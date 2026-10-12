Kezdődik a harc az uniós milliárdokért: most dől el, milyen Európára és Magyarországra jut pénz

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Különösen kényes pillanatban kezdődött Brüsszelben az Európai Régiók és Városok Hete, ugyanis két nappal korábban az ír elnökség bemutatta a 2028–2034-es uniós költségvetésről szóló kompromisszumos javaslatát. Ez a Bizottság eredeti tervéhez képest 8 százalékkal, 2025-ös árakon 141 milliárd euróval csökkentené a hétéves keretet, ami sem a takarékos északi tagállamoknak, sem a kohéziós forrásokért küzdő országoknak nem tetszik. Raffaele Fitto kohéziós biztos rugalmasabb és egyszerűbb fejlesztéspolitikát sürgetett, amelyben a több mint 500 program helyett 27 nemzeti és regionális partnerségi terv működne. Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a döntések egyre távolabb kerülhetnek a városoktól és régióktól, a kohéziós politikának pedig kiszámítható, elkülönített forrásokra van szüksége. A tét az, hogy a szűkülő pénzekből egy összetartóbb Európa épül-e, vagy elsősorban a legerősebb szereplők versenyképessége kap támogatást.

Brüsszelben bőven akadnak olyan uniós konferenciák, amelyekről a közvélemény szinte soha nem értesül, pedig az ott zajló viták következményeivel európaiak százmilliói találkoznak nap mint nap. Az Európai Régiók és Városok Hete hagyományosan éppen ilyen rendezvény: a területfejlesztési szakemberek, önkormányzati vezetők és regionális tisztviselők számára az év egyik legfontosabb eseménye, kívülről nézve azonban meglehetősen technokrata összejövetel, ahol a kormányzási modellekről, fejlesztési stratégiákról és támogatáselosztási mechanizmusokról folytatott viták ritkán kerülnek a címlapokra.

Pedig a kohéziós politika, amely az uniós költségvetés nagyjából harmadát mozgatja meg, alapvetően határozza meg, hol épülnek utak, ipari parkok, iskolák vagy éppen egészségügyi intézmények Európában.

Az idei konferencia azonban különösen kényes pillanatban kezdődött, amikor éppen a regionális fejlesztések következő évtizedét meghatározó pénzügyi rendszer alapjairól zajlik az EU egyik legnagyobb politikai alkudozása, egyelőre megbékélés nélküli belháborúja.

Az Európai Bizottság és a Régiók Európai Bizottsága által közösen szervezett, 2003-ban elindított rendezvénysorozatot 24. alkalommal rendezik, amelyre Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke szerint több mint 4800 résztvevő érkezik, a hivatalos program pedig 129 eseményt tartalmaz. Az idei mottó – Erős régiók, erős Európa – különösen aktuális, hiszen a tagállamok éppen arról vitatkoznak, hogy a 2028-ban induló új költségvetési ciklusban mennyi pénz jusson a hagyományos területfejlesztési támogatásokra, és mennyit fordítsanak az EU új stratégiai prioritásaira, köztük a védelemre, a technológiai versenyképességre és az energiabiztonságra.

A konferencia időzítése aligha lehetne érzékenyebb, mivel az EU soros ír elnöksége mindössze két nappal korábban, szombaton ismertette a 2028–2034-es többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló kompromisszumos javaslatát, amely szinte minden tárgyalófél számára tartalmaz valami kifogásolhatót.

A költségvetési fegyelmet követelő északi tagállamok továbbra is túl nagynak tartják a közös kiadásokat, a kohéziós források megőrzéséért küzdő országok a fejlesztési lehetőségek szűkülésétől tartanak, az Európai Bizottság pedig azt kifogásolja, hogy a megszorítások éppen az unió új stratégiai programjait és válságkezelési képességeit gyengítenék.

A politikai kompromisszum tehát egyelőre inkább a nézetkülönbségek nagyságát mutatja, mintsem a megállapodás közelségét.

Az ír javaslat az Európai Bizottság eredeti tervéhez képest 8 százalékkal csökkentené a következő hétéves költségvetést, ami 2025-ös változatlan árakon 141 milliárd eurós, folyó árakon pedig mintegy 159 milliárd eurós megszorítást jelent. A teljes pénzügyi keret így 2025-ös árakon 1763 milliárdról 1622 milliárd euróra, folyó árakon közel 1985 milliárdról 1825 milliárd euróra mérséklődne. Dublin számításai szerint a csökkentett összeg is több mint 30 százalékkal haladná meg a jelenlegi hétéves költségvetést, és az EU bruttó nemzeti jövedelmének mintegy 1,16 százalékát tenné ki. A politikai konfliktus ugyanakkor nem egyszerűen a közös kiadások nagyságáról, hanem azok belső elosztásáról szól.

A megszorítások ugyanis rendkívül egyenlőtlenül érintenék az egyes szakpolitikákat:

a mezőgazdaságot, kohéziót, valamint több más területet összefogó költségvetési fejezet mindössze 3 százalékot veszítene, és 914 milliárd eurós kerettel gazdálkodhatna,

miközben a versenyképességre és biztonságra fordítható összeg 13 százalékkal, 456 milliárd euróra,

a külpolitikai és nemzetközi partnerségi források pedig 17 százalékkal, 157 milliárdra csökkennének. (A számok minden esetben 2025-ös árakon értendők - a szerk.)

