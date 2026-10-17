Brüsszel szorosabbra húzná az uniós pénzcsap kezelését, a kontinens fele fellázadt

Az Európai Bizottság a 2028–2034-es uniós költségvetésben alapjaiban alakítaná át a kohéziós politikát: a több mint 500 fejlesztési program helyét 27 nemzeti és regionális partnerségi terv venné át. Raffaele Fitto, a Bizottság kohézióért felelős ügyvezető alelnöke szerint a nagyobb rugalmasság a versenyképességet szolgálja, hiszen a kohéziós beruházások több mint 58 százaléka, mintegy 220 milliárd euró már most is erre irányul. Az Európai Régiók és Városok Hetén felszólaló szlovén, litván, korzikai és lombardiai vezetők viszont attól tartanak, hogy a döntések a nemzeti kormányokhoz és Brüsszelhez kerülnek, pedig a helyi szereplők ismerik legjobban térségük gondjait. Lombardia legalább egymilliárd eurót veszíthet az új rendszerben, Litvánia pedig a háború és a népességfogyás miatt kiszámítható, hosszú távú forrásokat sürget. A vita tétje így nem csupán a pénz nagysága, hanem az is, hogy ki dönthet arról, milyen fejlesztés kell egy borsodi vagy balti zsákfaluban.

Egy magyar vagy egy litván család életében a geopolitikai bizonytalanság egészen másként jelenik meg, mint egy brüsszeli gazdaságpolitikai vitában. Amikor például egy katonai drón megsérti a balti ország légterét, és megszólalnak a légvédelmi szirénák, a szülőknek először nem a növekedés vagy a beruházások jövője jut eszükbe, hanem az, hogy gyermekeik biztonságban vannak-e az iskolában. A veszély elmúltával azonban a bizonytalanság nem szűnik meg:

beépül a családok mindennapi döntéseibe, a vállalatok beruházási terveibe, és végső soron egész térségek gazdasági fejlődését befolyásolja.

Rūta Carik litván pénzügyminiszter-helyettes ezzel a személyes példával érzékeltette az Európai Régiók és Városok Hetének egyik legfontosabb brüsszeli panelbeszélgetésén, hogy az európai versenyképesség kérdését egyre nehezebb elválasztani a földrajzi adottságoktól, a biztonságtól és a társadalmi egyenlőtlenségektől. A következő uniós költségvetésről zajló vitában pedig éppen az a tét, hogy a közösség képes lesz-e valamennyi régióját bekapcsolni a gazdasági fejlődésbe, vagy az új beruházások elsősorban a már most is sikeres térségekben összpontosulnak majd.

A 2028–2034-es uniós költségvetési ciklus előkészítésével az Európai Bizottság a kohéziós politika több évtizedes működését is alapvetően átalakítaná. A vitát sok féle módon keretezték: az Európai Tanácsban a kormány- és államfők csúcstalálkozója előtt a leginkább arról volt szó, hogy Magyarország és 16 másik ország nem engedné a fejlesztési források csökkentését, míg a fukarállamok – élükön a németekkel és a skandináv országokkal – nem akarnak többet fizetni az uniós közös költségvetésbe.

A vita valójában ennél sokkal mélyebbre nyúlik, és az emberek hétköznapjait is sokkal jobban befolyásolja:

a helyi polgármesterrel állapodjon meg az adott ország kormánya, vagy az államvezetése a brüsszeli döntéshozókkal találják majd ki, milyen fejlesztés kell egy börzsönyi, borsodi, vagy balti zsákfalunak.

A vita egészen az uniós alapszerződésekig nyúlik vissza, amelyek kimondják, hogy a döntéseket a lehető legalacsonyabb, vagyis az emberekhez legközelebbi szinten kell meghozni. Ez a szubszidiaritás elve, amit teljesen zárójelezhet az új többéves pénzügyi keret koncepciója. Ugyanis a mostani javaslatban a több mint 500 különálló fejlesztési program helyét 27 átfogó nemzeti és regionális partnerségi terv venné át, amelyekben a tagállamok a korábbinál szabadabban csoportosíthatnák át az uniós támogatásokat a gazdasági és politikai prioritások között.

