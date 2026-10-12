Keményen üzentek Ursula von der Leyenék a tagállamoknak: ez egy veszélyes játék

Szokatlanul éles hangon figyelmeztette az Európai Bizottság vasárnap a tagállamok nagyköveteit, mert az ír elnökség friss kompromisszumos javaslata 159 milliárd euróval csökkentené az EU 2028–2034-es költségvetését. Brüsszel szerint a 8 százalékos megszorítás éppen a válságtartalékokat, a versenyképességi és védelmi programokat, valamint a külső fellépést sújtaná, miközben az agrár- és kohéziós források alig csökkennének. A tervezet egyik tábort sem elégíti ki, hiszen a hat legnagyobb nettó befizető, köztük Németország, további több százmilliárd eurós megszorítást követel. A kohéziós támogatásokat védő 17 tagállam ezzel szemben a költségvetés általános csökkentését is ellenzi. A csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcson António Costa európai tanácsi elnök veszi át a tárgyalások irányítását, hogy még az év vége előtt megszülessen a megállapodás.

Szokatlanul éles figyelmeztetéssel fordult az Európai Bizottság vasárnap az uniós tagállamok nagyköveteihez, mert a következő hét év költségvetéséből tervezett megszorítások éppen azokat a pénzügyi eszközöket gyengítenék meg, amelyekkel Európa a következő válságokra reagálhatna.

Stéphanie Riso, a Bizottság költségvetési ügyekért felelős legmagasabb rangú tisztviselője zárt ajtók mögött bírálta az EU soros ír elnökségének friss, kompromisszumos javaslatát, amely 159 milliárd euróval faragná le a 2028–2034-es pénzügyi keretet.

A Politicónak nyilatkozó diplomaták szerint Brüsszel különösen a rendkívüli helyzetekre félretett tartalékok megvágását tartja veszélyesnek, mivel egy újabb természeti katasztrófa vagy geopolitikai sokk esetén az Európai Uniónak jóval kevesebb mozgástere maradna a beavatkozásra. Az Európai Bizottság attól tart, hogy

a tagállamok éppen akkor fosztják meg a közös költségvetést a rugalmasságától, amikor az EU egyre több feladatot akar közösen finanszírozni.

A csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcstalálkozó előtt egyre nyilvánvalóbb, hogy a vita az európai integráció gazdasági prioritásairól szól.

Az ír elnökség szombaton bemutatott tervezete az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest 2025-ös, változatlan árakon 141 milliárd eurós, folyó árakon 159 milliárd eurós csökkentést jelent, a két összeg eltérését pedig az árszint különbsége adja. A hétéves pénzügyi keret így 2025-ös árakon 1763 milliárdról 1622 milliárd euróra, folyó árakon mintegy 1985 milliárdról 1825 milliárd euróra zsugorodna, ami összességében 8 százalékos megszorítás. Dublin számításai szerint

a javaslat ezzel együtt is több mint 30 százalékkal haladná meg a jelenlegi hétéves keretet, és az uniós bruttó nemzeti jövedelem 1,16 százalékát tenné ki.

A konfliktus forrása elsősorban a 8 százalékos csökkentés elosztása, mivel a tagállamok jórészt megkímélnék a hagyományos agrár és kohéziós támogatásokat, így a vágások aránytalanul nagy része azokat a programokat sújtaná, amelyekből az EU a védelmi képességeit és a nemzetközi befolyását kívánja megerősíteni.

Az agrártámogatásokat és a kohéziós forrásokat összefogó költségvetési fejezet mindössze 3 százalékos csökkentéssel, 914 milliárd eurós kerettel számolhatna a következő hét évben.

A versenyképességet és a biztonságot finanszírozó fejezet ugyanakkor 13 százalékot veszítene, és 456 milliárd euróra szűkülne. Az EU külső fellépését és nemzetközi partnerségeit támogató Global Europe program forrásai 17 százalékkal, 157 milliárd euróra esnének vissza, és ezek az összegek egyaránt 2025-ös árakon értendők. A Politico folyó áras összesítése szerint a versenyképességi kiadásokból önmagában 75 milliárd eurót, a külpolitikai és fejlesztési forrásokból további 38 milliárdot vennének el.

A rendkívüli helyzetek kezelésére szánt tartalékok ugyanezen számítás szerint legalább 22 milliárd euróval csökkennének.

Az eredeti bizottsági elképzelés a közös európai beruházások megerősítésére épült, amelynek központi eszköze az új Európai Versenyképességi Alap lett volna. Az alap a mesterséges intelligenciától a védelmi iparig azokat az ágazatokat segítené, amelyekben Európa egyre jelentősebb hátrányba kerül az amerikai és a kínai versenytársakkal szemben.