A hagyományos támogatások viszonylagos megkímélése azonban megtévesztő lehet, mivel az első fejezetből a világjárvány idején felvett közös hitelek törlesztésére is mintegy 149 milliárd eurót kellene fordítani, ami jelentősen szűkíti a tényleges beruházási mozgásteret.

A tagállamok közötti törésvonalakat jól mutatja, hogy Németország, Hollandia, Dánia, Svédország, Finnország és Ausztria még az ír kompromisszumot is elfogadhatatlanul drágának tartja, miközben a kohéziós támogatásokat védő, 17 tagállamot tömörítő országcsoport – amelyben Olaszország, Spanyolország és Magyarország is meghatározó szerepet játszik – az általános költségvetési csökkentéseket ellenzi. Brüsszel számára különösen kellemetlen, hogy a válságkezelésre elkülönített tartalékokból legalább 22 milliárd eurót vonnának el, miközben az Európai Bizottság éppen rugalmasabb és gyorsabban mozgósítható pénzügyi eszközöket szeretne. A tárgyalásokat tovább bonyolítja az évente mintegy 55 milliárd eurónyi új uniós saját bevétel terve, amely a nemzeti befizetési terheket mérsékelhetné, elfogadásához azonban politikailag nehezen megszerezhető egyhangúság szükséges.

Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohézióért és reformokért felelős ügyvezető alelnöke a rendezvénysorozat kezdetén éppen az európai politika megváltozott körülményeire helyezte a hangsúlyt. A biztos szerint

a geopolitikai feszültségek, a technológiai átalakulás, a demográfiai változások és a gazdasági verseny arra kényszerítik Európát, hogy felülvizsgálja fejlesztési politikájának hagyományos működését.

A világjárvány és az energiaválság tapasztalatai megmutatták, milyen sérülékennyé válhat az unió, ha stratégiai fontosságú termékekben és erőforrásokban másoktól függ, ezért a régiófejlesztésnek is hozzá kell járulnia az európai gazdasági önállóság megerősítéséhez. Fitto az egyszerűsítést, a rugalmasságot és a hatékonyságot nevezte a kohéziós politika modernizációját meghatározó három alapelvnek.

A Bizottság szerint a változások működőképességét már a jelenlegi, 2021–2027-es költségvetés félidős felülvizsgálata is bizonyította, amelynek során a tagállamok és régiók 186 programot módosítva összesen 34,6 milliárd eurót csoportosítottak át az új stratégiai prioritásokra. A pénzeket többek között a versenyképességre, a megfizethető lakhatásra, a vízbiztonságra, az energetikai infrastruktúrára és a védelemre lehetett átirányítani, utóbbi területre Fitto szerint mintegy 12 milliárd euró jutott. A biztos úgy értékelte, hogy a tagállamok önkéntes döntései igazolták a rugalmasabb finanszírozási rendszer létjogosultságát, amely lehetővé teszi, hogy a korábban meghatározott fejlesztési célokat az új gazdasági és biztonságpolitikai kihívásokhoz igazítsák.

A keleti határrégiók támogatása ugyanakkor már a konferencia kezdetén megmutatta a rugalmas finanszírozás korlátait. A biztos újságírói kérdésre megerősítette, hogy a balti államok, valamint az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos térségek különösen fontos szerepet játszottak a védelmi célú átcsoportosításokban, és a Bizottság külön stratégiát is kidolgozott a helyzetük kezelésére. Arra azonban nem adott egyértelmű garanciát, hogy a következő költségvetésben önálló, elkülönített pénzügyi keret védi majd ezeket a régiókat. Az ír tárgyalási dokumentum jelenleg támogatási lehetőségeket ígér számukra, de konkrét, külön nevesített forrásokat nem biztosít, így a kérdés a következő hónapok politikai egyeztetéseire marad.

Fitto szerint a kohéziós politika másik fontos feladata annak biztosítása, hogy az európaiaknak legyen valódi választásuk abban, hol szeretnének élni.

Az Európai Bizottság által előkészített, a helyben maradáshoz való jogról szóló stratégia mögött az a felismerés áll, hogy Európa egyes vidéki térségeiben már az alapvető szolgáltatások fenntartása is veszélybe került: vannak települések, ahol a posta vagy a bank csak heti két napon tart nyitva, az egészségügyi ellátás többórás távolságra van, a fiatalok pedig megfelelő munkahelyek és megfizethető lakhatás hiányában elköltöznek. A biztos szerint a gazdasági versenyképesség növelése nem járhat azzal, hogy az EU egyes térségei végleg leszakadnak, ezért a regionális beruházásokat a helyi adottságokhoz és szükségletekhez kell igazítani.