Raffaele Fitto, az Európai Bizottság kohézióért és reformokért felelős ügyvezető alelnöke

a konferencián több alkalommal is a váltás mellett érvelt. Érvelése szerint az EU legnagyobb problémája a versenyképesség romlása, a regionális fejlesztések határozott célja viszont már most is ennek megállítása:

a kohéziós beruházások több mint 58 százaléka, mintegy 220 milliárd euró szolgálja az EU versenyképességi stratégiájának célkitűzéseit.

A tavalyi félidős felülvizsgálat során a tagállamok és régiók 35 milliárd eurót irányítottak át az öt új prioritás – a versenyképesség, a lakhatás, a védelem, a vízbiztonság és az energia – valamelyikére, ebből több mint 15 milliárd eurót közvetlenül a gazdasági versenyképesség javítására. Fitto szerint az új partnerségi tervek éppen ezt a rugalmasságot vinnék tovább 2028-2034 között, miközben lehetővé tennék, hogy az egyes régiók saját gazdasági adottságaikhoz igazítsák beruházásaikat.

Ahogy az ugyanezen a konferencián kiderült, a legtöbb tagország önkormányzata viszont teljesen más utat képzel el. Szlovénia – vagy mint arról részletes elemzésünkben írtunk, Magyarország – példája jól mutatja, hogy a kedvező országos gazdasági mutatók mögött milyen jelentős regionális különbségek húzódhatnak meg.

Monika Kirbiš Rojs, a helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős szlovén miniszter a konferencia egyik legfontosabb panelbeszélgetésén arról beszélt, hogy szerinte országa viszonylag gyors gazdasági növekedése ellenére a fejlesztések jelentős része továbbra is Ljubljana és az ország nyugati térségei körül koncentrálódik. A szlovének mintegy 40 százaléka rendszeresen a fővárosba ingázik, ami egyes településeket gyakorlatilag alvóvárosokká változtatott, miközben a kutatóintézetek és technológiai vállalkozások szintén a fejlettebb térségekben összpontosulnak. A miniszter szerint a probléma egyik intézményi oka, hogy

Szlovéniában a szomszédos országoktól eltérően nem alakultak ki valódi politikai önállósággal rendelkező régiók, ezért a kormány egyik prioritása épp ezek létrehozása.

A kohéziós politika következő ciklusának így nem pusztán a beruházások ösztönzését kell szolgálnia, hanem az oktatási, egészségügyi, közlekedési és digitális infrastruktúra fejlesztésével azt is biztosítania kell, hogy a lakosságnak ne kelljen a fővárosba költöznie a jobb életlehetőségekért.

A szlovén kormány ugyanakkor azt is bizonyítani szeretné, hogy a kisebb tagállamok a hagyományos felzárkóztatási támogatásokra építve közvetlenül bekapcsolódhatnak Európa csúcstechnológiai fejlesztéseibe. Kirbiš Rojs a Tech4Cure egészségügyi innovációs programot emelte ki, amely az európai stratégiai jelentőségű közös projektek rendszeréhez kapcsolódik, és amelynek szlovéniai fejlesztéseiben a miniszter ismertetése szerint 12 vállalkozás és kutatószervezet vesz részt. A 6,6 millió eurós projekt 2030-ig többek között daganatos betegségek kezelését segítő orvostechnológiai, digitális és mesterségesintelligencia-alapú megoldásokat fejlesztene, a kutatási eredményeket pedig az ország különböző térségeiben is hasznosítanák. A miniszter szerint az ilyen beruházások azt bizonyítják, hogy a kohéziós támogatások nem korlátozódnak hagyományos infrastrukturális fejlesztésekre. A projektek lebonyolítását ugyanakkor gyakran nemcsak az uniós adminisztráció, hanem a tagállamok saját bürokráciája is akadályozza, ezért az egyszerűsítésnek nemzeti szinten is meg kell történnie.

