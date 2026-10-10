Nagyszabású hibrid támadásra készülnek az EU vezetői, megtelnek a pánikszobák

Az Európai Unió tagállamai egyre komolyabban készülnek egy olyan nagyszabású hibrid támadás lehetőségére, amely több halálos áldozatot is követelhet – írja a Politico öt uniós diplomatára és tisztviselőre hivatkozva. A 27 tagállam nagykövetei az elmúlt hetekben zárt, telefonok és munkatársak nélküli egyeztetéseken tárgyalták a lehetséges forgatókönyveket. A felkészülés ugyanakkor komoly vitákat váltott ki arról, milyen szerepet vállalhat az EU a biztonságpolitikában, és hol kezdődnek a NATO hatáskörei.
Az aggodalmakat különösen az augusztusban, a lipcsei repülőtéren talált, robbanóanyaggal felszerelt drón erősítette fel. Az európai hatóságok emellett rendszeresen számolnak be kibertámadásokról, szabotázsakciókról és légtérsértésekről, amelyeket részben Oroszországhoz kötnek. Az elmúlt időszak incidensei között szerepel egy lengyelországi Starlink-állomáson történt gyanús tűzeset, valamint kereskedelmi szállítmányokba rejtett gyújtószerkezetek terve is.
Több uniós tisztviselő szerint a támadások súlyosbodásával egyre valószínűbb, hogy azok előbb-utóbb emberéleteket követelnek.
A tagállamok képviselői elsősorban arról egyeztetnek, hogyan lehetne gyorsreagálású egységeket mozgósítani, uniós pénzügyi támogatást biztosítani a megtámadott országnak, illetve összehangolni az intézmények válságkommunikációját. A felkészülést azonban nehezíti, hogy egyes kormányok szerint az új uniós mechanizmusok megkettőznék a NATO már meglévő feladatait, ami éppen egy súlyos válsághelyzetben lassíthatná a döntéshozatalt.
A bizalmatlanságot az információbiztonsági aggályok is erősítik:
több diplomata attól tart, hogy az uniós egyeztetéseken megosztott érzékeny információk kiszivároghatnak, akár Moszkvába is eljuthatnak.
A Politico szerint a magyar külügyminiszter korábbi, orosz kapcsolattartásáról szóló értesülések tovább növelték a fenntartásokat, ezért egyes tagállamok a legérzékenyebb hírszerzési információkat inkább NATO-keretek között osztják meg.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke új vészhelyzeti biztonsági protokollt és Európai Biztonsági Tanácsot szorgalmaz, amelyek a november elejére tervezett európai biztonsági stratégiában is megjelenhetnek.
Több tagállam azonban inkább a már működő uniós válságkezelési mechanizmusok, köztük az IPCR alkalmazását támogatja. Oana Lungescu, a NATO korábbi szóvivője szerint világos munkamegosztásra lenne szükség: a katonai elrettentés és a hírszerzési együttműködés maradjon a NATO feladata, míg az EU a polgári válságkezelésre összpontosítson.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos helyzet a magyar egészségügyben: már több mint ezer körzetben nincs elérhető orvos
Sorra ürülnek ki a praxisok.
Radikális lépés a devizapiacokon: a saját tartalékaiból védik a rúpiát a drága olajtól
Nagy veszteségek miatt kényszerültek a valuta megtámasztására.
Feljelentést tett a kormány a 166 milliárdos ügyletben – megszólalt az Indotek-csoport
Együttműködnek majd a hatóságokkal.
Lezárná Moszkva az irkutszki pestisgyanús ügyet, de a WHO még mindig válaszokat vár
Egy laboratóriumi dolgozó halála után nincs igazolt járvány, de a történet legfontosabb részletei továbbra sem nyilvánosak.
Nem kell 150 dolláros olaj ahhoz, hogy nagyon fájjon
Mi jelenti a nagy kockázatot?
Itt van a magyar egészségügy plusz 500 milliárd forintos nagy terve
Hegedűs Zsolt vázolta a Facebookon.
Az autópálya-koncessziónak ebben a formájában vége
Vitézy Dávid jelezte a dátumot is.
Nagy szigorítás jön Magyarországon a környezetszennyező cégekkel szemben
Közlönydömping pénteken.
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!