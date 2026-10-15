A kkv-k nélkül nincs termelékenységi fordulat, de jó hír, hogy a felzárkózáshoz érkeznek az uniós milliárdok

Vállalkozói Klub 2026 Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.

Magyarország gazdasági fejlődésében az extenzív növekedési modellt fel kell váltania az intenzív, tudásalapú és a termelékenységre épülő modellnek. A 2015 és 2025 közötti időszak adatai rávilágítanak arra, hogy a munka és a tőke növekedési hozzájárulása Magyarországon és Lengyelországban egyaránt 2,1 százalék volt. Ennek ellenére a lengyel gazdaság éves átlagban több mint 1 százalékkal gyorsabban bővült. A különbség oka nem a beruházások mennyiségében keresendő, hiszen a hazai beruházási ráta meghaladta az uniós és a lengyel átlagot is.

Az eltérést a termelékenység javulása, az új eljárások bevezetése, a szolgáltatások fejlesztése és a digitalizációs eszközök hatékonyabb alkalmazása eredményezte

- mondta előadásában Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

A nemzetközi felmérések, köztük az OECD és a Világbank elemzései is igazolják, hogy a vállalatvezetés minősége döntő szerepet játszik a termelékenység növelésében. A magyar kis- és középvállalkozások ezen a téren jelentős elmaradásban vannak, és az Európai Unió huszonhét tagállama közül jelenleg az utolsó előtti helyen állnak a termelékenységi rangsorban.

Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

A hazai kkv-k nélkül biztosan nem megvalósítható a termelékenységi fordulat

– hangsúlyozta Végh a Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 konferenciáján. A fejlődéshez elengedhetetlen a külföldi tulajdonú nagyvállalatok és a hazai beszállítók szorosabb együttműködése, valamint a bérek, az energiaárak és az inputköltségek emelkedése okozta nyomás hatékony kezelése.

A finanszírozási hátteret vizsgálva megállapítható, hogy a hitelpenetráció mind Magyarországon, mind a régióban alacsony az európai uniós átlaghoz képest, a GDP-arányos hitelvolumen megközelítőleg csupán a fele annak. Az Európai Központi Bank felmérése szerint az unióban a vállalkozások 63 százaléka választaná elsődleges külső forrásként a bankhitelt, Magyarországon viszont ez az arány mindössze 46 százalék. A KAVOSZ saját, több mint 1400 cégvezető bevonásával készült őszi felmérése rávilágított arra, hogy a beruházásokat leginkább a bizonytalan gazdasági környezet veti vissza. Emellett a válaszadók 24 százaléka a saját forrás hiányát jelölte meg oknak, míg 15 százalékuk a vissza nem térítendő támogatásokra vár.

A Széchenyi Kártya Program 2020 óta kiemelkedő szerepet játszik a hazai kkv-szektor válságkezelésében és likviditásának biztosításában. A program rendkívül széles körű: jelenleg mintegy 80 ezer vállalkozás rendelkezik támogatott hitellel, összesen 135 ezer szerződés keretében, 5300 milliárd forintos nominális volumennel. A felmérésekből kiderült, hogy

a fix 3 százalékos beruházási hitelek és a BUBOR-alapú, nagyjából 5,5 százalékos likviditási hitelek nélkül a tervezett fejlesztések mindössze 12 százaléka valósulna meg változatlan formában.

Forrásból nem lesz hiány

A támogatási környezet jelentős átalakulás előtt áll, különösen a 2028-tól induló hétéves uniós ciklusban. Ekkor a vissza nem térítendő források mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a visszatérítendő, illetve a kombinált pénzügyi konstrukciók. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében mintegy 6,51 milliárd euró áll rendelkezésre, amelyből a 3,5 milliárd eurós hitelrészt augusztus végéig már jóváhagyták.

Bár a források felhasználásának hivatalos határideje az idei év vége, technikai megoldások révén biztosítják a források elérhetőségét:

a kkv-knak elkülönített, mintegy 500–600 milliárd forintos keretösszeget a jövő év folyamán fogják ténylegesen kifizetni a jogosultaknak.

Jelentős előrelépés történt a korábban blokkolt kohéziós alapok terén is. Miután az Európai Tanács jóváhagyta a feltételek teljesülését, 4,2 milliárd eurónyi forrás vált jogilag és gyakorlatilag is hozzáférhetővé Magyarország számára. Ezzel párhuzamosan egy további 2,2 milliárd eurós összeg felszabadításáról is zajlanak a tárgyalások az Európai Bizottsággal.

Ezek a döntések megnyitják az utat számos, korábban felfüggesztett innovációs és kutatás-fejlesztési pályázat heteken belüli újraindulása előtt. A vállalkozások 2027 végéig pályázhatnak ezekre, a projektek megvalósítására pedig további két év áll majd rendelkezésükre – mondta előadásában Madarász András, a Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó értékesítési igazgatója.

A jelenleg is elérhető és a közeljövőben megnyíló pályázatok kiemelt fókuszterületei a digitalizáció, az energiahatékonyság, valamint a kutatás-fejlesztés lesznek. A nyugat-magyarországi régióban működő cégek számára már elérhető egy kombinált támogatási konstrukció zöldmezős beruházásokra és telephelybővítésre, amelynek keretében 150 millió és 1 milliárd forint közötti összeg igényelhető. Emellett a rendkívül népszerű, nulla százalékos beruházási hitel határidejét a jövő év júniusának végéig meghosszabbították. A maximálisan felvehető összeget 150 millió forintra emelték, amelyből az új, le nem zárt üzleti évvel rendelkező vállalatok 50 millió forintot igényelhetnek.

Madarász András, a Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó értékesítési igazgatója.

Az innovációs célú pályázatok széles skálája nyílik meg, ahol akár egy belső folyamat optimalizálása vagy egy új szoftver bevezetése is elegendő lehet a sikeres induláshoz. Ezek keretében 5 és 250 millió forint közötti összegekre lehet pályázni, akár 60 százalékos vissza nem térítendő támogatási intenzitás mellett. A hevesi és borsodi régiókban az épületenergetikai korszerűsítésekre 50 százalékos támogatás is elérhető. A 49 fő alatti létszámmal működő cégek pedig 18 hónapon keresztül folyósított, jelentős bértámogatást és 70 százalékos gépberuházási támogatást kaphatnak, amennyiben folyamataikat hatékonyabbá teszik.

Madarász hangsúlyozta, hogy a hazai források mellett a kis- és középvállalkozásoknak érdemes nyitniuk az Európai Bizottság által közvetlenül koordinált brüsszeli alapok felé is. Ezeknél sok esetben már nem elvárás a nyugat-európai konzorciumi partner bevonása. A sikeres projektmegvalósítás alapfeltétele a megfelelő előkészítés, a pontos költségvetés megtervezése, az árajánlatok időben történő bekérése, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisban való folyamatos szereplés.

Címlapkép forrása: Portfolio