Nagyot vágnának Ursula von der Leyen 1800 milliárd eurós csomagján, még a tagállamok is lázadoznak

Az Európai Unió Tanácsának soros, Írország adta elnöksége közel 160 milliárd euróval faragná le az EU 2028–2034-es költségvetését, amelyről a jövő heti uniós csúcson folytatódnak a viták. A Politico által ismertetett javaslat megkímélné a mezőgazdasági és a regionális fejlesztési forrásokat, a megtakarítás nagy részét viszont a versenyképességi programok és a külső támogatások csökkentése adná. A kompromisszummal egyik tábor sem elégedett, mert a kohézióbarát déli és keleti országok ellenzik a megszorításokat, a takarékosabb költségvetést sürgető tagállamok szerint pedig a terv még mindig túl sokat költene. Az állam- és kormányfők csütörtökön tárgyalnak a javaslatról.

Az Európai Unió Tanácsának ír soros elnöksége 159 milliárd euróval, mintegy 8 százalékkal csökkentené az EU 2028–2034-es költségvetését

– számolt be a Politico.

A szombaton bemutatott tárgyalási dokumentum a júniusi ciprusi javaslathoz képest további 122 milliárd eurós megszorítást tartalmaz, elsősorban azért, hogy megnyugtassa a Németország vezette, takarékosabb költségvetést követelő tagállamokat. A közel 2000 milliárd eurós eredeti bizottsági tervezetről a jövő heti uniós csúcstalálkozón folytatódnak a viták.

Az ír javaslat megóvná a mezőgazdasági támogatásokat és a regionális fejlesztési forrásokat, amelyek együtt a költségvetés mintegy felét teszik ki. A megtakarítás legnagyobb részét a versenyképességi programok 75 milliárd eurós csökkentése adná, a külső – EU-n kívüli országoknak folyósítható – támogatásokból pedig 38 milliárd eurót faragnának le.

Az uniós adminisztráció költségeit 10 milliárd euróval mérséklenék, Dublin pedig teljesen megszüntetné azt a válságtartalékot, amelyből az Európai Bizottság az előre nem látható rendkívüli helyzeteket finanszírozhatta volna.

A kompromisszummal egyik tábor sem elégedett, a déli és keleti tagállamokból álló kohézióbarát országcsoport ugyanis ellenzi a támogatások lefaragását. A takarékosabb költségvetést sürgető államok szerint az ír terv továbbra is túlzott kiadásokkal számol, ráadásul éppen az új prioritásokra, köztük a versenyképességre és a fejlesztési támogatásokra jutna kevesebb pénz.

A tagállamok nagykövetei vasárnap vitatják meg a javaslatot, az állam- és kormányfők – köztük Magyar Péter magyar miniszterelnök – pedig csütörtökön tárgyalnak róla.

A cél az, hogy még az év vége előtt megállapodás szülessen, mivel a francia és a lengyel választás tovább nehezítené az egyeztetéseket, és Olaszországban is választás közeleg.

Az ír elnökség a bevételi oldalon lényegében változatlanul hagyta az Európai Bizottság által javasolt öt új uniós saját forrást, amelyekből évente összesen 66 milliárd euró folyhatna be. Franciaország hiába szorgalmazta, hogy új adók terheljék a digitális óriásvállalatokat és az online szerencsejáték-szektort, és a kriptoszektor megadóztatását sem sikerült elérnie. A vállalati hozzájárulás és a kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó bevételek továbbra is vitatottak, ezért Dublin azt javasolja, hogy a szegényebb országokban fokozatosan vezessék be ezeket, a karbonimport-adóból származó uniós bevételeket pedig emeljék meg.

António Costa, az Európai Tanács elnöke azt szeretné, hogy a csütörtöki csúcson megállapodás szülessen azokról az új bevételi forrásokról, amelyeket a tagállamok el tudnak fogadni.

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