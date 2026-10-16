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Magyarország is csatlakozott a hat blokkoló tagállam közé, éles vita bontakozott ki az EU-csúcson
Uniós források

Magyarország is csatlakozott a hat blokkoló tagállam közé, éles vita bontakozott ki az EU-csúcson

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Az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján az energiaárak letörését célzó egyeztetés háromórás csatározássá alakult az autóhasználat és az épületfűtés szén-dioxid-kibocsátásának árazása miatt. A csúszás miatt az ebéd is jócskán délutánba nyúlt - jelentette a Politico.

A vita középpontjában az ETS2, vagyis a kibocsátáskereskedelmi rendszer kibővítése állt, amely 2028-tól a közlekedésre és az épületfűtésre is kiterjesztené a szén-dioxid-árazást.

Olaszország, Lengyelország, Csehország és Magyarország legalább kétéves halasztást követelt, Észtország pedig a rendszer teljes eltörlését vetette fel.

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A többség azonban elutasította a kezdeményezést, több uniós diplomata elfogadhatatlannak minősítette a javaslatot, egyikük pedig kijelentette, hogy az indulás időpontja nem változik.

Noha a közvetlen célpont az ETS2 volt, valójában a jobboldali kormányok az eredeti kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS) vették célkeresztbe, amely az ipari létesítmények és az erőművek szén-dioxid-kibocsátását árazza be. A két rendszer együttesen az EU leghatékonyabb eszköze az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. Az eredeti ETS reformjáról jelenleg is tárgyal az Európai Parlament és a Tanács.

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Olaszország és Lengyelország márciusban, az Irán elleni amerikai–izraeli bombázások kezdete óta szervezte a kibocsátáskereskedelmi rendszer elleni koalíciót. Bár az Európai Bizottság júliusi ETS-felülvizsgálata már enyhített a szén-dioxid-korlátozásokon, hogy az ipar több időt kapjon a zöldebb technológiákra való átállásra, Varsó és Róma további lazítást sürget. A háztartások energiaköltségeire hivatkozó kezdeményezéshez a kezdeti tíz tagállam után mára tizenhat ország csatlakozott.

A csúcstalálkozón

Olaszországnak és Lengyelországnak sikerült megnyernie Csehország, Szlovákia, Magyarország és Görögország támogatását

az ETS2 újraértékeléséhez és legalább 2030-ig történő elhalasztásához, ám a kezdeményezés nem kapott széles körű támogatást a tagállamok többségétől. Öt diplomata beszámolója szerint az északi államok és Hollandia határozottan ellenezték a módosítást, de Franciaország és Németország is az elutasítók oldalára állt.

Párizs és Berlin elkötelezettsége azonban bizonytalan alapokon nyugszik. Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár egyaránt a szélsőjobboldal nyomása alatt áll. Németországban az AfD két tartományi választáson is a legtöbb szavazatot szerezte szeptemberben, Franciaországban pedig a 2027-es választások közeledtével Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése vezet a közvélemény-kutatásokban. Jordan Bardella, a francia szélsőjobboldal feltörekvő alakja májusban az Európai Parlamentben úgy fogalmazott, az ETS "három betű, egy rövidítés, amely az elszakadt bürokrácia szagát árasztja, és amelyhez egyetlen kérdés tapad: ki fogja megfizetni?"

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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