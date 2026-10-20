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Hamis e-maillel próbálhatták befolyásolni az Európai Néppárt vezetőválasztását, vizsgálat indult
Uniós források

Hamis e-maillel próbálhatták befolyásolni az Európai Néppárt vezetőválasztását, vizsgálat indult

Portfolio
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Belső vizsgálatot indított az Európai Parlament egy hamisított e-mail miatt, amellyel az Európai Néppárt képviselőcsoportjának alelnökválasztását próbálhatták befolyásolni. A levelet látszólag Andrzej Halicki lengyel néppárti képviselő küldte, és benne portugál vetélytársa, Sebastião Bugalho munkáját bírálta. Halicki tagadja, hogy ő írta volna az üzenetet.

Belső vizsgálatot indított az Európai Parlament, miután egy hamisított e-maillel próbálhatták befolyásolni az Európai Néppárt (EPP) képviselőcsoportjának alelnökválasztását – írja a Politico. Az üzenetet látszólag Andrzej Halicki lengyel néppárti képviselő küldte, és egy másik jelölt, a portugál Sebastião Bugalho munkáját bírálta, feltehetően azért, hogy rontsa megválasztásának esélyeit.

Halicki határozottan tagadta, hogy ő írta volna a levelet, és Roberta Metsolához, az Európai Parlament elnökéhez fordult, hogy a belga hatóságok is vizsgálják ki az ügyet.

A politikus szerint hamisított levelekkel próbálták lejáratni, ezért hivatalos eljárást sürgetett.

Az Európai Parlament szóvivője megerősítette, hogy az intézmény szakértői megvizsgálták az üzenetet, és megállapították, hogy az nem hiteles. A vizsgálat célja az eset körülményeinek feltárása és a hasonló visszaélések megelőzése. A belső eljárás megindításáról Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője hétfőn, zárt ülésen tájékoztatta a képviselőcsoport tagjait.

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A botrány különösen érzékeny időpontban robbant ki, mivel kedden választják meg az Európai Néppárt képviselőcsoportjának alelnökeit.

A tíz pozícióért tizenkét jelölt verseng, köztük Halicki és Bugalho is. A portugál politikus irodája közölte, hogy nem kívánnak hamisított e-maileket kommentálni, miközben a Politico szerint a tisztségekért kifejezetten éles belső kampány folyik.

Címlapkép forrása: EU

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