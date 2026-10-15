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Magyar Péter: jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat
Uniós források

Magyar Péter: jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat

MTI
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Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök szerint jelenlegi formájában nem elfogadható a következő hétéves uniós költségvetési keretre tett javaslat. A kormányfő csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozójára érkezve beszélt erről, ahol a migráció mellett sok milliárd euró sorsáról is tárgyalnak a tagállamok vezetői.

Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából

- közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.

  • Egyik ilyen a migrációs megbeszélés,
  • a másik pedig a következő hétéves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó.

Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve Magyar Péter hangsúlyozta:

jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat.

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Mint reggeli elemzésünkben beszámoltunk róla, a legnagyobb tét a hétéves keret, amelyre az ír elnökség 1,62 ezermilliárd eurós kompromisszumot javasolt a fukar és a felzárkázó tagállamok közötti vita enyhítésére, ez mintegy 8 százalékkal kevesebb a Bizottság eredeti tervénél.

Magyarország egyelőre jól járhat, mert a vágások főként a központi programokat érintenék, az agrár- és kohéziós forrásokat viszont igyekeznek megóvni. Budapest ugyanakkor attól tart, hogy a szigorúbb feltételek a gazdák támogatását is veszélybe sodorhatják, és az új bevételi források aránytalanul terhelnék a szegényebb tagállamokat.

Magyar Péter miniszterelnök ma reggel éppen ezt jelezte. Magyar Péter elmondta, noha a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió Tanácsának ír elnöksége, viszont

jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól.

Magyar Péter ezt követően történelmi sikernek nevezte, amit a Tisza-kormány pár hét alatt elért, hogy a Kárpátalján élő magyar kisebbség jogait erősíteni tudja az oktatás, a nyelvhasználat és a hatósági eljárások területén.

Új fejezet nyílik a magyar-ukrán kapcsolatokban

- mondta Magyar.

Közölte, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Brüsszelben, péntek reggelre tervezett megbeszélését követően még az ősz folyamán találkozhat az ukrán elnökkel Beregszászon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/BodnÃ¡r BoglÃ¡rka

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