Hiába ömlik a pénz az európai energiaberuházásokba, a siker receptjéhez még három összetevő hiányzik

Bár Európa rekordösszegeket fordít energiabiztonságának megerősítésére, a beruházások megvalósítását az elhúzódó engedélyezések, a lassú projektelőkészítések és az áramhálózati berendezések szűkös kínálata is akadályozza – mutatott rá Marko Primorac, az Európai Beruházási Bank (EIB) alelnöke a Portfolionak adott interjújában. A bankcsoport tavaly rekordösszeget fordított az európai energiabiztonságra, amelyből a legnagyobb szeletet a villamosenergia-hálózatok és az energiatárolók kapták. A bank alelnöke szerint ugyanis hiába épülnek új napelemek és szélerőművek, ha a hálózat nem képes fogadni az általuk megtermelt áramot. Az interjúban szó volt az orosz vezetékes gáz tervezett importtilalmáról, az atomenergia és a kis moduláris reaktorok finanszírozásáról, a magyar geotermikus beruházások kockázatairól, valamint arról is, hogyan gyorsíthatnák fel az uniós források magyarországi felhasználását.

Európa egyszerre igyekszik csökkenteni a szén-dioxid kibocsátását, erősíteni az energiabiztonságot és megőrizni iparának versenyképességét. Milyen beruházási döntések hozhatnák a legnagyobb változást a következő években?

A jelenlegi geopolitikai környezetben egyetlen vállalatnak sem tanácsolnám, hogy „állandónak” gondolt körülményekre alapozza a jövőjét. Az Európában tapasztalt versenyhátrány valóban létezik, aminek egyik oka az importált fosszilis energiahordozók súlya az európai energiarendszerben. Emiatt nagyon fontos, milyen gyorsan tudjuk ezeket helyben termelt villamos energiával kiváltani, illetve hogyan tudjuk ezt az áramot onnan, ahol a legolcsóbb előállítani, oda eljuttatni, ahol ténylegesen felhasználják.

Ezért tartoznak a villamosenergia-hálózatok a legfontosabb prioritásaink közé.

Az EIB Csoport 2025-ben rekordösszegű, 33 milliárd eurót fordított Európa energiabiztonságára – ebből 11,6 milliárd euró jutott hálózatokra és energiatárolásra.

Ha sorrendet kell felállítani, mibe fektetne be elsőként a régiónkban?

A már említett villamosenergia-hálózatokba, másodikként az energiatárolásba, az energiahatékonyságot pedig ezekkel párhuzamosan fejleszteném.

Egy olyan napelem vagy szélturbina, amely nem tud csatlakozni a hálózatra, nem hasznosul megfelelően.

Ami ezt hátráltatja, annak kevés köze van a rendelkezésre álló finanszírozáshoz. Az engedélyezésről, a projektek előkészítéséről, valamint az olyan berendezések hosszú szállítási határidejéről van szó, mint a transzformátorok és a kábelek.

Már tettünk lépéseket: másfél milliárd eurós viszontgarancia-csomagot indítottunk a hálózati berendezések gyártóinak, hogy már a biztos megrendelések beérkezése előtt bővíthessék gyártói kapacitásaikat. Irányító testületeink pedig egyszerűsített keretrendszert fogadtak el, amely megszünteti az EIB-specifikus jelentéstételt, és a vállalatok által már egyébként is közzétett információkra támaszkodik, éppen a jóváhagyások felgyorsítása érdekében.

A hálózati beruházások nélkülözhetetlenek, de a fogyasztók magasabb hálózati díjakkal szembesülhetnek, mielőtt az olcsóbb villamos energia előnyeit érzékelnék.

A hálózati költségek megosztásáról a szabályozó hatóságoknak és a kormányoknak kell dönteniük, nem egy banknak.

Mi a költségek időbeli alakulását tudjuk megváltoztatni.

Az EIB hosszú távú finanszírozása az eszköz teljes élettartamára elosztja a költségeket, és csökkenti a kamatterhet. Az, hogy ebből mennyi jut el egy háztartáshoz, a nemzeti tarifaszabályozástól és attól függ, hogy a szabályozó hatóság érvényesíti-e a finanszírozáson elért megtakarításokat a fogyasztói díjakban. Ahol ez működik, ott az előny valós és tartós lehet.

Az akkumulátorok szélesebb körű elterjedése csökkentheti azok bevételeit is. Milyen konstrukciókkal tennék hosszú távon finanszírozhatóvá az ilyen projekteket?

