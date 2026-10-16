Közpénzből is lehet nagyot alkotni, értelmesen elköltve az EU-pénzeket

Hat európai uniós támogatásból megvalósult fejlesztést díjaztak az Európai Régiók és Városok Hetén, a 2026-os Regiostars brüsszeli díjátadóján. Az Európai Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatósága által 2008 óta szervezett verseny azokat a beruházásokat ismeri el, amelyek kiemelkedő eredményeket értek el a gazdasági versenyképesség, a fenntarthatóság, az infrastruktúra és a társadalmi felzárkóztatás területén.
Az idei pályázatra rekordszámú, 274 nevezés érkezett, amelyek közül 25 projekt jutott a döntőbe.
A versenyképességet és innovációt elismerő kategóriában a szlovákiai AI Holopresence projekt győzött, amely generatív mesterséges intelligencia segítségével valósághű, háromdimenziós emberi megjelenítést tesz lehetővé virtuális környezetben. A kelet-szlovákiai fejlesztés az ipari képzésben, az oktatásban és a távoli együttműködésben is alkalmazható, és már három szabadalmi bejelentést eredményezett.
A zöld átállás kategóriájában a németországi eLiRec akkumulátor-újrahasznosítási technológiája nyert. A saar-vidéki projekt elektrokémiai eljárással nyeri vissza a lítiumot és más kritikus fontosságú nyersanyagokat az elhasznált akkumulátorokból, csökkentve a hagyományos feldolgozási módszerek energia- és vegyszerigényét.
A fejlesztés az európai akkumulátoripar nyersanyagellátásának biztonságához is hozzájárulhat.
Az infrastruktúra-fejlesztések között a görögországi Alexandrúpolisz LNG-terminálját ismerték el, amely úszó tároló- és visszagázosító egységével új földgázimport-útvonalakat nyit Délkelet- és Közép-Európa számára. A beruházás az energiaellátás diverzifikálásával és az új regionális szállítási folyosók kialakításával csökkentheti az egyes beszállítóktól való függőséget.
A társadalmi befogadást támogató kategóriában a német BROTHERS program kapott díjat, amely fiatal férfiak bevonásával, kortársak közötti párbeszéden keresztül igyekszik megelőzni az erőszakot és előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget. A résztvevők többek között a migrációról, a társadalmi szerepekről és a kölcsönös tiszteletről folytatnak beszélgetéseket.
A helyi közösségek fejlesztését elismerő kategóriát a csehországi Žďár nad Sázavou könyvtárának felújítása nyerte. A húszezer lakosú város uniós forrásból korszerűsített intézménye mára közösségi központtá vált, amely évente több mint 900 rendezvénynek ad otthont, a kisgyermekeknek szervezett olvasásfejlesztő programoktól az időseknek tartott mesterségesintelligencia-képzésekig.
A közönségdíjat a portugál Porto Comprehensive Cancer Centre kapta, amely Észak-Portugáliában hozott létre precíziós onkológiai kutatási és ellátási központot. A projekt révén több mint 1500 beteg jutott hozzá korszerű diagnosztikai vizsgálatokhoz, több százan kapcsolódhattak be klinikai kutatásokba, a fejlesztés pedig 53 tudományos publikációt és öt nemzetközi szabadalmat eredményezett. A díjazottakról 15 európai akadémikusból álló zsűri döntött, a közönségdíj nyertesét pedig nyilvános szavazással választották ki.
Címlapkép forrása: EU/Regiostars/www.louisdavid.us
Körbeujjongják az európai iparban a német-francia különpaktumot
Váratlan fordulat a 2035-ös autós szigorban: jelentős engedményt kaphatnak a gyártók.
„Biztos a Bródiban maradt” – Szőrén-szálán eltűnt 2 milliárd forintnyi eszköz a közmédiából, feljelentést tesz az új vezetés
Majdnem 10 ezer tárgyat egyszerűen nem találnak.
Lassan 400 jogszabály átírására kényszerült rá a kormány egyetlen döntés miatt
Pénzbe nem kerülnek, de jogalkotási munka van velük.
Küszöbön a fegyveres konfliktus? – A haditengerészet bevetését sürgetik Európa határánál
Spanyolország és Marokkó viszonya egyre jobban elmérgesedik Ceuta miatt.
Fordulat a Volánbusz-ügyben: Jellinek elhagyhatja a börtönt, Szivek letartóztatását meghosszabbították
A büntetőjogi eljárás folytatódik, csak a kényszerintézkedések ügyében engedett a Törvényszék.
Megszólalt a Roszatom Paks II-ről, van egy komoly probléma
Megszakadt a kommunikáció a kormány és az orosz atomcég között.
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Lépett az Európai Parlament: iszlamista veszély fenyegeti Európát, indul Brüsszel válaszcsapása
Utánajárunk, mennyire valós a probléma.
Luxembourg vagy Abu-Dzabi? Így alakul át a nemzetközi alapkezelés
Luxembourg kiforrott jogi és intézményi hátteret, Abu-Dzabi közelséget kínál a közel-keleti tőkéhez. Hogyan egészítheti ki egymást a két pénzügyi központ, és milyen új elvárásokkal sz
Ezek a legolcsóbb lakáshitelek októberben
Továbbra is az Otthon Start uralja a hitelpiacot, de akik nem jogosultak a támogatásra piaci hitelből tudják csak megvásárolni álmaik otthonát. A Bankmonitor szakértői számukra októberben is
Indián banánt a befektetési igazgatóknak!
A fontos bejelentések podcastja: Viktor bejelentette, mit kell termeszteni a magyar kertekben, Dani meg bejelentette, hogy Dávid az új befektetési igazgató. HOLD After Hours. Milyen... The post Indiá
Egy dán ötlet, ami újraértelmezte a városi közlekedést
A városainkat évtizedek óta a gyorsaság és az autózás logikája formálja. Egyre gyorsabban jutunk el A-ból B-be, miközben egyre kevesebbet érzékelünk abból, ami körü
Lemaradtak magyar exportcégek a csehekhez és lengyelekhez képest - miért jobbak a régiós társak?
Magyarország a régió legnyitottabb gazdasága, exportjában mégis kisebb a hazai hozzáadott érték, mint a cseh és a lengyel kivitelben. A különbség a hazai vállalatok termelékenységében... T
Egyre nagyobb a szakadék a BB tengely turizmusában
Horvátországban 2025-ben minden lakosra több mint 24 vendégéjszaka jutott a kereskedelmi szálláshelyeken, Romániában viszont alig másfél. A BB tengely mind a tizenegy országában nőtt a... The
Újabb 2 eurós díj az EU-n kívüli rendelésekre: átalakulhat az e-kereskedelem vámkezelése
2026. november 1-jétől újabb uniós teherrel kell számolniuk a harmadik országból érkező online rendelések szereplőinek. A júliusban bevezetett, áruféleségenként 3 eurós átmeneti vám mell
A statisztikában vidékiek, a valóságban ingázók: a régiónk szuburbanizációja
Miközben a világ nagy részén gyorsul a városiasodás, a BB tengely országaiban harminc év alatt alig változott a városlakók aránya - öt országban még csökkent... The post A statisztikában v
Ezen csúszhat el a magyar euró? Nem röpködhetnek a 10%-os béremelések
A pénteki Checklistben a minimálbér és az euróbevezetés kapcsolata.
Betontehenekben készül az energia, amit eddig veszni hagytunk
A megújuló portfóliónk értékes tagja nem kap kellő figyelmet.
Trump kész lehet feláldozni Ukrajnát a békéért - Meddig bírja még Kijev?
Van esély arra, hogy Zelenszkij lemond?
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!