tavaly 89 gigawattnyi megújuló kapacitást épített ki, és először termelt több áramot nap- és szélenergiából, mint fosszilis forrásokból, miközben az orosz gáz aránya 40%-ról 10% alá csökkent. A következő lépés a tiszta átállás felgyorsítása, az energiahálózat megerősítése, a gazdaság villamosítása és a nukleáris energia – köztük a kis moduláris reaktorok – fejlesztése. Az Európai Bizottság a következő hónapokban konkrét, 2040-ig elérendő célokat vázol fel a megújuló energia, az energiahatékonyság és a villamosítás terén.

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Will Rogers amerikai humorista szerint háromféle ember létezik: aki olvasással tanul, aki megfigyeléssel tanul, és a többiek, akiknek maguknak kell levizelniük az elektromos kerítést, hogy megtanulják a leckét.

Európában eddig a saját kárunkon tanultunk.

Az Ukrajna elleni orosz invázió és az ennek nyomán kialakult felfordulás sokként érte az energiarendszerünket. A közelmúltban aztán a Perzsa-öbölben fellángolt konfliktus okozott újabb megrázkódtatásokat. Levontuk a tanulságokat a 2022-es energiaválságból, és Európa ezúttal felkészültebb volt. De a helyzet az, hogy továbbra is ki voltunk szolgáltatva a külső sokkhatásoknak. A konfliktus kezdete óta az EU több mint 100 milliárd euróval költött többet olaj és gáz behozatalára, mint a megelőző év azonos időszakában.

Nem elég, hogy a saját kárunkon tanulunk, de még sokba is kerül.

Pedig a teendő nem is lehetne egyértelműbb: amennyire csak lehet, és amilyen gyorsan csak lehet, függetlenednünk kell a fosszilis tüzelőanyag-importtól. Minél több tiszta energiát állítunk elő hazai forrásokból – például megújuló, nukleáris és geotermikus energiából –, annál alacsonyabbak lesznek a számláink. Ezzel egyúttal javítjuk az energiabiztonságot, csökkentjük a kibocsátást és megerősítjük az európai energiafüggetlenséget is.

Ebbe az irányba haladunk tehát. Tavaly 89 gigawattnyi megújuló energiával bővítettük az energiarendszerünket. Egy gigawatt energia képes akár egymillió háztartás villamosenergia-igényét ellátni! Az EU a fennállása óta először több áramot állított elő nap- és szélenergiából, mint fosszilis tüzelőanyagokból. Más szóval, az Európában használt energia egyre nagyobb része hazai, „made in Europe”, így kevésbé függünk az importált tüzelőanyagoktól. 2022 óta jelentősen, 17%-kal csökkentettük a gázfogyasztásunkat.

De nem csak arról kell beszélni, hogy Európa hogyan termel áramot, hanem arról is, hogy a megtermelt áramot miként osztjuk el. Az elmúlt évtizedekben az uniós tagállamok olyan mértékben kapcsolták össze villamosenergia-piacaikat, ami világszinten egyedülálló. Így sokkal könnyebb egymás segítségére sietni szükség esetén, illetve a lehető legjobb áron kereskedni a villamos energiával, határoktól függetlenül.

Ez a fejlődés megszilárdította az európai energiarendszer alapjait. De vajon kibírják-e ezek az alapok a jelenlegi bizonytalanságot? Biztos vagyok benne, hogy igen – feltéve, hogy fegyelmezetten tartjuk magunkat a stratégiánkhoz. A jól hangzó tervek és az elköteleződés csak az első lépés, amelyet a gyakorlati megvalósításnak kell követnie.

Ez utóbbi felelősségét számos fél viseli, az Európai Bizottságtól a tagállamokon és a régiókon át egészen a vállalatokig.

