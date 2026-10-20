Az EU szép csendben egy 80 milliárd eurós gigatervvel védi ki a technológiai elvándorlást

Az Európai Beruházási Bank (EIB) szóvivője megerősítette, hogy az első zárásra – azaz az első hivatalos tranzakcióra – várhatóan még idén sor kerül, ezt követően pedig az alap megkezdheti a befektetéseket.
Az első ETCI-alap 2023-ban indult 3,9 milliárd eurós keretösszeggel, és 15 olyan úgynevezett megaalapba fektetett be, amelyek mindegyike legalább egymilliárd eurós tőkével rendelkezett.
A második alap lényegesen nagyobb méretű lesz, a célozott tőkeösszeg eléri a 15 milliárd eurót. Ez összesen mintegy 80 milliárd eurónyi befektetést tehet lehetővé több mint 1500 európai növekedési fázisú vállalkozás számára.
Fontos újítás, hogy ezúttal a 300 millió eurót meghaladó, közepes méretű növekedési alapok is pályázhatnak, míg az első körben kizárólag a legnagyobb alapok juthattak forráshoz, amit a piac szereplői élesen bíráltak.
A német szövetségi kormány az első alaphoz hasonlóan ezúttal is jelentős tőkével csatlakozik, bár egyelőre nem tisztázott, hogy hozzájárulása meghaladja-e a 2023-as egymilliárd eurós összeget. Az EIB-csoport akár 1,25 milliárd euróval is beszállhat a konstrukcióba. Az első alappal ellentétben az ETCI 2-ben már magánbefektetők is szerepet vállalnak. A dán Danske Bank, a spanyol AltamarCAM, a Banco Santander és a BBVA, valamint az olasz Azimut Holding és a Green Arrow Capital már kötelezettséget vállalt a részvételre. Német vállalatok jelenlétéről egyelőre nem érkezett információ.
Az alap elindítását az is indokolja, hogy
a KfW felmérése szerint 2026 harmadik negyedévében a német startupokba áramló kockázati tőke mintegy 43 százaléka amerikai befektetőktől származott.
Ha egy európai vállalkozás befektetői többségükben amerikaiak, lényegesen nagyobb az esélye annak, hogy a cég átteszi a székhelyét az Egyesült Államokba. A növekedési fázisban lévő európai scaleupok továbbra is nehezen férnek hozzá a több száz millió eurós finanszírozási körökhöz szükséges tőkéhez, ami lassítja a terjeszkedésüket és gyengíti Európa technológiai szuverenitását.
Mario Draghi az Európai Bizottság számára készített jelentésében szintén erre a következtetésre jutott még 2024-ben.
Megállapítása szerint bár Európa erős startup ökoszisztémával rendelkezik, a késői fázisú növekedési tőke szűkössége és a tőkepiacok széttagoltsága megakadályozza, hogy az európai innovatív cégek globális piacvezetőkké váljanak. Az ETCI mellett Németországban a WIN kezdeményezés, Franciaországban a Tibi program, uniós szinten pedig a Scaleup Europe Fund szolgálja ugyanezt a célt, ez utóbbi többek között a Mistral és a Lovable mesterségesintelligencia-vállalatokba is fektetett be.
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