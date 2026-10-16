Közpénzből is lehet nagyot alkotni, értelmesen elköltve az EU-pénzeket

Szlovák, német, görög, cseh és portugál fejlesztések nyerték el idén az uniós támogatásból megvalósult projektek legrangosabb elismerését, a Regiostars-díjat. Idén rekordszámú, 274 nevezésből 25 projekt jutott a döntőbe. A győztesek között van egy mesterséges intelligenciára épülő háromdimenziós megjelenítési technológia, egy lítiumot visszanyerő akkumulátor-újrahasznosítási eljárás és az alexandrúpoliszi LNG-terminál. Díjat kapott egy erőszakmegelőző német ifjúsági program és egy közösségi központtá vált cseh városi könyvtár is. A közönség szavazatai alapján egy észak-portugáliai onkológiai kutatási és ellátási központ lett a legjobb.

Hat európai uniós támogatásból megvalósult fejlesztést díjaztak az Európai Régiók és Városok Hetén, a 2026-os Regiostars brüsszeli díjátadóján. Az Európai Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatósága által 2008 óta szervezett verseny azokat a beruházásokat ismeri el, amelyek kiemelkedő eredményeket értek el a gazdasági versenyképesség, a fenntarthatóság, az infrastruktúra és a társadalmi felzárkóztatás területén.

Az idei pályázatra rekordszámú, 274 nevezés érkezett, amelyek közül 25 projekt jutott a döntőbe.

A versenyképességet és innovációt elismerő kategóriában a szlovákiai AI Holopresence projekt győzött, amely generatív mesterséges intelligencia segítségével valósághű, háromdimenziós emberi megjelenítést tesz lehetővé virtuális környezetben. A kelet-szlovákiai fejlesztés az ipari képzésben, az oktatásban és a távoli együttműködésben is alkalmazható, és már három szabadalmi bejelentést eredményezett.

A zöld átállás kategóriájában a németországi eLiRec akkumulátor-újrahasznosítási technológiája nyert. A saar-vidéki projekt elektrokémiai eljárással nyeri vissza a lítiumot és más kritikus fontosságú nyersanyagokat az elhasznált akkumulátorokból, csökkentve a hagyományos feldolgozási módszerek energia- és vegyszerigényét.

A fejlesztés az európai akkumulátoripar nyersanyagellátásának biztonságához is hozzájárulhat.

Az infrastruktúra-fejlesztések között a görögországi Alexandrúpolisz LNG-terminálját ismerték el, amely úszó tároló- és visszagázosító egységével új földgázimport-útvonalakat nyit Délkelet- és Közép-Európa számára. A beruházás az energiaellátás diverzifikálásával és az új regionális szállítási folyosók kialakításával csökkentheti az egyes beszállítóktól való függőséget.

A társadalmi befogadást támogató kategóriában a német BROTHERS program kapott díjat, amely fiatal férfiak bevonásával, kortársak közötti párbeszéden keresztül igyekszik megelőzni az erőszakot és előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget. A résztvevők többek között a migrációról, a társadalmi szerepekről és a kölcsönös tiszteletről folytatnak beszélgetéseket.

A helyi közösségek fejlesztését elismerő kategóriát a csehországi Žďár nad Sázavou könyvtárának felújítása nyerte. A húszezer lakosú város uniós forrásból korszerűsített intézménye mára közösségi központtá vált, amely évente több mint 900 rendezvénynek ad otthont, a kisgyermekeknek szervezett olvasásfejlesztő programoktól az időseknek tartott mesterségesintelligencia-képzésekig.

A közönségdíjat a portugál Porto Comprehensive Cancer Centre kapta, amely Észak-Portugáliában hozott létre precíziós onkológiai kutatási és ellátási központot. A projekt révén több mint 1500 beteg jutott hozzá korszerű diagnosztikai vizsgálatokhoz, több százan kapcsolódhattak be klinikai kutatásokba, a fejlesztés pedig 53 tudományos publikációt és öt nemzetközi szabadalmat eredményezett. A díjazottakról 15 európai akadémikusból álló zsűri döntött, a közönségdíj nyertesét pedig nyilvános szavazással választották ki.

Címlapkép forrása: EU/Regiostars/www.louisdavid.us