A következő pénzügyi keret egyik legjelentősebb szerkezeti változása ugyanakkor éppen a fejlesztési források kezelését alakítaná át. Fitto ismertetése szerint a jelenlegi, több mint 500 különálló program helyett az új rendszerben mindössze 27 átfogó nemzeti és regionális partnerségi terv működne, vagyis minden tagállam egyetlen nagy keretben tervezhetné meg a kohéziós, mezőgazdasági és több más uniós támogatás felhasználását.

Az Európai Bizottság ettől egyszerűbb adminisztrációt és gyorsabb forrásfelhasználást vár, Fitto pedig hangsúlyozta, hogy

a jogszabálytervezet továbbra is tartalmazza a régiók bevonására, a partnerségi elvre és a különböző fejlettségű térségek támogatására vonatkozó garanciákat.

A helyi önkormányzatok azonban attól tartanak, hogy a döntések valójában egyre távolabb kerülnek majd tőlük.

Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke a felszólalásában éppen erre a veszélyre figyelmeztetett, amikor arra hívta fel a figyelmet, hogy

miközben az európai politikai vezetők egyre inkább az unió határain kívüli fenyegetésekre és geopolitikai konfliktusokra összpontosítanak, a helyi és regionális döntéshozóknak az EU belső működését és társadalmi kohézióját is szem előtt kell tartaniuk.

Értékelése szerint Európa csak akkor lehet erős nemzetközi szereplő, ha belül is összekapcsolt és gazdaságilag stabil közösség marad. Tüttő külön hangsúlyozta, hogy a költségvetési vitában nem kizárólag a rendelkezésre álló pénz mennyisége számít, hanem legalább ennyire fontos annak elosztási rendszere és az arról szóló döntések intézményi kontrollja is. A következő költségvetés éves átlagban nagyjából 250 milliárd eurós nagyságrendet képvisel, ami önmagában nem elegendő Európa valamennyi problémájának megoldására.

A Régiók Európai Bizottságának elnöke szerint az új költségvetési modell egyik legfontosabb, de kevésbé látható változása, hogy a hagyományos, területi szükségletekre épülő beruházásoktól fokozatosan az úgynevezett kiválóságalapú finanszírozás felé tolódik a hangsúly. Míg a kohéziós politika abból indul ki, hogy az elmaradottabb térségeknek célzott beruházásokra van szükségük ahhoz, hogy bekapcsolódhassanak az egységes piac működésébe, addig a versenyképességi programok inkább azokat a vállalkozásokat, technológiákat és innovációs központokat támogatják, amelyek már eleve a legjobb eredményeket képesek felmutatni. Tüttő arra figyelmeztetett, hogy a két rendszer azonos költségvetési ráfordítás mellett is egészen eltérő földrajzi és gazdasági eredményeket hozhat, ezért az európai versenyképességet nem lehet a regionális különbségek figyelmen kívül hagyásával értékelni.

A finanszírozás intézményi átalakítását Tüttő legalább ekkora kockázatnak tartja, mivel értékelése szerint

a döntési jogkörök a városoktól és régióktól egyre inkább a nemzeti kormányokhoz, bizonyos programok esetében pedig onnan az Európai Bizottsághoz kerülnének.

A rugalmasság növelése így a gyakorlatban azzal járhat, hogy a lakhatás, a vízbiztonság, az iparfejlesztés, a határvédelem, a mezőgazdaság és a társadalmi felzárkóztatás ugyanazokért a korlátozott forrásokért versenyez. Tüttő szerint a nemzeti kormányok a folyamatos válságkezelési kényszer és a választási ciklusok miatt hajlamosak lehetnek előnyben részesíteni a rövid távon eredményt hozó kiadásokat a hosszú távú fejlesztésekkel szemben. Éppen ezért tartaná indokoltnak, hogy a kohéziós politika továbbra is kiszámítható, elkülönített forrásokkal rendelkezzen, és megőrizze az egységes piac működését kiegyensúlyozó szerepét.

Az Európai Régiók és Városok Hetén megfogalmazott figyelmeztetések különös súlyt kapnak a csütörtökön és pénteken, október 15–16-án esedékes brüsszeli európai tanácsi csúcstalálkozó előtt, ahol a 27 tagállam állam- és kormányfői António Costa vezetésével már az ír kompromisszum alapján próbálhatják közelíteni az álláspontokat. A következő napok tárgyalásaitól elsősorban politikai iránymutatás várható, a költségvetés nagyságáról, finanszírozásáról és belső szerkezetéről szóló tényleges megállapodás inkább a decemberi uniós csúcsra maradhat. A döntéshez valamennyi tagállam egyetértése, majd az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges, hogy 2027-ben elfogadhassák a végrehajtási jogszabályokat, és 2028 januárjától megszakítás nélkül indulhassanak az új támogatási programok.

Magyarország számára kevés fontosabb vita van most az Európai Unió intézményrendszerében, de egyelőre csak annyi biztos, amit Magyar Péter miniszterelnök már többször elmondott: a kormány minden forintért megharcol a magyar gazdáknak és a fejlesztésekhez. Azonban a csütörtök-pénteki EU-csúcs vízválasztó is lesz abból a szempontból, hogy a 16 másik, a kohézió barátjának nevezett országgal együtt meg tudják-e törni a fukarországokat.

Címlapkép forrása: EU