Körbeujjongják az európai iparban a német-francia különpaktumot

A pénteken bejelentett francia–német kompromisszum értelmében a 2035-ös flottaszintű CO₂-kibocsátási előírások rugalmasabbá válnának, a tervek szerint ugyanis az autógyártóknak kilencven százalékos csökkentést kellene elérniük anélkül, hogy kompenzációs kötelezettség terhelné őket.
Az egyezség emellett az európai gyártási értékteremtés erősítését célozza, így az állami támogatásokat és a közbeszerzéseket a jövőben európai hozzáadott értékhez kötnék, megakadályozva, hogy a kontinens csupán ázsiai alkatrészek összeszerelő üzemévé váljon.
Friedrich Merz német kancellár a megállapodást a technológiasemlegesség és a klímacélok összehangolásaként értékelte, amely egyúttal beruházásösztönző jelzést küld az iparnak. Lars Klingbeil német pénzügyminiszter szerint a döntés a hazai gyártást erősíti, ugyanakkor egyértelmű elvárást fogalmazott meg az autógyártókkal szemben, hangsúlyozva, hogy felelősségük a német telephelyekbe és a munkahelyek megőrzésébe fektetni.
Az egyezségnek azonban komoly kritikusai is akadnak, például a Transport & Environment vezető igazgatója, Anna Krajinska szerint Németország és Franciaország történelmi hibát követ el, mivel a megállapodás drasztikusan lassítja az elektromos autók értékesítését, és kihúzza a méregfogát az európai autógyártás hanyatlásának megállítására hivatott ipari gyorsítási törvénynek (IAA). A német Zöldek közlekedéspolitikai szakértője, Swantje Michaelsen szintén bírálta a lépést:
szerinte a 2035-ös célok gyengítése új bizonytalanságot teremt, és aki ma fékezi az elektromos mobilitást, az holnap lemarad a versenyben.
A nagy európai autógyártók ugyanakkor pozitívan fogadták a megállapodást, például a Volkswagen "jelentős eredménynek" nevezte a francia–német javaslatot, amely ésszerű rugalmasságot teremt a flottaszintű CO₂-szabályozásban, és teljes mértékben támogatja a "Made in Europe" kritériumokat. A Stellantis szintén üdvözölte az egyezséget mint az európai autóipari csomag véglegesítése felé tett fontos lépést. A Renault vezérigazgatója, François Provost hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniát be kell vonni az IAA-ba, mivel az ország az európai autóipari ökoszisztéma része, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a kínai importra vonatkozó korlátok nélkül nem tudják felvenni a versenyt a 30–40 százalékos kínai költségelőnnyel.
A Toyota európai részlege ugyancsak támogatta a britek bevonását, de azt kérte, hogy a megbízható partneri státuszt terjesszék ki más országokra is, például Törökországra és Japánra, amelyek szoros együttműködése szintén hozzájárulhat az európai versenyképesség növeléséhez.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Körbeujjongják az európai iparban a német-francia különpaktumot
Váratlan fordulat a 2035-ös autós szigorban: jelentős engedményt kaphatnak a gyártók.
„Biztos a Bródiban maradt” – Szőrén-szálán eltűnt 2 milliárd forintnyi eszköz a közmédiából, feljelentést tesz az új vezetés
Majdnem 10 ezer tárgyat egyszerűen nem találnak.
Lassan 400 jogszabály átírására kényszerült rá a kormány egyetlen döntés miatt
Pénzbe nem kerülnek, de jogalkotási munka van velük.
Küszöbön a fegyveres konfliktus? – A haditengerészet bevetését sürgetik Európa határánál
Spanyolország és Marokkó viszonya egyre jobban elmérgesedik Ceuta miatt.
Fordulat a Volánbusz-ügyben: Jellinek elhagyhatja a börtönt, Szivek letartóztatását meghosszabbították
A büntetőjogi eljárás folytatódik, csak a kényszerintézkedések ügyében engedett a Törvényszék.
Megszólalt a Roszatom Paks II-ről, van egy komoly probléma
Megszakadt a kommunikáció a kormány és az orosz atomcég között.
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Lépett az Európai Parlament: iszlamista veszély fenyegeti Európát, indul Brüsszel válaszcsapása
Utánajárunk, mennyire valós a probléma.
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben
Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelből tudják csak megvásárolni álmaik otthonát. A Bankmonitor szakértői számukra októberben is
Indián banánt a befektetési igazgatóknak!
A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá
Egy dán ötlet, ami újraértelmezte a városi közlekedést
A városainkat évtizedek óta a gyorsaság és az autózás logikája formálja. Egyre gyorsabban jutunk el A-ból B-be, miközben egyre kevesebbet érzékelünk abból, ami körü
Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak?
Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, exportjában mégis kisebb a hazai hozzáadott érték, mint a cseh és a lengyel kivitelben. A különbség a hazai vállalatok termelékenységében... T
Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában
Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshelyeken, Romániában viszont alig másfél. A BB tengely mind a tizenegy országában nőtt a... The
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
A statisztikában vidékiek, a valóságban ingázók: a régiónk szuburbanizációja
Miközben a világ nagy részén gyorsul a városiasodás, a BB tengely országaiban harminc év alatt alig változott a városlakók aránya - öt országban még csökkent... The post A statisztikában v
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?
Van esély arra, hogy Zelenszkij lemond?