A hálózatok, a tárolás és a tiszta technológiák azok a területek, ahol az EIB segíthet felgyorsítani a megvalósítást. A piac jól ismeri a problémát: ahogy egyre több akkumulátor jelenik meg, úgy csökkennek a bevételek.

Ma azok a projektek jutnak a legkönnyebben finanszírozáshoz, amelyek a tárolást hosszú távú szerződésekkel párosítják, vagy nagyobb portfóliók kiegyensúlyozásával mérséklik a piaci áraknak való kitettségüket.

Az új finanszírozási konstrukcióknál az a megközelítésünk, hogy arra építünk, ami már létezik és működik. Ilyen a partnerbankokon keresztül nyújtott viszontgarancia: nem magát a szerződést garantáljuk, hanem a garanciát kiadó bank kockázatát vállaljuk át részben, például az áramvásárlási szerződéseknél.

2027 őszétől lép hatályba az orosz gáz importjának teljes tilalma. Mely beruházások csökkenthetnék reálisan Magyarország és a régió kitettségét? Hol húzódik a határ az ellátásbiztonsághoz szükséges infrastruktúra és a "nem kívánatos" fosszilis energia beruházások között?

Az ütemtervet az uniós jog rögzíti, az EIB feladata pedig az, hogy segítse a tagállamokat annak teljesítésében. A 2027 előtti kitettséget azok a lépések csökkentik, amelyek mérséklik a gázigényt, és diverzifikálják a fennmaradó szükséglet ellátását: az épületek és az ipar energiahatékonyságának javítása, a hőellátás villamosítása, több hazai megújulóenergia-kapacitás hálózati csatlakoztatása, valamint a szomszédos országokkal való hálózati összeköttetések.

Ezeket már ma is finanszírozzuk, a kkv-knak szóló, 17,5 milliárd eurós energiahatékonysági kezdeményezésünk pedig a leggyorsabban bevethető eszköz a vállalatok számára.

De van egy határ. Az energiahitelezési politikánk 2019 óta kizárja azokat a projekteket, amelyek kibocsátáscsökkentő megoldások nélkül használt fosszilis energiahordozókra támaszkodnak, beleértve a gázhálózatokat is.

Olyan gázinfrastruktúrát támogatunk, amelyet alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok, például hidrogén szállítására terveznek, ideértve a meglévő vezetékek átalakítását is.

És milyen nukleáris beruházásokat hajlandó finanszírozni a bank? Szóba jöhetne a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása vagy egy magyar kis moduláris reaktor (SMR) projekt finanszírozása?

Szeptember 15-én akár 40 millió eurót elérő támogatást jelentettünk be a finn Steady Energy hőtermelő kis moduláris reaktorának fejlesztésére – ez az EIB első SMR-befektetése. Aktívan keressük annak lehetőségét, hogy támogassuk Európa legígéretesebb, úttörő SMR-fejlesztőit.

A fejlesztésen túl a hagyományosabb nukleáris energia is jogosult EIB-finanszírozásra, mint alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrás.

A projekteket pedig ugyanúgy saját érdemeik alapján értékeljük, mint bármely más beruházást, tehát műszaki, gazdasági, környezeti és biztonsági szempontból.

Júliusi budapesti látogatásán az energetikai és hálózati beruházásokról, valamint a Magyar Fejlesztési Bankkal (MFB) való együttműködésről is tárgyalt. Beszélne arról, milyen típusú magyar energetikai projektek vannak a csőben?

A júliusi egyeztetéseken szó volt energetikai és hálózati beruházásokról, a vállalkozások helyzetéről, az oktatásról, a lakhatásról és a közlekedésről, valamint – ami különösen fontos – arról, hogyan lehet a projekteket finanszírozásra kész állapotba hozni.

Az MFB-vel olyan együttműködési modelleket vizsgálunk, amelyek felgyorsíthatják az uniós források magyarországi felhasználását.

Ebbe beletartozik például a tanácsadási támogatás is, amellyel erősíthető a bank projektértékelési és projektstrukturálási tevékenysége. Az egyedi ügyletek összegéről és időzítéséről a jóváhagyás és az aláírás előtt nem adunk tájékoztatást – de az irány egyértelmű, a párbeszéd aktív.

Hogyan tudna Magyarország az uniós vissza nem térítendő támogatások jobb felhasználásával még több beruházást bevonzani?

Az uniós vissza nem térítendő támogatások és az EIB-hitelek együtt működnek a legjobban.

A támogatás azt a részt fedezi, amelyet a projekt bevételei nem tudnak kitermelni, a mi hosszú lejáratú hitelünk pedig a megtérülő részt – így a beruházás nem évekkel később, hanem most valósul meg.