Háború a szomszédos országban, leépülés a szomszéd faluban

Litvániában a regionális felzárkózás elé egészen más természetű akadályok kerültek, mivel az orosz–ukrán háború és az ország földrajzi elhelyezkedése közvetlen gazdasági költségekkel jár. Rūta Carik szerint a litván jegybank becslése alapján a gazdaság teljesítménye jelenleg mintegy 6,3 százalékkal, hozzávetőleg 5 milliárd euróval lehetne magasabb, ha az országot nem érte volna az orosz invázió gazdasági sokkja. A befektetők óvatosabbá váltak, a turizmus lassabban épül újjá az uniós átlagnál, a Fehéroroszország felől érkező, csempészetre használt meteorológiai ballonok pedig 2025 októbere és 2026 májusa között átlagosan csaknem hetente okoztak fennakadásokat a légi közlekedésben. A kedvezőtlen folyamatokat tovább súlyosbítja, hogy az előrejelzések szerint Litvánia népessége a következő harminc évben mintegy 20 százalékkal csökkenhet. A miniszterhelyettes szerint

a gyengülő beruházási kedv, a fiatalok elvándorlása és a munkaerőhiány egymást erősítő folyamatokat indíthat el, amelyeket az ország önmagában nem képes ellensúlyozni.

A litván kormány ezért a biztonsági beruházásokat is a gazdasági versenyképesség előfeltételének tekinti, és a kohéziós források félidős felülvizsgálata során több mint 550 millió eurót irányított át biztonsági és ellenálló képességet javító célokra. Carik szerint a következő költségvetési ciklusban ezeknek a támogatásoknak már nem átmeneti válságkezelési eszközként, hanem kiszámítható, hosszú távú beruházási forrásként kellene működniük. A regionális megközelítés különösen azért fontos, mert még Vilnius térségén belül is rendkívül eltérő fejlődési feltételek vannak: a gyorsan növekvő főváros mellett a fehérorosz határ menti vidéki önkormányzatok egyszerre szembesülnek demográfiai, gazdasági és biztonsági problémákkal. Litvánia ugyanakkor nem kizárólag kompenzációt szeretne kapni hátrányaiért, hanem a biotechnológiához hasonló, magas hozzáadott értékű ágazatok fejlesztésével próbál új növekedési lehetőségeket teremteni. Carik a vilniusi BioCity kutatási központot említette példaként, ahol már az emberi bőr háromdimenziós nyomtatásával is foglalkoznak, miközben a hosszabb távú cél a szervnyomtatáshoz szükséges technológiák fejlesztése.

A kontinens másik végén fekvő Korzika ugyan nem az orosz fenyegetés következményeivel küzd, a sziget gazdasági adottságai azonban hasonlóan indokolják a regionális sajátosságokat figyelembe vevő támogatási rendszert. Marie-Antoinette Maupertuis, a korzikai területi közgyűlés elnöke és a Régiók Európai Bizottságának politikai csoportvezetője arra emlékeztetett, hogy

a kohéziós politika eredetileg Jacques Delors idején, az egységes piac kialakításával párhuzamosan jött létre, éppen azért, hogy a gazdasági integráció ne növelje korlátlanul a fejlett és elmaradott térségek közötti különbségeket.

Értékelése szerint a reformokat és a beruházásokat, valamint a kohéziót és a versenyképességet téves lenne egymással szembeállítani, mert a gazdasági szerkezetváltáshoz mindkettő szükséges. Korzikának például nincsen jelentős védelmi ipara vagy nagy technológiai gyártókapacitása, a turizmus, a mezőgazdaság és a helyi szolgáltatások területén azonban sajátos versenyelőnyökkel rendelkezik, amelyek fejlesztése ugyanúgy hozzájárulhat Európa gazdasági teljesítményéhez.

A korzikai gazdaság egyik legfontosabb ellentmondása, hogy a turizmus egyszerre jelent növekedési lehetőséget és okoz súlyos lakhatási problémákat. Utóbbi sem ismeretlen probléma Magyarországon, elég a belvárosra vagy a Balatonra nézni, ahol – ahogy a francia szigeten – az idegenforgalmi kereslet miatt a helyiek számára egyre nehezebb megfizethető otthonhoz jutni. Maupertuis szerint éppen az ilyen konfliktusok indokolják a kohéziós politika rugalmas felhasználását:

Korzika a jelenlegi költségvetési ciklus felülvizsgálata nyomán lakhatási és energetikai fejlesztésekre is átcsoportosíthatott regionális támogatásokat, amelyek egyidejűleg segíthetik a lakosságot és a helyi vállalkozásokat.

