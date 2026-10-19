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Budapestre érkezik Ursula von der Leyen
Uniós források

Budapestre érkezik Ursula von der Leyen

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Ursula von der Leyen is Budapestre érkezik október 23-án Magyar Péter meghívására. Az Európai Bizottság elnöke beszédet is mond az ünnepségen.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részt vesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett október 23-i budapesti állami megemlékezéseken

jelentette be hétfőn Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője.

A brüsszeli bejelentéssel újabb magas rangú európai vezető részvétele vált biztossá a Magyar Péter miniszterelnök meghívására szervezett ünnepségen.

Az is kiderült, hogy az Európai Bizottság elnöke beszédet is mond az eseményen.

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A magyar kormány az idei évfordulóra minden korábbinál szélesebb nemzetközi részvétellel készül. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy hozzávetőleg 100–150 külföldi politikust és vezetőt hívtak meg a budapesti rendezvényekre. A miniszterelnök tájékoztatása szerint az európai vezetők közül egyedül Vlagyimir Putyin orosz elnök nem kapott meghívást.

A meghívottak között szerepel Emmanuel Macron francia elnök, aki már jelezte részvételi szándékát, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is, akinek budapesti jelenléte szintén valószínű.

Meghívást kapott Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. Von der Leyen részvétele eddig nem volt megerősítve, a hétfői brüsszeli bejelentés azonban tisztázta a bizottsági elnök programját.

A magyar kormány Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is meghívta az ünnepségre, de Magyar Péter ugyanakkor korábban úgy nyilatkozott, hogy nem hiszi, hogy eljön Budapestre.

Címlapkép forrása: EU

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