A pénzügyi megszorítások a költségvetési reform egyik központi elemét, a rugalmasabb finanszírozási rendszert is veszélyeztetik. Brüsszel a jelenlegi, viszonylag merev hétéves keretet úgy kívánta átalakítani, hogy egy váratlan válság esetén se kelljen hosszadalmas politikai alkukba bocsátkozni a többletforrások előteremtéséről. Az ír kompromisszum azonban több válságtartalékot jelentősen csökkentene vagy teljesen megszüntetne, ami az Európai Bizottság értékelése szerint akár a jelenleginél is merevebb rendszert eredményezhet. A testület arra is figyelmeztetett, hogy a világjárvány utáni helyreállítási alap közös adósságának törlesztésével csökkentve a következő keret tényleges költési mozgástere a jelenleginél is kisebb lehet, és a ciklus közepén újabb költségvetési felülvizsgálatra lehet szükség. Thomas Byrne ír Európa-ügyi miniszter ugyanakkor vitatja a kritikákat, mert szerinte

a kompromisszum éppen a tagállamok által követelt egyszerűbb és rugalmasabb finanszírozási rendszert teremtené meg.

Dublin a támogatások kifizetését is lazábban kötné gazdaságpolitikai reformokhoz, ami gyengíti a Bizottság azon törekvését, hogy az uniós pénzeket a tagállami versenyképességi reformok ösztönzésére használja.

A legélesebb ellenállást a közös költségvetés hat legnagyobb nettó befizetője közé tartozó ország fejezi ki.

Németország, Dánia, Ausztria, Svédország, Finnország és Hollandia az ír javaslatot továbbra is elfogadhatatlanul drágának tartja, és több százmilliárd eurós további megszorítást követel.

A Financial Times által megismert, António Costa európai tanácsi elnök tárgyalóinak címzett levelükben a hat kormány kifejezetten kifogásolta, hogy a tervezett csökkentések aránytalanul sújtják az EU stratégiai prioritásait. A német vezetésű csoport lényegesen kisebb közös költségvetést akar, amelyen belül több pénz jutna a védelemre és Európa gazdasági szuverenitására. Friedrich Merz kancellár korábban már mintegy 400 milliárd eurós csökkentés szükségességét is felvetette, és a mostani ír ajánlat ettől messze elmarad. A konfliktus másik oldalán a kohéziós támogatásokat védő, 17 tagállamot tömörítő országcsoport áll, amelynek Olaszország és Spanyolország is fontos szereplője. Ezek az országok elégedettek azzal, hogy az agrár- és regionális támogatások jórészt megmenekültek, a költségvetés általános csökkentését ugyanakkor ellenzik.

A nettó befizetők így túl soknak, a támogatások kedvezményezettjei túl kevésnek tartják a tervezetet. Az Európai Bizottság eközben azt kifogásolja, hogy a forrásokat rossz helyről vonnák el.

A kiadási vitát az uniós költségvetés bevételi oldalának átalakítása is bonyolítja, mivel az ír elnökség évente mintegy 55 milliárd eurónyi új saját forrással számol, amelyek mérsékelhetnék a tagállamok közvetlen befizetési terheit, és hozzájárulhatnának a koronavírus-járvány idején felvett közös hitelek visszafizetéséhez. A tervezet megtartaná többek között az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó bevételek, a dohánytermékek jövedéki adója, az elektronikai hulladék és a nagyvállalatok hozzájárulásának bevonását, továbbá növelné a karbonintenzív importtermékekre kivetett határkiigazítási mechanizmusból az EU-nál maradó bevételek arányát.

A rendszer politikai alapjai ugyanakkor bizonytalanok, mivel a tagállamok egy része ellenzi saját adóbevételeinek átengedését, és a közös hitelfelvétel újabb körétől is idegenkedik.

A kompromisszumos ír terven így az is múlik, hogy az EU képes-e a nemzeti költségvetésektől részben független, kiszámítható finanszírozási forrásokat teremteni, amit tovább nehezít, hogy a bevételi döntésekhez egyhangúság szükséges.

Az október 15–16-i brüsszeli csúcstalálkozón António Costa veszi át a tárgyalások politikai irányítását az ír elnökségtől, hogy a 27 tagállam még az év vége előtt megállapodásra jusson. A menetrend szokatlanul szoros, hiszen november végén és decemberben további két vezetői csúcstalálkozó következik.

2027-ben Franciaországban és Olaszországban is választásokat tartanak, amelyek alapjaiban változtathatják meg a kormányok alkupozícióit, és ugyanebben az évben Lengyelországban is az urnákhoz járulnak a választók.

A politikai megállapodás elhúzódása a szükséges jogszabályok elfogadását is veszélyeztetheti, mivel a többéves pénzügyi kerethez valamennyi tagállam egyetértése és az Európai Parlament jóváhagyása szükséges. A következő hónapok döntő kérdése az, hogy az EU hajlandó-e finanszírozni azokat a stratégiai ambíciókat, amelyekről az európai vezetők már megállapodtak. A diplomaták szerint áttörést az hozhatna, ha Friedrich Merz és Emmanuel Macron német és francia vezetők közösen állnának elő egy olyan politikai alkuval, amely a megváltozott geopolitikai körülményekhez igazítja Európa finanszírozását.

Címlapkép forrása: EU