A politikus ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a következő reformban a többszintű kormányzás nem jelentheti pusztán az önkormányzatok formális konzultációját. A régiókat már a fejlesztési prioritások meghatározásába is be kell vonni, és a teljesítményértékelésnek szintén figyelembe kell vennie a helyi adottságokat. A szigetek, a távoli és tengerentúli régiók támogatását sem egyszerű szolidaritási kiadásként értelmezné, mivel például Réunion, a Kanári-szigetek vagy az Azori-szigetek fejlesztése Európa globális gazdasági és stratégiai jelenlétét is erősítheti.

Ahol dübörög az ipar, az életmódunk van veszélyben

Az unió egyik leggazdagabb ipari központjának számító Lombardia képviseletében Raffaele Cattaneo, a régió nemzetközi és európai kapcsolatokért felelős vezetője a korzikainál jóval élesebb kritikával illette a Bizottság reformterveit. Lombardia mintegy 10 millió lakosával Olaszország népességének egyhatodát adja, de Cattaneo ismertetése szerint az ország GDP-jének közel negyedét, külkereskedelmének mintegy 30 százalékát és a közvetlen külföldi beruházások több mint felét koncentrálja. A régión belül azonban Milánó nagyvárosi gazdasága, a hegyvidéki települések és a déli mezőgazdasági térségek között hatalmas különbségek vannak. Cattaneo szerint a kohéziós pénzek éppen azért fontosak, mert segítségükkel a szakképzést, a kis- és középvállalkozások innovációját és az új technológiák elterjesztését lehet támogatni, vagyis nem a versenyképesség alternatíváját jelentik, hanem annak egyik alapfeltételét. A régió az előző hétéves ciklusban mintegy 4–4,5 milliárd euró uniós támogatást használt fel, az új finanszírozási rendszerben azonban Cattaneo becslése szerint

legalább egymilliárd euró elvesztése is esély van, ami akár többéves képzési programok megszakításához vezethet.

A lombardiai vezető különösen attól tart, hogy az egyszerűsítés jelszava alatt Brüsszel és a nemzeti kormányok egyre több fejlesztéspolitikai döntést vonnak magukhoz. Cattaneo szerint önmagában az nem garantálja a hatékonyabb működést, ha a programok számát több százról 27-re csökkentik, a források akár 25 százalékának későbbi felhasználásra való visszatartása pedig megnehezítheti a hosszú távú regionális tervezést. Érvelését a lombardiai támogatási rendszer eredményeivel támasztotta alá: az előző időszakban a munkanélküliség csökkent, mérséklődött a korai iskolaelhagyás és a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett lakosság aránya, az 55 év felettiek foglalkoztatottsági mutatója pedig 13 százalékponttal javult. Cattaneo szerint

a régiók nem pusztán támogatási kedvezményezettek, hanem a fejlesztések tervezésére és végrehajtására képes politikai szereplők, ezért a döntéseket nem lehet egyszerűen a nemzeti minisztériumokhoz vagy az Európai Bizottsághoz áthelyezni.

Arra is figyelmeztetett, hogy a túlságosan központosított rendszer az európai fejlődési modellt éppen attól a területi sokszínűségtől fosztaná meg, amelyre az unió gazdasági ereje épül.

Az európai vállalkozások képviseletében Lúcio Vinhas de Souza, a BusinessEurope vezető közgazdásza részben megerősítette a régiók aggályait, ugyanakkor a finanszírozási rendszer rugalmasságának növelését is szükségesnek tartotta. A 22 millió vállalkozást és mintegy 150 millió munkavállalót képviselő szervezet szerint a gyorsan változó geopolitikai és gazdasági környezetben elengedhetetlen, hogy az uniós támogatásokat új prioritásokra lehessen átirányítani. Vinhas de Souza ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a rugalmasságot egyensúlyba kell hozni a kiszámíthatósággal, hiszen egy ipari vállalat nem néhány hónapra épít gyárat, hanem gyakran évtizedekre szóló beruházási döntést hoz.

A támogatási szabályok állandó változása ezért éppen azt a beruházási hajlandóságot gyengítheti, amelyet az uniós forrásokkal ösztönözni szeretnének. A közgazdász szerint a kohéziós politika nem válhat általános válságkezelési mechanizmussá: hosszú távú strukturális beruházási eszközként kell működnie, miközben a rövid távú sokkokra más uniós pénzügyi konstrukcióknak kell választ adniuk.

