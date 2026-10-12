Megvan mit ront el az EU, ami Magyarországot is nyomja

Agyon ismételjük azt az állítást, hogy a koronavírus-járvány óta az EU lassabban növekedett két legfontosabb versenytársánál, és a különbséget mutató olló olyan ütemben nyílt tovább, amelyet egyre nehezebb ciklikus okokkal magyarázni (amint arról Philipp Carlsson-Szlezak, a BCG vezető közgazdásza is beszélt a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján – a szerk.).
Az uniós gazdaság 2025-re 7 százalékkal haladta meg a 2019-es szintet, de ugyanebben az időszakban az amerikai gazdaság 15 százalékkal, a kínai pedig nagyjából egyharmadával bővült.
Mivel az EU és Kína népessége lényegében stagnált, az amerikai pedig mérsékelten nőtt, a különbség jelentős része a termelékenységre vezethető vissza. Az Európai Bizottság kutatási és innovációs jelentése ezért a mai versenyképességi vitát lényegében a relatív termelékenységi lemaradással azonosítja, hiszen az elmúlt 25 évben az uniós munkatermelékenység nagyjából feleannyit javult, mint az amerikai.
Az EU K+F-intenzitása 2000 és 2024 között a GDP 1,81 százalékáról 2,24 százalékára emelkedett, ami messze elmarad a két és fél évtizede kitűzött 3 százalékos céltól.
A vezető gazdaságok közül Dél-Korea a GDP 4,96 százalékát fordítja kutatás-fejlesztésre, az Egyesült Államok és Japán mutatója pedig egyaránt 3,4 százalék fölött van. A jelenlegi trend alapján az unió 2030-ban 2,34 százaléknál tartana, a 3 százalékot pedig csak 2057 körül érné el. A jelentés számításai szerint a 2030-as cél teljesítéséhez összesen mintegy 565 milliárd euró további k+f-beruházásra volna szükség.
Az amerikai és az európai vállalatok közötti kutatásbefektetési különbség jelentős része a két gazdaság eltérő szerkezetéből fakad. Az uniós üzleti kutatás-fejlesztés továbbra is a közepes technológiai intenzitású feldolgozóiparban koncentrálódik, az Egyesült Államokban pedig a high-tech vállalatok és a tudásintenzív szolgáltatások súlya jóval nagyobb. Az elmúlt két évtized technológiai átrendeződése ezt a szerkezeti különbséget látványosan felerősítette.
2000 és 2022 között az EU részesedése a nemzetközi (hivatalos nevén PCT) szabadalmi bejelentésekből nagyjából 30-ról 16 százalékra csökkent, Kínáé ugyanebben az időszakban 3-ról csaknem 33 százalékra ugrott. Európa több zöldtechnológiában és a fejlett gyártásban továbbra is erős, a mesterséges intelligenciában és a fejlett félvezetőknél azonban jóval gyengébb a pozíciója, és a felhőalapú infrastruktúrában is lemaradt.
Az európai vállalatok növekedését a tőke mennyisége kevésbé korlátozza, hiszen az uniós intézményi befektetők mintegy 12 ezer milliárd dollárnyi eszközt kezelnek.
Ebből azonban viszonylag kevés jut kockázati tőkébe, ezért az európai deep-tech vállalatok növekedési szakaszú finanszírozásának körülbelül fele Európán kívülről érkezik. A sikeres startupok globális vállalattá válását a tagállami szabályozások széttagoltsága és a készséghiány is lassítja. Az egységes piac gyakorlati korlátai és a késői fázisú finanszírozási rés miatt egy európai startup jóval lassabban éri el a globális méretet, mint egy amerikai.
A régi gazdasági modell is köhög
A világgazdaság 2025–2026-os megrázkódtatásai a meglévő gyengeségeket erősítették fel, bár szerencsére az amerikai vámok közvetlen hatása eddig kisebbnek bizonyult a bejelentésükkor vártnál. 2025-ben ugyanis az EU egészének az Egyesült Államokba irányuló exportvolumene közel maradt a 2024-es szinthez. A tagállamok nagyjából felében ugyanakkor visszaesést mértek, és az országok közötti eltérések hatalmasak voltak. Magyarország jelentősen növelte amerikai exportjának volumenét, ami az Európai Bizottság számításai szerint a magyar GDP-növekedéshez is pozitívan járult hozzá.
