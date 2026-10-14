Csendben fogy el a magyar vidék, vele egész Európa – Brüsszelben most ezt akarják megállítani

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Az Európai Unió régióinak csaknem 72 százalékában csökkenhet a lakosság 2050-ig, ezért Brüsszel a helyben maradás jogát állítja a fejlesztéspolitika középpontjába. Raffaele Fitto, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a Régiók és Városok Európai Hetén hangsúlyozta, hogy a testület 2027 elejére önálló stratégiát készít a maradás jogának (Right to Stay) elvéről. A cél az, hogy az elköltözés szabad döntés legyen, és ne a munkahelyek, a közszolgáltatások vagy a megfizethető lakhatás hiánya kényszerítse ki. Magyarország különösen érintett, hiszen az ország belső regionális különbségei uniós összevetésben is jelentősek, a sérülékenységi index pedig mind a nyolc hazai régióban romlott. A stratégia sorsa végül a 2028–2034-es uniós költségvetésen múlik, amelynek nagyságáról és elosztásáról éles vita zajlik már a csütörtök-pénteki EU-csúcson is.

A mobilitásnak szabad választásnak kell lennie, nem pedig olyan kényszernek, amelyet a munkalehetőségek, az alapvető szolgáltatások vagy a tisztességes életkörülmények hiánya idéz elő

– fogalmazott Raffaele Fitto, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke kedden Brüsszelben, egy olyan konferencián, amelyen rendszerint kevesebb szó esik az emberek életéről, mint a támogatások felhasználásának szabályairól. A Régiók és Városok Európai Hete hagyományosan az uniós fejlesztéspolitika szakembereinek találkozóhelye, ahol polgármesterek, regionális vezetők és brüsszeli tisztviselők vitatják meg a kohéziós források jövőjét. Az idei, közel ötezer résztvevőt megmozgató rendezvényen azonban a szokásos költségvetési és intézményi kérdések mellett egy jóval alapvetőbb dilemma került előtérbe:

meddig maradhatnak életképesek Európa elnéptelenedő térségei, és mit tehet az unió azért, hogy az embereknek ne kelljen elhagyniuk a szülőhelyüket?

A szabad mozgás az európai integráció egyik legfontosabb vívmánya, amelynek köszönhetően egy magyar fiatal ma különösebb adminisztratív akadályok nélkül vállalhat munkát Bécsben, Münchenben vagy Amszterdamban. A brüsszeli gondolkodásban azonban egyre hangsúlyosabbá válik ennek a szabadságnak a kevésbé ünnepelt oldala: ha egy térségben nincs megfelelő munkahely, iskola, egészségügyi ellátás vagy megfizethető lakhatás, az elköltözés már nem feltétlenül választás, hanem gazdasági kényszer. Fitto ezért a helyben maradás jogát (az Enrico Letta, korábbi olasz miniszterelnök belsőpiaci reformtervében megfogalmazott Right to Stay) elvét állította beszéde középpontjába, amelyből az Európai Bizottság 2027 elejére önálló stratégiát készít. A kezdeményezés nem azt szeretné elérni, hogy az emberek kevésbé legyenek mobilak, hanem hogy valódi lehetőségük legyen ott felépíteni az életüket, ahol szeretnék.

Az Eurostat júliusban közzétett népesség-előreszámítása alapján az Európai Unió 1165 régióiban 836-ban, vagyis 71,8 százalékukban csökkenhet a lakosság 2025 és 2050 között.

A legsúlyosabb fogyást a keleti tagállamokban, valamint Dél-Európa számos térségében várják, Magyarországon pedig a vármegyék többségében tíz százalékot meghaladó népességvesztéssel számolnak.

Az előreszámítás ugyan a termékenységre, a halandóságra és a migrációra vonatkozó feltételezéseken alapul, nem megváltoztathatatlan jövőkép, de arra rámutat, hogy a következő negyedszázadban Európa jelentős területei egyre kevesebb lakossal lesznek kénytelenek fenntartani ugyanazokat az utakat, iskolákat, egészségügyi intézményeket és közszolgáltatásokat.

