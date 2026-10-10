Nagyszabású hibrid támadásra készülnek az EU vezetői, megtelnek a pánikszobák

Az Európai Unió egy olyan súlyos hibrid támadásra készül, amely akár több halálos áldozatot is követelhet, miközben az elmúlt hónapok szabotázsakciói és dróntámadásai miatt egyre nagyobb az aggodalom Brüsszelben. A tagállamok azonban megosztottak abban, milyen szerepet vállaljon az EU egy ilyen válság kezelésében, mivel többen a NATO-val párhuzamos biztonsági struktúrák kialakításától és az érzékeny információk kiszivárgásától tartanak. Viszont a szakértők és a diplomaták szerint Brüsszel aggályai teljesen megalapozottak és valós a fenyegetés.

Az Európai Unió tagállamai egyre komolyabban készülnek egy olyan nagyszabású hibrid támadás lehetőségére, amely több halálos áldozatot is követelhet – írja a Politico öt uniós diplomatára és tisztviselőre hivatkozva. A 27 tagállam nagykövetei az elmúlt hetekben zárt, telefonok és munkatársak nélküli egyeztetéseken tárgyalták a lehetséges forgatókönyveket. A felkészülés ugyanakkor komoly vitákat váltott ki arról, milyen szerepet vállalhat az EU a biztonságpolitikában, és hol kezdődnek a NATO hatáskörei.

Az aggodalmakat különösen az augusztusban, a lipcsei repülőtéren talált, robbanóanyaggal felszerelt drón erősítette fel. Az európai hatóságok emellett rendszeresen számolnak be kibertámadásokról, szabotázsakciókról és légtérsértésekről, amelyeket részben Oroszországhoz kötnek. Az elmúlt időszak incidensei között szerepel egy lengyelországi Starlink-állomáson történt gyanús tűzeset, valamint kereskedelmi szállítmányokba rejtett gyújtószerkezetek terve is.

Több uniós tisztviselő szerint a támadások súlyosbodásával egyre valószínűbb, hogy azok előbb-utóbb emberéleteket követelnek.

A tagállamok képviselői elsősorban arról egyeztetnek, hogyan lehetne gyorsreagálású egységeket mozgósítani, uniós pénzügyi támogatást biztosítani a megtámadott országnak, illetve összehangolni az intézmények válságkommunikációját. A felkészülést azonban nehezíti, hogy egyes kormányok szerint az új uniós mechanizmusok megkettőznék a NATO már meglévő feladatait, ami éppen egy súlyos válsághelyzetben lassíthatná a döntéshozatalt.

A bizalmatlanságot az információbiztonsági aggályok is erősítik:

több diplomata attól tart, hogy az uniós egyeztetéseken megosztott érzékeny információk kiszivároghatnak, akár Moszkvába is eljuthatnak.

A Politico szerint a magyar külügyminiszter korábbi, orosz kapcsolattartásáról szóló értesülések tovább növelték a fenntartásokat, ezért egyes tagállamok a legérzékenyebb hírszerzési információkat inkább NATO-keretek között osztják meg.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke új vészhelyzeti biztonsági protokollt és Európai Biztonsági Tanácsot szorgalmaz, amelyek a november elejére tervezett európai biztonsági stratégiában is megjelenhetnek.

Több tagállam azonban inkább a már működő uniós válságkezelési mechanizmusok, köztük az IPCR alkalmazását támogatja. Oana Lungescu, a NATO korábbi szóvivője szerint világos munkamegosztásra lenne szükség: a katonai elrettentés és a hírszerzési együttműködés maradjon a NATO feladata, míg az EU a polgári válságkezelésre összpontosítson.

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