Kína felől mélyebb versenyképességi probléma érkezik: az ázsiai nagygazdaság belső kereslete gyenge maradt, ezért az ipari túlkapacitás egyre erősebb exportnyomást helyez az európai piacra. Az EU kínai importjának volumene 2024-ben mintegy 10 százalékkal, 2025-ben újabb 9 százalékkal nőtt, az importárak pedig eközben előbb 9, majd további 2 százalékkal csökkentek. Az olcsó import rövid távon javítja az európai fogyasztók vásárlóerejét, a hazai termelőknek azonban egyre komolyabb versenyt jelent.
Ezt tovább súlyosbítja, hogy a kínai piac az európai exportőrök számára is gyengül:
a 2022 és 2025 közötti időszakban a tagállamok kétharmadában csökkent a Kínába irányuló export volumene, több mint felükben kétszámjegyű mértékben.
Az Európai Bizottság spillover-elemzése szerint a növekvő bizonytalanság a tagállamok nagyjából harmadában statisztikailag kimutathatóan visszafogja a beruházásokat, és ezek közül a gép- és berendezésberuházások reagálnak a leggyorsabban. A visszaesés olyan időszakban sújtja az uniós gazdaságot, amikor gyors technológiaváltásra és nagyobb vállalati méretekre volna szüksége.
Hazai szempontból kifejezetten szomorú, hogy Magyarország azon hat ország egyike, ahol az EU-szintű és az országspecifikus bizonytalansági sokkok után egyaránt csökkentek a beruházások.
A jelentős hatást mutató országokban a tíz negyedévre számított átlagos beruházási veszteség a legsúlyosabb esetekben, így Magyarországon is, mintegy 3 százalékpontot érhet el.
Közép- és Kelet-Európa vállalatai energiaoldalon is érzékenyebbek a külső sokkokra, mint sok nyugat-európai versenytársuk. A 2026-os közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak becsült inflációs hatása Litvániában, Szlovákiában, Lengyelországban és Csehországban 0,8–1,4 százalékpont, Magyarországon nagyjából fél százalékpont lehetett. Az Európai Bizottság a jelentésében kiemeli, hogy ezeknek az országoknak a költség-versenyképességét már a 2021–2023-as energiaválság is megviselte, így az újabb drágulási hullám egy korábban már meggyengült pozíciót ér.
Van egy eszközünk, az sem jó
Az Európai Bizottság elemzése arra is kitér, hogy az RRF tapasztalatai szerint a közös uniós beruházások hatása átlépi az országhatárokat (amint arról korábban részletesen írtunk). A 650 milliárd eurós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz teljes végrehajtása a Bizottság számításai szerint 2020 és 2030 között összesen 891,7 milliárd euróval növelheti az uniós GDP-t.
Ebből mintegy 345,5 milliárd euró, vagyis közel 40 százalék a más tagállamokba tovagyűrűző hatásokból származik.
Németországban a teljes becsült 66,1 milliárd eurós növekedési többlet kétharmadát más országok beruházásai hozzák. A GDP-arányos közvetett nyereség legnagyobb haszonélvezői közé Szlovákia és Szlovénia tartozik, Csehországgal együtt.
A végső megállapítás a két jelentésben egybecseng: az EU továbbra is a világ egyik legerősebb tudományos központja, több ágazatban technológiai előnyben van, és hatalmas pénzügyi megtakarításokat halmozott fel. A két elemzés alapján a lemaradás fő oka, hogy
a kutatás és a tőkepiac között gyenge az átjárás, a szabályozási széttagoltság pedig megakadályozza, hogy az egységes piac valódi méretelőnyt kínáljon az európai vállalatoknak.
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