Hogy mennyit tudunk finanszírozni, azt minden országban ugyanaz dönti el: a befektetők számára stabil, kiszámítható keretrendszer, és a finanszírozásra kész projektek folyamatos utánpótlása. Ezért volt az MFB-nek és a magyar projektgazdáknak nyújtott tanácsadási támogatás a júliusi egyeztetések központi eleme.

Miközben Magyarországon új beruházási lehetőségek nyílnak a szárazföldi szélenergia előtt, mi tenné még vonzóbbá ezeket a projekteket?

A hitelezőknek megalapozott bevételi kilátásokra és biztosítható hálózati csatlakozásra van szükségük.

Az EIB minden harmadik új szárazföldi szélenergia-projektnek nyújtott támogatást az EU-ban 2025-ben, tehát jól ismerjük ezt a piacot.

Egy hosszú távú vállalati áramvásárlási szerződéssel rendelkező, működési támogatás nélküli projekt is lehet finanszírozható, de ez több tényezőn áll: a beruházási költségen, a vevő hitelképességén és azon, milyen hosszú szerződést vállal, a hálózati csatlakozáson, valamint a projekt előkészítettségi szintjén. A Bizottsággal közös, 500 millió eurós PPA-kísérleti programunk partnerbankokon keresztül nyújt viszontgaranciákat, pontosan az ilyen hosszú távú szerződések támogatására.

Magyarország geotermikus adottságai lehetőséget kínálnak a földgáz kiváltására, mégis kevés projekt van tervben a potenciálhoz képest. Mi a legnagyobb akadály?

A geotermikus energia kézenfekvő megoldásnak tűnik Magyarország számára és a földgáz távfűtésben történő kiváltására. A fúrási kockázat a fő oka annak, hogy Európa-szerte nem használják ki eléggé. Több tagállam nemzeti garanciaprogramokkal kezelte ezt, a Bizottság geotermikus cselekvési terve pedig várhatóan egyértelműbb szakpolitikai alapot ad az ágazatnak.

Az EIB álláspontja, hogy általában nem finanszírozunk fúrási és kutatási kockázatot.

Ugyanakkor szóba jöhetnek kockázatmegosztási konstrukciók, garanciák és az EIF eszközei – és mindig nyitottak vagyunk arra, hogy magyar partnerekkel közösen megvizsgáljuk, melyik megközelítés működhetne itt.

Az EIB-nek van egy 2025 és 2027 között futó, 17,5 milliárd eurós energiahatékonysági kezdeményezése a kkv-k számára. Mesélne erről?

Az első évében 6 milliárd euró finanszírozást biztosított, a 2024-es szint kétszeresét, Európa-szerte akár 150 ezer vállalatot elérve – tehát a tervezettnél előrébb tartunk. Partnerbankokon és lízingcégeken keresztül működik, egyablakos rendszerben, hogy a vállalkozásnak egyetlen partnerrel kelljen kapcsolatot tartania.

A kínálat 2027 végéig tovább bővül: megjelenik az energiahatékonyság, mint szolgáltatás, amelynél a vállalat berendezésvásárlás helyett az elért megtakarításért fizet.

Tehát egy magyar vállalkozás a gyakorlatban hosszabb futamidőre és alacsonyabb kamatra számíthat annál, mint amit egyébként kapna.

Utolsó kérdésként: a garanciák élénkíthetik a beruházásokat, de milyen kockázatokat hajlandó vállalni ezért az EIB, amelyeket a piaci befektetők jelenleg nem?

Ebben a kérdésben háromféle kockázatról beszélhetünk.

Az első az idő. Mi az eszköz teljes élettartamára hitelezünk, miközben a kereskedelmi bankok tíz-tizenkét évnél megállnak. A második az új jellegű megoldások kockázata. Például a Steady Energy-befektetés egy olyan technológiához nyújtott, tulajdonrésszé alakítható hitel, amelyet korábban még egyetlen bank sem finanszírozott. A harmadik a portfóliókockázat. Az EIF a kkv-hitelportfólióknál első veszteségviselőként vagy garancianyújtóként vállal szerepet, hogy egy bank többet hitelezhessen, vagy olyan ügyfélnek is hitelt adhasson, akit egyébként elutasítana.

Hogy mindez működik-e, azt egyszerű lemérni, ugyanis annyit kell megnézni, kap-e a hitelfelvevő hosszabb futamidőt, alacsonyabb kamatot, vagy egyáltalán hitelt.

Címlapkép forrása: Európai Beruházási Bank

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.