Önmagát hízlaló, a farkába harapó kígyó

A demográfiai visszaesés ráadásul könnyen önmagát erősítő folyamattá válhat, hiszen a lakosság csökkenésével romlik az alapvető szolgáltatások gazdaságos fenntarthatósága, ezek megszűnése pedig újabb családokat ösztönözhet távozásra. A Régiók Európai Bizottságának most bemutatott éves jelentése szerint

az uniós vidéki térségek 84,5 százalékában várható népességfogyás 2050-ig, átlagosan több mint kilencszázalékos mértékben.

A gazdasági lehetőségek területi koncentrációját mutatja, hogy a városi régiók átlagosan GDP-jük 2,4 százalékát fordítják kutatás-fejlesztésre, míg a vidékiek csupán 1,6 százalékot. Az európai kohéziós politika jövőjével foglalkozó magas szintű szakértői csoport becslése alapján pedig

mintegy 135 millió európai él olyan régióban, amely az elmúlt két évtizedben gazdasági stagnálásba vagy hanyatlásba került.

Magyarország számára különösen kellemetlenek ezek a számok, mert az országon belüli fejlettségi különbségek uniós összehasonlításban is jelentősek. Az Európai Bizottság júniusban publikált magyar országjelentése szerint hazánk az egyik legnagyobb belső regionális egyenlőtlenségekkel rendelkező tagállam, miközben a munkaképes korú népesség évente mintegy harmincezer fővel csökken. A főváros és a kevésbé fejlett térségek között nemcsak a gazdasági teljesítményben, hanem a kutatás-fejlesztési ráfordításokban és az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben is jelentős különbségek mutatkoznak. Az uniós végrehajtó testület arra is figyelmeztet, hogy az önkormányzatok szűkös pénzügyi mozgástere és csökkenő költségvetési önállósága éppen azokat a szolgáltatásokat veszélyezteti, amelyek a helyi népesség megtartásához szükségesek.

A területi különbségek alakulásáról még részletesebb képet ad a Régiók Bizottságának 244 uniós nagyrégiót vizsgáló, úgynevezett regionális hőmérője, amely hét gazdasági, társadalmi, környezeti és demográfiai mutató változását hasonlítja össze.

Magyarország nyolc nagyrégiója közül Budapest öt, Pest, Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl négy-négy, Észak-Alföld és Dél-Alföld három-három területen tudott javulást felmutatni.

Közép-Dunántúlon és Észak-Magyarországon viszont mindössze két-két mutató alakult kedvezően, miközben a sérülékenységi index Magyarország mind a nyolc régiójában romlott 2024 és 2025 között.

A társadalmi mutatók különösen nagy figyelmet érdemelnek, hiszen a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett népesség aránya nyolcból hat magyar régióban emelkedett, és csak Budapesten, illetve Pest vármegyében csökkent. Észak-Alföldön 23,8 százalékkal, Dél-Alföldön 12,8 százalékkal nőtt a váratlan pénzügyi kiadások fedezésére képtelenek aránya az előző évi szinthez képest.

A munkanélküliségi ráta négy régióban emelkedett, az időskori eltartottsági mutató pedig Budapest kivételével mindenütt romlott 2024-ig.

Az egy főre jutó, vásárlóerőn számított GDP ugyanakkor valamennyi magyar régióban növekedett 2023 és 2024 között. A különböző időszakokat és jelenségeket mérő adatokból nem következik, hogy a gazdasági növekedés maga idézné elő a társadalmi problémákat, arra azonban rámutatnak, hogy a kedvezőbb gazdasági teljesítmény önmagában nem garantálja az életkörülmények javulását.

Nem elég Brüsszelre mutogatni

Fitto a brüsszeli konferencián éppen az ilyen, egymást erősítő problémák miatt sürgette az uniós szakpolitikák összehangolását, hangsúlyozva, hogy a megfelelő munkahelyek, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a megfizethető lakhatás és a modern infrastruktúra nem tekinthetők különálló fejlesztési céloknak. „Ezek azok az alapvető feltételek, amelyekre az embereknek szükségük van” – fogalmazott a biztos, aki szerint a helyben maradás lehetőségét nem lehet egyetlen központilag kidolgozott recepttel megteremteni.

A készülő stratégia ezért a hegyvidéki és síkvidéki térségek, a szigetek, a határ menti régiók, valamint a kisebb és nagyobb városok eltérő adottságaira építene.