Először is, belső energiaellátásunk növelésével párhuzamosan tovább kell diverzifikálnunk a külső forrásainkat. Földgázimportunk 40%-a hosszú éveken, sőt évtizedeken át Oroszországból érkezett. Ez az arány mára csak kicsivel több mint 10%. Hamarosan pedig nullára csökken, hiszen az uniós jogszabályok tiltják az orosz gázimportot. Ahogy elzárjuk az orosz gázcsapot, ugyanazzal a mozdulattal megbízhatóbb beszállítók széles köre előtt nyitjuk meg az ajtóinkat. Ezek a beszállítók tudják, hogy bízhatnak bennünk: az EU kiáll a szabad kereskedelem mellett – piacunk tisztességes, stabil, és nyitott a vállalkozások előtt. Továbbá, mivel az energiakereskedelem túlmutat a kőolajon és a földgázon, Európa az energiaforrások sokféleségére is törekszik, és a villamos energia és az új tiszta energiahordozók egyre nagyobb hangsúlyt kapnak.

Másodszor, az energiarendszernek számos szereplője van, a köz- és a magánszférából egyaránt. Ez széttartó érdekeket is jelenthetne – de Európa egy csapatként játszik. A tagállamok között szoros a koordináció a vészhelyzeti eljárások és az olaj- és gáztartalékok felhasználásának tekintetében. Az európai vállalatok szerepe is kulcsfontosságú: nagyon aktívak a globális piacokon, így a szükséges energiát a legjobb áron szerzik be. Emellett Európa vonzza a befektetőket, akik értékelik a stabilitást és a kiszámíthatóságot.

Ezt támasztja alá, hogy az elmúlt években özönlöttek a befektetések az uniós energia-infrastruktúrába:

2023 óta a megújuló energiaforrások vonzzák az európai infrastrukturális magánberuházások legnagyobb részét.

Értékük 2024-ben elérte a 15,5 milliárd eurót, ami 2020 óta több mint 150%-os növekedést jelent. Ezt az együttműködést, amely az energiarendszerünk valamennyi szereplőjét összefogja, létfontosságú lesz fenntartani az elkövetkező éveben is. Röviden: együtt többre megyünk.

Végezetül, a tiszta átállás következő szakaszába kell lépnünk: a felgyorsítás szakaszába. Ezért megerősítjük Európa energiahálózatát: csökkentjük a tiszta energiával kapcsolatos projektek várakozási idejét, megerősítjük a határokon átnyúló összeköttetéseket, és javítjuk hálózatunk tervezésének módját. Ugyanakkor azon is dolgozunk, hogy „villamosítsuk” az uniós gazdaságot annak érdekében, hogy lakásaink, gazdaságunk, közlekedési eszközeink mind-mind részesülhessenek abból az olcsó és tiszta energiából, amit mi állítunk elő. Megújuló erőforrásainkat stabil alaptermeléssel kell megtámogatni: ehhez támaszkodhatunk a meglévő nukleáris flottánkra, illetve ennek érdekében fejlesztjük az atomenergia-létesítmények következő generációját is. Európa akkor lesz képes a nukleáris fejlődés élére állni, ha megerősítjük a feltörekvő technológiákkal – például a kis méretű moduláris reaktorokkal és a magfúzióval – kapcsolatos uniós együttműködést.

A következő hónapokban felvázoljuk, hogy milyen jövőt szánunk Európa energiarendszerének az elkövetkezendő évtizedre.

Konkrét, 2040-ig elérendő célokat fogunk kitűzni a megújuló energiaforrásokkal, a hatékonysággal és a villamosítással kapcsolatban – így magunkban és a közös irányvonalban bízva fektethetünk be az energiarendszerbe.

Ez a közös irányvonal nem csak a klímasemlegességhez visz majd minket közelebb, hanem fokozza a gazdasági versenyképességünket és energiafüggetlenségünket is. A múltbeli válságoknak ez az egyik legfontosabb tanulsága: az energetikai átállás és az energiabiztonság kéz a kézben járnak.

Ha ezt magunkévá tesszük, képesek leszünk megóvni az energiarendszert a további sokkhatásoktól.

Címlapkép forrása: EU