Óriási brüsszeli pénzvágásra készül az unió, amiből Magyarország jöhet ki győztesen

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Csütörtökön és pénteken Brüsszelben ülnek össze az uniós vezetők, akiknek egyszerre kell választ találniuk a magas energiaárakra, a Kínával szembeni kereskedelmi hiányra és a 2028–2034-es költségvetés elosztására. A legnagyobb tét a hétéves keret, amelyre az ír elnökség 1,62 ezermilliárd eurós kompromisszumot javasolt a fukar és a felzárkázó tagállamok közötti vita enyhítésére, ez mintegy 8 százalékkal kevesebb a Bizottság eredeti tervénél. Magyarország egyelőre jól járhat, mert a vágások főként a központi programokat érintenék, az agrár- és kohéziós forrásokat viszont igyekeznek megóvni. Budapest ugyanakkor attól tart, hogy a szigorúbb feltételek a gazdák támogatását is veszélybe sodorhatják, és az új bevételi források aránytalanul terhelnék a szegényebb tagállamokat. A csúcson a migráció, Ukrajna támogatása és Montenegró csatlakozása is napirenden lesz, a költségvetési áttörés azonban még várat magára. Brüsszelből, a helyszínről jelentjük.

Az Európai Unió vezetői csütörtökön és pénteken ismét Brüsszelben gyűlnek össze, hogy megoldást találjanak néhány olyan problémára, amelyben évek óta nem sikerült dűlőre jutniuk. Az európai ipar egyre nehezebben viseli a magas energiaárakat, Kína kereskedelmi fölénye már a legnagyobb tagállamokat is védekezésre készteti, miközben a kormányoknak arról is meg kellene állapodniuk, hogyan osszák el az uniós költségvetés következő hét évre szánt forrásait. A csütörtökön kezdődő csúcstalálkozó legfontosabb kérdése ezért az lehet, hogy

mennyit hajlandók az országok fizetni Európa új céljaiért, és miből engednek, ha nincs elég pénz mindenre. Magyarország számára az eddigi tárgyalások több szempontból is kedvezően alakultak, a valódi politikai alku azonban csak most kezdődik.

A tanácskozás első nagy témája a versenyképesség lesz, ezen belül is az elszabadult energiaárak kezelése. A tárgyalási tervek alapján a tagállamok az Európai Bizottságtól gyors, átmeneti intézkedéseket várnak:

meghosszabbíthatják az energiaintenzív iparágak állami támogatásának könnyített szabályait,

elhalaszthatják a metánkibocsátási rendelet egyes importkövetelményeit,

egyszerűsíthetik a finomítók működésének feltételeit,

és közös energiabeszerzési megoldásokat is előkészíthetnek.

A cél nem újabb hosszú távú stratégia kidolgozása, hanem az, hogy az európai vállalatok minél előbb érezzenek valamit a költségeik csökkenéséből.

A vita mögött ugyanakkor egy régebbi, alapvető ellentét húzódik: az egyik tagállami csoport szerint a zöldátállás gyorsítása jelenti az egyetlen tartós kiutat a drága fosszilis energiától való függőségből, mások viszont attól tartanak, hogy az európai ipar addigra elveszíti versenyképességének jelentős részét. A Portfolio úgy tudja,

Magyarország egyértelműen az utóbbi táborhoz tartozik, és a már elfogadott környezetvédelmi, illetve klímaszabályok könnyítését szorgalmazza.

A csúcs egyik érzékeny pontja a kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) felülvizsgálata lehet, bár a lapunkhoz eljutott következtetéstervezet továbbra is az európai klímapolitika alapvető eszközeként kezeli a rendszert.

Az energiaköltségek mellett Kína is egyre nagyobb fejfájást okoz az európai vezetőknek, mivel az EU Kínával szembeni árukereskedelmi hiánya 2025-ben elérte a 360 milliárd eurót, a német és francia kormány pedig már közös fellépést sürget az európai ipart veszélyeztető import ellen – első lépésként már egy Kínát sújtó behozatali korlátról meg is állapodtak. A csúcson az úgynevezett globális makrogazdasági egyensúlytalanságok címén tárgyalnak erről, különös figyelemmel a kínai hibrid autók behozatalát korlátozó friss megállapodásra. A Portfolio értesülései szerint Magyar Péter kormányának az alku összességében kedvező, bár közvetlen gazdasági hatása nem különösebben jelentős. A magyar álláspont ebben a kérdésben lényegében egybeesik az uniós megközelítéssel.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 14. Betelt a pohár az európai vezetőknél: korlátoznák a keleti nagyhatalom olcsó termékeit

A legnagyobb téttel mégis a 2028–2034-es uniós költségvetésről szóló tárgyalások járnak, mert ahogy arról írtunk, az ír soros elnökség október 10-én bemutatott kompromisszumos javaslata 1,62 ezermilliárd eurós költségvetéssel számol, ami 141 milliárd euróval, mintegy 8 százalékkal marad el az Európai Bizottság eredeti tervétől. A nettó befizető országok, különösen Németország és a takarékosabb északi tagállamok ennél is nagyobb megtakarítást szeretnének, miközben a kohéziós támogatások fő kedvezményezettjei attól tartanak, hogy a további vágások már a felzárkóztatási és agrárforrásokat veszélyeztetnék.

