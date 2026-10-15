Kimondta az EU Bírósága: jogellenesen engedett szabadon embercsempészeket az Orbán-kormány

A vitatott magyar szabályozás alapján összesen 2525 elítélt került az úgynevezett speciális reintegrációs őrizet hatálya alá, ami után kiengedték őket a magyar határon azzal a feltétellel, hogy többet nem térnek vissza.
Az ügy előzménye, hogy az Orbán-kormány 2023 áprilisában rendeletet fogadott el, amely lehetővé tette a Magyarországon jogerősen szabadságvesztésre és kiutasításra ítélt külföldi embercsempészek szabadon engedését. Az intézkedés értelmében az érintetteknek 72 órán belül el kellett hagyniuk Magyarországot, és a büntetésükből hátralévő idő alatt nem térhettek vissza az országba. A kormány a konstrukciót speciális reintegrációs őrizetnek nevezte, noha az érintetteknek ténylegesen nem kellett börtönben letölteniük a fennmaradó büntetésüket.
Az Európai Bizottság szerint a magyar szabályozás rendszerszintű kockázatot teremtett arra, hogy az embercsempészek tényleges büntetés nélkül megússzák a bűncselekmények elkövetését. Brüsszel úgy ítélte meg, hogy az intézkedés az uniós bevándorlási és határellenőrzési politika hatékonyságát, valamint az európai biztonságot is veszélyezteti, ezért kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, majd bírósághoz fordult.
A csütörtökön kihirdetett ítéletében az uniós bíróság teljes egészében helyt adott az Európai Bizottság keresetének.
Megállapította, hogy a magyar rendszerben a jogerősen kiszabott szabadságvesztést nem hajtották végre, hanem az ország elhagyásának kötelezettségével helyettesítették. A bírák szerint ez nem minősül hatékony büntetésnek, hiszen az embercsempészek azzal számolhattak, hogy elfogásuk és elítélésük esetén is legfeljebb kitoloncolják őket Magyarországról.
A testület az arányosság követelményének megsértését is megállapította, mivel érvelésük szerint a szabadságvesztés átalakítása automatikusan történt, anélkül, hogy a hatóságok egyedileg mérlegelték volna az elkövetett bűncselekmény súlyosságát vagy az elítélt személyes körülményeit. Különösen súlyos problémának ítélték, hogy
a szabályozás olyan, bűnszervezetben vagy mások életét veszélyeztetve elkövetett embercsempészési ügyekre is kiterjedt, amelyeknél az uniós jog legalább nyolcéves maximális szabadságvesztési büntetési tételt követel meg.
A magyar kormány időközben visszavonta a vitatott rendeletet, amely 2025. augusztus 19-én vesztette hatályát. Az Európai Unió Bírósága azonban ettől függetlenül megállapította a kötelezettségszegést, mivel a korábbi szabályozás ellentétes volt Magyarország uniós jogból fakadó kötelezettségeivel.
A mostani döntés önmagában nem jár pénzbírsággal Magyarország számára, ugyanakkor az ítéletből következő kötelezettségeket teljesítenie kell.
Amennyiben az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy Magyarország nem tett eleget a bíróság döntésének, újabb eljárást indíthat, amelyben már pénzügyi szankciók kiszabását is kérheti. Az ítélet ugyanakkor nem rendelkezik arról, hogy mi történjen a korábban szabadon engedett embercsempészekkel. A történet itt vélhetően véget ér, mert – mint említettük – a jogszabályt már visszavonták. Ugyanakkor az EUB-ítéletei precedenst teremtenek, ezért a jövőben egyetlen tagállam se hozhat hasonló jogszabályt, hajthat végre ilyen szabadonbocsátást.
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