Megszületett a várva várt döntés: megnyílnak az újabb pénzcsapok Magyarország számára és a kapuk a diákok előtt

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még szeptember 23-án jelentette be, hogy a magyar kormány jogállamisági reformjainak pozitív értékelése nyomán a testület javasolja a 2022-ben bevezetett pénzügyi korlátozások megszüntetését. A végső döntéshez a tagállamokat képviselő EU Tanácsának minősített többségű jóváhagyására volt szükség, amelyet kedden délelőtt az Általános Ügyek Tanácsa adott meg.
A 2022 végén, még az Orbán-kormány idején elfogadott jogállamisági feltételességi határozat eredetileg mintegy 6,3 milliárd eurónyi kohéziós kötelezettségvállalást függesztett fel, elsősorban a közbeszerzések, a korrupcióellenes fellépés és az összeférhetetlenségi szabályok hiányosságai miatt. Az időközben elveszített és átcsoportosított források miatt ebből mára 4,2 milliárd euró maradt visszaszerezhető.
A Magyar Péter vezette kormány szeptember 9-én jelentette be hivatalosan Brüsszelnek a szükséges intézkedések teljesítését, amelyeket az Európai Bizottság alig két hét alatt megfelelőnek ítélt.
A változtatások között szerepelt az Integritás Hatóság jogköreinek kibővítése, a vagyonnyilatkozati és közbeszerzési szabályok szigorítása, valamint a korábban közérdekű vagyonkezelő alapítványok alá szervezett intézményrendszer átalakítása. Utóbbi azért különösen fontos, mert a 2022-es határozat megtiltotta az új uniós pénzügyi kötelezettségvállalásokat az érintett alapítványokkal és intézményekkel, ezzel kizárva a modellváltott egyetemeket az Erasmus+ hallgatói mobilitási és a Horizont Európa kutatásfinanszírozási programokból.
A mostani döntés ezt az akadályt is megszünteti.
A források rendezése már korábban megkezdődött: 2023 decemberében az igazságszolgáltatási reformok nyomán mintegy 10,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás vált hozzáférhetővé, idén július 10-én pedig az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyták Magyarország átdolgozott, 10 milliárd eurós helyreállítási tervét. Utóbbi mintegy 6,5 milliárd euró támogatást és 3,5 milliárd euró hitelt tartalmaz, tényleges kifizetése azonban még a vállalt mérföldkövek teljesítésének ellenőrzésétől függ.
Az Európai Bizottság a tervek szerint november 20-ig készíti el a kifizetési kérelmek előzetes értékelését, hogy a pénzek még az év végéig megérkezhessenek.
A mostani határozat ugyanakkor nem jelenti az összes magyarországi uniós forrás felszabadítását. Az akadémiai szabadsággal kapcsolatos aggályok miatt további mintegy 2,2 milliárd eurónyi kohéziós támogatás marad zárolva, amelynek feloldását külön eljárásban vizsgálhatja az Európai Bizottság. Emellett a gyermekvédelmi jogszabályok, a menedékjogi szabályozás és egyes szociális előfeltételek miatt is vannak még visszatartott összegek.
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A keddi tanácsülésen a miniszterek áttekintették az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke alapján Magyarország ellen folyó eljárást is, amelyet az Európai Parlament 2018 szeptemberében kezdeményezett az Orbán-kormány alatti jogállamisági problémák miatt. A mechanizmus legsúlyosabb következménye a tagállami szavazati jog felfüggesztése lehet, ennek azonban korábban sem volt érdemi politikai realitása: a súlyos és tartós jogsértés megállapításához az érintett ország nélkül valamennyi tagállam egyetértése szükséges az Európai Tanácsban, mielőtt a Tanács minősített többséggel szankciókat rendelhetne el.
Az eljárás most sem zárult le, noha a magyar kormány reformjainak bizottsági elismerése jelentősen megváltoztatta a 2018-as kezdeményezés politikai környezetét.
A miniszterek ezúttal is a magyarországi jogállamisági helyzet alakulásáról kaptak tájékoztatást, de sem az eljárás megszüntetéséről, sem a szankciós szakaszba léptetéséről nem született döntés. A pénzügyi feltételességi mechanizmus lezárása tehát önmagában nem vonja maga után a tágabb, az uniós alapértékek tiszteletben tartását vizsgáló eljárás megszüntetését.
Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos az ülésen elmondta, hogy Magyarország az új, Magyar Péter vezette kormány alatt komoly eredményeket ért el a demokratikus intézmények megerősítésében. Ugyanakkor közölte: az eljárást az Európai Parlament (EP) kezdeményezte 2018-ban, ezért az EP kezében van a döntés a kezdeményezés visszavonására, illetve - mint magyarázta - az Európai Unió Tanácsa is dönthet úgy, hogy lezárhatja az eljárással kapcsolatos tanácskozásait. „Nem az Európai Bizottság feladata, hogy egyoldalúan kezdeményezze a 7. cikk szerinti eljárás megszüntetését, a brüsszeli testület feladata az eljárásban az aktuális helyzet értékelése” – magyarázta meg, hogy miért nem állítják le az eljárást.
Címlapkép forrása: Portfolio
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