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Jön az EU csúcs: az energiaárak miatt sürgetik az uniós vezetők az Európai Bizottságot
Uniós források

Jön az EU csúcs: az energiaárak miatt sürgetik az uniós vezetők az Európai Bizottságot

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A magas energia- és üzemanyagárak kezelése áll a csütörtökön kezdődő kétnapos uniós csúcs napirendjének középpontjában, a téma ugyanis továbbra is az európai vezetők egyik legfőbb politikai aggodalma. A Montel értesülése szerint az Európai Bizottság egy évvel halasztaná az olaj- és gázimportra vonatkozó metánjelentési kötelezettséget. Emellett meghosszabbítaná azt az átmeneti állami támogatási keretet, amely a közel-keleti válság által leginkább sújtott ágazatok célzott segítését teszi lehetővé. Az állam- és kormányfők további javaslatokkal is előállhatnak, köztük a közös gázbeszerzéssel és a finomítói kapacitások optimalizálásával. Az uniós szintű extraprofitadóról egyelőre nincs döntés, a Bizottság szerint ebben a tagállamok vannak a legjobb helyzetben.

A magas energia- és üzemanyagárak kezelése a legfőbb vitatéma a csütörtöktől péntekig tartó EU csúcs napirendjén, ami egy uniós tisztviselő szerint

továbbra is az egyik legfőbb politikai aggodalom Európa vezetői számára.

A bizottságnak van már néhány javaslata az asztalon:

A lapnak nyilatkozó tisztviselő arra számít, hogy

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az állam- és kormányfők további intézkedéseket javasolnak az üléseken.

Az ötletek között szerepel az energiabeszerzés összevonása, például a közös gázbeszerzés, valamint a finomítói kapacitások optimalizálása, amivel az üzemanyaghiányt kezelnék.

Arra a kérdésre, hogy napirenden van-e az uniós szintű extraprofitadó (windfall tax), a tisztviselő nem válaszolt. Az Európai Bizottság múlt pénteken jelezte, hogy megvizsgálja a lehetséges hatásait, ugyanakkor tagállamok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a saját energiaszektoruk és helyi szereplőik sajátosságai alapján megadóztassák a vállalatokat.

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