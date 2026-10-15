Magyar Péter: jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat

Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából
- közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.
- Egyik ilyen a migrációs megbeszélés,
- a másik pedig a következő hétéves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó.
Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve Magyar Péter hangsúlyozta:
jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat.
Mint reggeli elemzésünkben beszámoltunk róla, a legnagyobb tét a hétéves keret, amelyre az ír elnökség 1,62 ezermilliárd eurós kompromisszumot javasolt a fukar és a felzárkázó tagállamok közötti vita enyhítésére, ez mintegy 8 százalékkal kevesebb a Bizottság eredeti tervénél.
Magyarország egyelőre jól járhat, mert a vágások főként a központi programokat érintenék, az agrár- és kohéziós forrásokat viszont igyekeznek megóvni. Budapest ugyanakkor attól tart, hogy a szigorúbb feltételek a gazdák támogatását is veszélybe sodorhatják, és az új bevételi források aránytalanul terhelnék a szegényebb tagállamokat.
Magyar Péter miniszterelnök ma reggel éppen ezt jelezte. Magyar Péter elmondta, noha a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége, viszont
jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól.
Magyar Péter ezt követően történelmi sikernek nevezte, amit a Tisza-kormány pár hét alatt elért, hogy a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogait erősíteni tudja az oktatás, a nyelvhasználat és a hatósági eljárások területén.
Új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban
- mondta Magyar.
Közölte, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Brüsszelben, péntek reggelre tervezett megbeszélését követően még az ősz folyamán találkozhat az ukrán elnökkel Beregszászon.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/BodnÃ¡r BoglÃ¡rka
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