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Kiszivárgott: új fegyverrel védené meg magát az EU
Uniós források

Kiszivárgott: új fegyverrel védené meg magát az EU

Portfolio
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Az Európai Unió egy új kereskedelmi védelmi eszköz kidolgozására készül, amellyel szükség esetén teljesen elzárhatná egységes belső piacát egy rivális hatalom, például Kína elől, ha az gazdasági támadást indítana a blokk ellen - írta meg a Bloomberg.

A brüsszeli csúcstalálkozón az uniós vezetők felkérték az Európai Bizottságot, hogy még idén dolgozza ki és mutassa be az új eszközre vonatkozó javaslatát. A tervek szerint a tényleges tárgyalások jövőre kezdődnek meg.

Az eszköz elrettentő jellegű, úgynevezett másodcsapási képességként funkcionálna,

amelynek célja, hogy visszatartsa a kereskedelmi partnereket egy esetleges kereskedelmi háború kirobbantásától.

A Bizottság decemberben egy másik eszközt is bemutat, amely az ellátási láncok diverzifikálását hivatott szolgálni, ezt a következő uniós csúcstalálkozó elé terjesztik majd.

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Peking korábban már jelezte, hogy megtorló lépésekkel válaszolna, amennyiben az EU új kereskedelmi védelmi eszközöket vagy a kínai vállalatokat célzó, diszkriminatív korlátozásokat vezetne be.

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A Bloomberg hírügynökség egy másik cikkében azt írta, hogy az Európai Unió megkezdte a kereskedelmi adatok elemzését az import hirtelen megugrásának feltárása érdekében, ami az első lépés afelé, hogy kvótákat vezessenek be a Kínából és más országokból érkező áruk további szektoraiban.

Az Európai Bizottság – amely az EU kereskedelmi ügyeiért felel – jelenleg különböző ágazatokat, köztük a vegyipart és a gépgyártást vizsgálja – közölte a névtelenséget kérő forrás a portálnak. Amennyiben a Bizottság az áruforgalom ugrásszerű növekedését észleli, úgynevezett védintézkedéseket – például kvótákat – alkalmazhat az importvolumen korlátozására.

Hasonló témában készítettünk interjút a napokban Michael Koplovskyval, korábbi magas rangú amerikai diplomatával. Szerinte a második világháború után kiépült, szabályalapú kereskedelmi rend a régi formájában véget ért, mert a két legnagyobb szereplő, az Egyesült Államok és Kína egyre inkább eltér a közös szabályoktól.

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Címlapkép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Emmanuel Macron francia elnök az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2026. október 15-én. Forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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