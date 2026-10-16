Körbeujjongják az európai iparban a német-francia különpaktumot

Franciaország és Németország paktumot kötött az uniós autóipari csomag átalakításáról, amelynek értelmében a két ország a 2035-ös szén-dioxid-kibocsátási célok enyhítését, valamint Nagy-Britannia "megbízható partnerként" való bevonását javasolja az EU "Made in Europe" szabályrendszerébe – számolt be a Reuters.

A pénteken bejelentett francia–német kompromisszum értelmében a 2035-ös flottaszintű CO₂-kibocsátási előírások rugalmasabbá válnának, a tervek szerint ugyanis az autógyártóknak kilencven százalékos csökkentést kellene elérniük anélkül, hogy kompenzációs kötelezettség terhelné őket.

Az egyezség emellett az európai gyártási értékteremtés erősítését célozza, így az állami támogatásokat és a közbeszerzéseket a jövőben európai hozzáadott értékhez kötnék, megakadályozva, hogy a kontinens csupán ázsiai alkatrészek összeszerelő üzemévé váljon.

Friedrich Merz német kancellár a megállapodást a technológiasemlegesség és a klímacélok összehangolásaként értékelte, amely egyúttal beruházásösztönző jelzést küld az iparnak. Lars Klingbeil német pénzügyminiszter szerint a döntés a hazai gyártást erősíti, ugyanakkor egyértelmű elvárást fogalmazott meg az autógyártókkal szemben, hangsúlyozva, hogy felelősségük a német telephelyekbe és a munkahelyek megőrzésébe fektetni.

Az egyezségnek azonban komoly kritikusai is akadnak, például a Transport & Environment vezető igazgatója, Anna Krajinska szerint Németország és Franciaország történelmi hibát követ el, mivel a megállapodás drasztikusan lassítja az elektromos autók értékesítését, és kihúzza a méregfogát az európai autógyártás hanyatlásának megállítására hivatott ipari gyorsítási törvénynek (IAA). A német Zöldek közlekedéspolitikai szakértője, Swantje Michaelsen szintén bírálta a lépést:

szerinte a 2035-ös célok gyengítése új bizonytalanságot teremt, és aki ma fékezi az elektromos mobilitást, az holnap lemarad a versenyben.

A nagy európai autógyártók ugyanakkor pozitívan fogadták a megállapodást, például a Volkswagen "jelentős eredménynek" nevezte a francia–német javaslatot, amely ésszerű rugalmasságot teremt a flottaszintű CO₂-szabályozásban, és teljes mértékben támogatja a "Made in Europe" kritériumokat. A Stellantis szintén üdvözölte az egyezséget mint az európai autóipari csomag véglegesítése felé tett fontos lépést. A Renault vezérigazgatója, François Provost hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniát be kell vonni az IAA-ba, mivel az ország az európai autóipari ökoszisztéma része, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a kínai importra vonatkozó korlátok nélkül nem tudják felvenni a versenyt a 30–40 százalékos kínai költségelőnnyel.

A Toyota európai részlege ugyancsak támogatta a britek bevonását, de azt kérte, hogy a megbízható partneri státuszt terjesszék ki más országokra is, például Törökországra és Japánra, amelyek szoros együttműködése szintén hozzájárulhat az európai versenyképesség növeléséhez.

Forrás: Reuters

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