A jelentés néhány működő példát is bemutat arra, hogyan fordítható meg a kedvezőtlen folyamat. Madrid régiójában 2024 óta 155 millió eurót fordítottak egy tizenöt intézkedésből álló programra, amely megfizethető lakhatással, helyi gazdaságfejlesztéssel, valamint a gyógyszertárakhoz, bankautomatákhoz és közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával próbálja vonzóbbá tenni a kisebb településeket. A program által érintett, ötezer lakos alatti települések népessége a jelentés szerint 14 százalékkal emelkedett. A finn Lappföldön ezzel szemben a távgyógyászati hálózatok fejlesztése jelenti a választ a nagy távolságokra, lehetővé téve, hogy a ritkán lakott térségekben élők hosszú utazás nélkül juthassanak szakorvosi ellátáshoz.

Magyarország egy pozitív példával is bekerült a dokumentumba: a budapesti, AHA Budapest – Megfizethető lakhatást mindenkinek (Affordable Housing through Adaptive Reuse) elnevezésű kezdeményezés üresen álló ingatlanok megfizethető lakhatási célú átalakításával foglalkozik, az Új Európai Bauhaus fenntarthatósági és építészeti elveit alkalmazva. A lakhatás egyébként nem csupán a nagyvárosok problémája, hiszen a drága városi ingatlanok akadályozhatják a munkaerő áramlását, míg az elnéptelenedő térségekben az üresen maradó lakások és a szolgáltatások megszűnése erősítik egymást.

A Régiók Bizottsága szerint az unióban 48 millió ember nem tudja megfelelően fűteni az otthonát, miközben az európai épületállomány mintegy háromnegyede energiahatékonysági szempontból korszerűtlen.

A készülő stratégia sorsa azonban végső soron nem az ilyen helyi példákon, hanem a következő uniós költségvetés kialakításán múlik. Fitto beszédében külön kiemelte, hogy a helyben maradásról szóló stratégiának időben el kell készülnie a 2028–2034-es időszak nemzeti és regionális partnerségi terveinek előkészítéséhez, mert ezek biztosítanák a különböző fejlesztések és reformok összehangolásának lehetőségét. Az Európai Bizottság által javasolt rendszer nagyobb rugalmasságot adna a tagállamoknak a források felhasználásában, amit Brüsszel az egymástól elkülönülő finanszírozási programok hatékonyabb összehangolásával indokol. A Régiók Bizottsága viszont attól tart, hogy a döntések nemzeti kormányoknál történő összpontosítása háttérbe szoríthatja az önkormányzatokat és a kevésbé fejlett térségek sajátos szükségleteit.

A konfliktus súlyát növeli, hogy az uniós közberuházások 51 százalékát jelenleg helyi és regionális kormányzati szereplők valósítják meg, amelyeknek 2025-ben már több mint 78 milliárd euróval haladták meg a kiadásaik a bevételeiket.

Az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága között tehát nem elsősorban abban van nézetkülönbség, hogy szükség van-e a leszakadó térségek támogatására, hanem abban, milyen intézményi és finanszírozási rendszer tudja ezt legjobban biztosítani. A vita közben az ír soros tanácsi elnökség az Európai Bizottság eredeti költségvetési javaslatának mintegy nyolcszázalékos csökkentésére tett kompromisszumos javaslatot, amely a mezőgazdasági és regionális kiadásokat is érintené. A következő hét év fejlesztéspolitikájának alapjait így éppen akkor próbálják lefektetni, amikor a tagállamok a rendelkezésre álló pénz nagyságáról és elosztásáról is vitatkoznak.

A brüsszeli konferencián Fitto azzal érvelt, hogy

Európának megfelelő okokat kell adnia az embereknek a helyben maradásra, és a következő hónapokban bemutatandó stratégia célja pontosan ezeknek a feltételeknek a megteremtése lesz.

Magyarországon azonban a regionális adatok alapján a feladat túlmutat a munkahelyteremtésen vagy az infrastruktúra fejlesztésén: egyszerre kellene megállítani a társadalmi különbségek mélyülését, fenntartani a fogyó népességű települések közszolgáltatásait és megteremteni a következő generációk gazdasági perspektíváit. Az európai integráció évtizedeken át azt ígérte polgárainak, hogy szabadon elmehetnek bárhová az unión belül, most meg arról kell őket meggyőzni, hogy valódi perspektíva van abban is, hogy ott maradnak, ahol megszületnek.

Címlapkép forrása: EU