A vállalkozói szövetség közgazdásza a magánszektor érdemi bevonásában látja a kohéziós támogatások hatékonyságának növeléséhez vezető egyik legfontosabb lehetőséget. Vinhas de Souza szerint a vállalkozásoknak nemcsak a pályázatok végrehajtásakor, hanem a támogatási programok tervezésénél is szerepet kell kapniuk, mert a helyi munkaerőpiaci, technológiai és beruházási szükségleteket gyakran közvetlenebbül ismerik, mint az állami intézmények.

A konzultációs folyamatnak ezért rendszeresebbé és strukturáltabbá kell válnia, miközben ténylegesen csökkenteni kell a pályázati, beszámolási és ellenőrzési terheket.

A közgazdász szerint az egységesebb szabálykönyv önmagában kedvező kezdeményezés, de a támogatási rendszer csak akkor válik valóban egyszerűbbé, ha azt a vállalkozások és az önkormányzatok a mindennapi működésükben is érzékelik. A BusinessEurope elemzései alapján a magánszektor szélesebb bevonása érdemben javíthatja a közpénzekből finanszírozott beruházások eredményességét, különösen akkor, ha a vissza nem térítendő támogatásokat olyan pénzügyi eszközökkel kombinálják, amelyek további magánberuházásokat képesek mozgósítani.

A kohéziós pénzek és a magántőke együttműködésére Vinhas de Souza az észtországi Narvában megvalósított ritkaföldfémmágnes-gyárat hozta fel példaként, amely az elektromos autókhoz és szélturbinákhoz szükséges alkatrészeket állít elő, mérsékelve Európa kínai importfüggőségét (az üzem átadásáról, megvalósításáról tavaly helyszíni riportban számoltunk be – a szerk.).

A beruházás finanszírozásában az uniós támogatások kisebb részt, a magánbefektetők pedig meghatározó hányadot vállaltak, ami a közgazdász szerint jól mutatja, hogy viszonylag korlátozott közösségi forrásokkal is jelentős ipari kapacitásokat lehet létrehozni. A fejlesztés különösen fontos egy olyan térségben, amely az orosz határ közelsége és gazdasági szerkezetének átalakulása miatt egyszerre szembesül biztonsági és munkaerőpiaci kihívásokkal. Vinhas de Souza ugyanakkor bírálta az ír soros elnökség friss költségvetési kompromisszumát is, mert szerinte az Európai Versenyképességi Alap és a Horizont Európa kutatási program forrásainak visszavágása éppen azokat az eszközöket gyengítené, amelyek a kohéziós beruházásokkal együtt képesek lennének Európa technológiai lemaradásának csökkentésére.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 10. Nagyot vágnának Ursula von der Leyen 1800 milliárd eurós csomagján, még a tagállamok is lázadoznak

A résztvevők legfontosabb közös álláspontja végül az volt, hogy a kohéziós politika nem kezelhető a gazdagabb régióktól a szegényebbek felé irányuló puszta jövedelemtranszferként.

Cattaneo szerint az elmaradott térségeknek nem tartós pénzügyi segítséget kell nyújtani, hanem olyan gazdasági feltételeket teremteni, amelyek mellett a legsikeresebb európai régiókkal is versenybe szállhatnak. Maupertuis a területi méltányosság szempontját hangsúlyozta, vagyis azt, hogy a földrajzi és gazdasági hátrányok ellenére minden térségnek hozzáférést kell kapnia az egységes piac lehetőségeihez. A szlovén és litván kormány képviselői pedig abban értettek egyet, hogy az önkormányzatoknak a jelenleginél nagyobb mozgásteret kell biztosítani a beruházások megtervezéséhez, mert a helyi szereplők sokszor több gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, mint a központi közigazgatás.

Mint látszik, a 2028-ban induló új uniós költségvetés egyik legfontosabb politikai kérdése így nem pusztán a kohéziós források nagysága lesz, hanem az is, hogy ki határozhatja meg a felhasználásukat.

Az Európai Bizottság a közös stratégiai célok hatékonyabb megvalósítását ígéri, a régiók viszont arra figyelmeztetnek, hogy a helyi döntési jogkörök visszaszorításával Európa éppen azt a gazdasági sokszínűségét gyengítheti meg, amelyből a versenyképessége jelentős részét meríti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images