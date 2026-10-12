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Ha most visszalép a kontinensnyi ország, nem kapnak több esélyt az Európai Uniótól
Uniós források

Ha most visszalép a kontinensnyi ország, nem kapnak több esélyt az Európai Uniótól

Portfolio
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Ultimátumot adott a parlamenti ellenzéknek az ausztrál kereskedelmi miniszter az Európai Unióval kötendő szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán, leszögezve, hogy az egyezmény újratárgyalása szóba sem jöhet. Mivel a kormánypárt nem rendelkezik többséggel a szenátusban, a megállapodás sorsa a jobboldali ellenzéki koalíció vagy a Zöldek szavazatain múlik - számolt be a Politico.

Don Farrell kereskedelmi miniszter hétfőn kijelentette, hogy

nincs helye újabb egyeztetéseknek, mivel az EU-val kötött megállapodás már megszületett.

A tárcavezető az Ausztrál Ipari Csoport fórumán, mintegy 150 vállalatvezető előtt hangsúlyozta, hogy ha az ország eláll az egyezménytől, nem kap második esélyt az Európai Uniótól. A megállapodást még márciusban hagyta jóvá Anthony Albanese miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A megállapodás értelmében az ausztrál exportcikkek 98 százaléka vámmentesen juthatna be a 450 milliós európai piacra.

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A ratifikációhoz ugyanakkor elengedhetetlen a szenátus jóváhagyása, ahol a kormányzó Munkáspárt nem rendelkezik többséggel.

A konzervatív ellenzéki koalíció élesen bírálja az egyezményt. Matt Canavan, az ellenzék kereskedelmi ügyekért felelős szóvivője a valaha volt legrosszabb kereskedelmi megállapodásnak nevezte a paktumot, és újratárgyalást követel, hogy az ausztrál gazdák kedvezőbb feltételekkel léphessenek be az európai piacra. Az ellenzék emellett a szerződésbe foglalt környezetvédelmi előírásokat és a szén-dioxid-kibocsátási normákat is kifogásolja.

Farrell szerint az újratárgyalás teljesen irreális elképzelés, mivel ahhoz az EU mind a 27 tagállamának jóváhagyására szükség lenne – vagyis a gyakorlatban nem egy, hanem 27 különálló egyezményről van szó.

A miniszter felkérte a jelenlévő üzleti vezetőket, hogy gyakoroljanak nyomást az ellenzéki képviselőkre. Egyúttal a globális protekcionizmus erősödésére – és burkoltan a Trump-adminisztráció vámpolitikájára – hivatkozva figyelmeztetett a megtorló jellegű kereskedelmi háborúk fogyasztói árakat növelő hatásaira.

Amennyiben az ellenzéki koalíció nem változtat álláspontján, a Zöldek voksai válnak döntővé.

A párt új szenátora, David Shoebridge egyelőre nem kötelezte el magát az egyezmény mellett, hangsúlyozva, hogy a frakció még nem hozott végleges döntést. A Zöldek korábbi, a megállapodást támogató kereskedelmi szóvivője, Peter Whish-Wilson augusztusban visszavonult a politikától, Shoebridge pedig határozottabb fellépést ígért a Munkáspárttal szemben. Ausztrália parlamentje mindenesetre eddig még egyetlen szabadkereskedelmi megállapodást sem utasított el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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