Magyarország számára az ír kompromisszum egyelőre inkább jó hír, mert a Portfolio diplomatáktól úgy értesült, hogy a magyar tárgyalási értékelésben kifejezetten kedvező fejleményként tekintenek arra, hogy az elnökség elsősorban a központilag kezelt programokon és a költségvetés rugalmassági tartalékain keres megtakarításokat, miközben a tagállami agrár- és kohéziós kereteket igyekszik megóvni.

Magyar Péter kormánya számára ugyanis fontosabb a biztosan rendelkezésre álló nemzeti támogatási keret, mint az a pénz, amelynek későbbi elosztásáról Brüsszel dönthet.

Az ilyen típusú csökkentések ráadásul a magyar nettó költségvetési pozíciót is javíthatják, hiszen olyan kiadásokat mérsékelnek, amelyekből az ország aránylag kevés támogatáshoz jutna.

A következő költségvetés azonban nem egyszerűen a jelenlegi rendszer újabb hét évre szóló változata lenne. Az Európai Bizottság javaslata alapjaiban szervezné át a támogatások elosztását: a jelenlegi különálló kohéziós, agrár-, halászati és migrációs programok helyett mind a 27 tagállam egy-egy átfogó nemzeti és regionális partnerségi tervet készítene. A Portfolio úgy tudja, Magyarország magát az egységes tervezési modellt már nem kívánja megakadályozni, de annak részletszabályairól még komoly tárgyalásokat vár. Különösen fontos kérdés, mekkora önállóság marad a régióknál, és mennyire tudja majd a Bizottság a különböző szakpolitikai támogatásokat egyetlen feltételrendszerhez kötni.

A pénzek lehívásának feltételei ezért legalább akkora vitát válthatnak ki, mint a keretek nagysága. A Portfolio értesülései szerint a magyar kormány nem önmagában a reformkövetelmények ellen tiltakozik, hanem attól tart, hogy a túlzottan összekapcsolt feltételrendszer miatt akár a gazdáknak szánt támogatásokhoz való hozzáférést is megnehezíthetik más szakpolitikai viták. Hasonló aggályok más tagállamokban is felmerültek, például azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság mennyire szólhatna bele a nemzeti hatáskörbe tartozó nyugdíjreformokba.

A magyar cél így egy olyan rendszer kialakítása lehet, amelyben az elfogadott nemzeti támogatási keretek a gyakorlatban is felhasználhatók.

A költségvetés bevételi oldala további konfliktusokat ígér, mert az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság több új uniós saját forrást javasolt, amelyek a tagállami befizetéseket egészítenék ki, ám egyelőre nincs egyetértés arról, melyik megoldás mennyit hozzon a közös kasszába. Lapunk úgy tudja, a magyar tárgyalási pozíció egyik legfontosabb eleme, hogy az új bevételi rendszer ne legyen regresszív, vagyis ne terhelje aránytalanul nagyobb mértékben a kisebb jövedelmű tagállamokat.

A magyar kormány elsősorban azt szeretné elkerülni, hogy az új befizetési jogcímek miatt Magyarország nemzeti jövedelméhez viszonyított hozzájárulása tovább emelkedjen.

A csütörtöki költségvetési vita ettől még aligha hoz áttörést: a tagállami vezetők várhatóan elsősorban saját vörös vonalaikat ismertetik, az érdemi alkufolyamat pedig az ír elnökségtől António Costa, az Európai Tanács elnökének irányítása alá kerül. Az eredeti cél továbbra is az, hogy december végéig politikai megállapodás szülessen, ám a fennmaradó nézetkülönbségek miatt ez könnyen későbbre csúszhat. Az időzítésnek gyakorlati következményei vannak: 2027-ben még el kell fogadni a végrehajtáshoz szükséges jogszabályokat, különben 2028 januárjában fennakadásokkal indulhat az új támogatási ciklus.

