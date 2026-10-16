Magyarország is csatlakozott a hat blokkoló tagállam közé, éles vita bontakozott ki az EU-csúcson

A vita középpontjában az ETS2, vagyis a kibocsátáskereskedelmi rendszer kibővítése állt, amely 2028-tól a közlekedésre és az épületfűtésre is kiterjesztené a szén-dioxid-árazást.
Olaszország, Lengyelország, Csehország és Magyarország legalább kétéves halasztást követelt, Észtország pedig a rendszer teljes eltörlését vetette fel.
A többség azonban elutasította a kezdeményezést, több uniós diplomata elfogadhatatlannak minősítette a javaslatot, egyikük pedig kijelentette, hogy az indulás időpontja nem változik.
Noha a közvetlen célpont az ETS2 volt, valójában a jobboldali kormányok az eredeti kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS) vették célkeresztbe, amely az ipari létesítmények és az erőművek szén-dioxid-kibocsátását árazza be. A két rendszer együttesen az EU leghatékonyabb eszköze az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. Az eredeti ETS reformjáról jelenleg is tárgyal az Európai Parlament és a Tanács.
Olaszország és Lengyelország márciusban, az Irán elleni amerikai–izraeli bombázások kezdete óta szervezte a kibocsátáskereskedelmi rendszer elleni koalíciót. Bár az Európai Bizottság júliusi ETS-felülvizsgálata már enyhített a szén-dioxid-korlátozásokon, hogy az ipar több időt kapjon a zöldebb technológiákra való átállásra, Varsó és Róma további lazítást sürget. A háztartások energiaköltségeire hivatkozó kezdeményezéshez a kezdeti tíz tagállam után mára tizenhat ország csatlakozott.
A csúcstalálkozón
Olaszországnak és Lengyelországnak sikerült megnyernie Csehország, Szlovákia, Magyarország és Görögország támogatását
az ETS2 újraértékeléséhez és legalább 2030-ig történő elhalasztásához, ám a kezdeményezés nem kapott széles körű támogatást a tagállamok többségétől. Öt diplomata beszámolója szerint az északi államok és Hollandia határozottan ellenezték a módosítást, de Franciaország és Németország is az elutasítók oldalára állt.
Párizs és Berlin elkötelezettsége azonban bizonytalan alapokon nyugszik. Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár egyaránt a szélsőjobboldal nyomása alatt áll. Németországban az AfD két tartományi választáson is a legtöbb szavazatot szerezte szeptemberben, Franciaországban pedig a 2027-es választások közeledtével Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése vezet a közvélemény-kutatásokban. Jordan Bardella, a francia szélsőjobboldal feltörekvő alakja májusban az Európai Parlamentben úgy fogalmazott, az ETS "három betű, egy rövidítés, amely az elszakadt bürokrácia szagát árasztja, és amelyhez egyetlen kérdés tapad: ki fogja megfizetni?"
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet
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