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Történelmi helyszínen gyűlhetnek össze az EU vezetői
Uniós források

Történelmi helyszínen gyűlhetnek össze az EU vezetői

MTI
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Belgium hozzájárult ahhoz csütörtökön, hogy a jövő márciusra tervezett hivatalos uniós csúcstalálkozót Brüsszel helyett Rómában tartsák meg a Római Szerződés aláírásának március 25-én esedékes 70. évfordulója alkalmából.

Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek most zajló brüsszeli találkozójához kapcsolódóan - uniós források szerint - António Costa, az Európai Tanács elnöke tett javaslatot a csúcsértekezlet római megrendezésére .

Bart De Wever belga miniszterelnök csütörtökön megerősítette, hogy kormánya jóváhagyja a javaslatot.

A nyilatkozó uniós tisztségviselő emlékeztetett arra, hogy az EU szabályainak értelmében az állam-, illetve kormányfők alkotta Európai Tanácsnak félévente legalább kétszer Brüsszelben kell összeülnie. Kivételes esetekben azonban az Európai Tanács elnöke az európai ügyekért felelős miniszterek tanácsának egyetértésével dönthet úgy, hogy a csúcstalálkozót máshol tartják meg. A döntésnek egyhangúnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy minden országnak joga van megvétózni. Belgium ezúttal nem élt a vétójogával - tette hozzá.

1957. március 25-én írták alá azt a két szerződést, melyekben lefektették a mai Európai Unió alapjait. Az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) létrehozó szerződés egységes piacot alakított ki Belgium, Nyugat-Németország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia között. Az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) megalapító, ugyanezen országok részvételével aláírt szerződés célja pedig egyebek mellett a nukleáris energia békés célú, biztonságos és összehangolt felhasználásának biztosítása Európában.

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