Napirenden a migráció, és nem Magyarország a különutas

Az elmúlt – most már több mint – tíz évben a migráció kérdése csak egy-egy alkalommal esett ki az uniós csúcsok főbb témái közül, ezúttal pedig fő napirendi pont lesz. Cserébe valamivel könnyebb lehet közös nevezőt találni, még ha az egyes kormányok politikája jelentősen különbözik is (a Magyar Péter vezette kormány már a fősodorba került, de nem az Orbán Viktor idén leváltott kormányfő által vitt keményvonaltól tértek el, hanem a mainstream lett szigorúbb).

A tanácsi tervezett végkövetkeztetések kiemelik, hogy az illegális határátlépések száma 2021 óta nem látott alacsony szintre csökkent, ugyanakkor új eszközökre van szükség a rendkívüli helyzetek kezelésére. A Portfolio több diplomatától úgy tudja, Magyarország különösen fontos előrelépésnek tartja, hogy az uniós gondolkodásban már nemcsak államok, hanem embercsempész-hálózatok és más nem állami szereplők is felmerülnek a migráció politikai vagy más célú eszközként történő felhasználásának lehetséges szereplőiként.

A kormány álláspontja szerint az ilyen helyzetekre a jelenleginél rugalmasabb, gyorsabb válságkezelési lehetőséget kell teremteni.

A háttérben a július 30–31-i ceutai migrációs válság áll, amikor mintegy 80 ezer ember szakadt rá a spanyol enklávéra Marokkó felől. A válság nyomán Spanyolország és Olaszország között is kiéleződött a vita, különösen az úgynevezett szívóhatás miatt: egyes tagállamok szerint más országok tartózkodási engedélyezési vagy bevándorlási intézkedései az egész schengeni térségre következményekkel járhatnak. Az uniós vezetőknek ezért nemcsak a külső határvédelemről, hanem arról is egyeztetniük kell, meddig terjedhet egy tagállam mozgástere, ha döntései más országokban is növelhetik a migrációs nyomást. Az Európai Bizottság egy új rendkívüli migrációs válságkezelési keret előkészítésére készül, amely azonnali beavatkozást tenne lehetővé szankciókkal, hatósági fellépéssel.

Ukrajna támogatása továbbra is napirenden lesz, de kevésbé meghatározó része marad a csúcstalálkozónak, elsősorban a tél közeledte és az orosz támadások miatt egyeztetnek majd az EU-országok vezetői. A Portfolio által megismert következtetéstervezet az ukrán légvédelem és energetikai infrastruktúra sürgős megerősítését szorgalmazza, üdvözli a 2026–2027-re szóló 90 milliárd eurós támogatási hitel folyósítását, valamint az Európai Békekeretből felszabadított 6,6 milliárd eurót.

A szerencse az, hogy Ukrajna ügyében egyhangúságot igénylő szavazás nem lesz, mert ezeken az elmúlt hónapokban rendre kisiklottak a tagállami egyeztetések.

Az uniós vezetők a 21. orosz szankciós csomag végrehajtásáról, a fekete-tengeri hajózás biztonságáról és az európai védelmi ipar fejlesztéséről is tárgyalnak. A cél, hogy az EU 2030-ra érdemben növelje saját védelmi felkészültségét, különösen a drónelhárítás és a közös fegyverbeszerzések területén.

Szőrmentén szó lesz Iránról is

A közel-keleti konfliktusok az uniós gazdasági vitákhoz is közvetlenül kapcsolódnak, de dönteni itt sem kell. A témák között van a Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger hajózási útvonalainak fenyegetettsége, ami tovább drágíthatja az energiát és megzavarhatja a műtrágya-, illetve élelmiszer-ellátási láncokat. A következtetéstervezet elítéli az iráni támadásokat és a húszik tengeri műveleteit, miközben a gázai humanitárius helyzet romlása miatt Izraellel szemben is megfogalmaz követeléseket. A vezetők várhatóan megerősítik a kétállami megoldás támogatását és a libanoni stabilizáció szükségességét is.

A bővítésben még egy olyan terület látszik, ahol Magyarország és az uniós intézmények céljai közel állnak egymáshoz:

Montenegróval eddig a 35 tárgyalási fejezetből 21-et sikerült ideiglenesen lezárni, és a Portfolio értesülései szerint Budapest azt szeretné, ha a fennmaradó 14 fejezetet még az év végéig sikerülne teljesíteni.

A készülő következtetések is megerősíthetik ezt a célt, a szükséges reformok teljesítéséhez kötve.

Ha tehát valaki végigolvassa a pontokat, azt hihetné, hogy súlyos témákkal terhelt uniós csúcs következik, de jobban mögé nézve egyértelmű: az a közös költségvetésről szóló vita uralja majd a találkozót, amelyről borítékolható, hogy a decemberi nagy csúcstalálkozó előtt semmilyen egyezség nem lehetséges.

Címlapkép forrása: EU