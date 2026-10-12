Eljárást indít a GVH a Déli Körvasút ügyében, de hangsúlyozzák, eddig senki sem fordult hozzájuk

Hivatalból eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a budapesti Déli Körvasút-beruházás ügyében. A hatóság lépését a közérdek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata indokolta, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy korábban sem állami, sem uniós szervektől nem kaptak hivatalos jelzést a projekttel kapcsolatban. Az ügyről sajtótájékoztatót tartó kormánynak is odaszúrtak, jelezve, hogy a nyilvánosság idő előtti bevonása hátráltatja a nyomozást.

A versenyhatóság a sajtóból értesült arról, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az ügyben hozzájuk kíván fordulni, hivatalos megkeresés vagy konkrét bejelentés azonban eddig nem érkezett – állt a közleményükben.

A GVH arra is rámutatott, hogy a beruházás ajánlatkérője sem jelzett feléjük problémát, pedig a hazai jogszabályok értelmében a tender kiírójának törvényi kötelessége lenne azonnal értesíteni a hatóságot,

ha az eljárás során alapos okkal feltételezi a versenyszabályok megsértését vagy a tisztességtelen piaci magatartást. (A beruházás ajánlatkérője a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő volt, annak jogutódja jelenleg a Vitézy vezette tárca.)

A hivatal az eset kapcsán jelezte, hogy a tiltott versenykorlátozó megállapodások feltárásának legfőbb és leghatékonyabb eszköze a bírói engedéllyel végzett, előzetes bejelentés nélküli helyszíni kutatás. Kiemelték, hogy amennyiben egy vizsgálat ténye vagy gyanúja idő előtt nyilvánosságot kap, az komolyan veszélyeztetheti az eljárás sikerét, hiszen az érintett vállalatoknak lehetőségük nyílik a terhelő bizonyítékok megsemmisítésére. A GVH éppen a vizsgálatok eredményességének megóvása érdekében nem ad tájékoztatást előzetesen az induló vagy a már folyamatban lévő kartellügyeiről.

Az ügy előzménye Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Magyar Péter miniszterelnök október 9-i közös sajtótájékoztatója volt. Vitézy ott arról beszélt, hogy az Európai Számvevőszék vizsgálata súlyos szabálytalanságok gyanúját tárta fel a Déli Körvasút 2021-es közbeszerzésénél. A gyanú szerint az állami megrendelőnek dolgozó, a beruházás költségbecslését is készítő Kontúr Csoport olyan bizalmas információk birtokában volt, amelyekhez a későbbi nyertes V-Híd hozzáférhetett. Vitézy szerint ezt a gyanút erősíti, hogy a Kontúr által készített becslések és a V-Híd ajánlati árai feltűnő egyezéseket mutattak. A V-Hidat 2021. szeptember 3-án hirdették ki győztesnek, két héttel később pedig a V-Híd tulajdonosi köréhez tartozó cég megvásárolta a Kontúr Csoportot, így mindkét vállalat Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került. Az uniós szervek szerint mindez felveti annak gyanúját, hogy a két társaság már a tender idején kapcsolatban állhatott egymással.

Vitézy bejelentése szerint az Európai Bizottság a feltárt problémák miatt jelezte, hogy megvonhatja a projekthez kapcsolódó, összesen mintegy 367 milliárd forintnyi uniós támogatást. A kormány ezért úgy döntött, hogy felfüggeszti a beruházást, felmondja a V-Híddal kötött kivitelezési szerződést, és új közbeszerzéssel próbálja folytatni a munkát annak érdekében, hogy az uniós finanszírozás megmenthető legyen. A V-Hidat egyúttal kizárták azokból a közbeszerzési eljárásokból, ahol a Kontúr Csoport érintett – ami jelenleg szinte minden folyamatban lévő vasúttal kapcsolatos eljárásra igaz. Magyar Péter a sajtótájékoztatón azt is kifogásolta, hogy a magyar ellenőrző szervek korábban nem léptek az ügyben. A GVH felelősségét is felvetette, az Állami Számvevőszék mellett a versenyhatóság elnökét is lemondásra szólította fel. Vitézy Dávid sajtótájékoztatón bemutatott prezentációjában az szerepel, hogy az ügyben a közbeszerzési kartell és a versenykorlátozó megállapodás gyanúja is felmerül. Ezek azok a jogsértések, amelyek vizsgálata a GVH feladatkörébe tartozik.

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