Rejtélyes pénzből, új néven éledt újjá Orbán Viktor brüsszeli politikai hálózata

Új szervezetként folytatja működését Brüsszelben az Orbán Viktor idén áprilisban leváltott kormányához kötődő MCC Brüsszel, amely a Tisza Párt hatalomátvétele után elveszítette állami finanszírozását – írja a L'Express.
Az október 14-én bemutatkozó Freedom and Sovereignty Initiative Europe (FSI Europe) lényegében a korábbi kutatóintézet munkatársaival és politikai céljaival működik tovább, vezetője pedig változatlanul a magyar származású brit szociológus, Frank Füredi. A szervezet az európai szuverenista és nacionalista erők brüsszeli befolyását kívánja erősíteni.
A 2022-ben létrehozott MCC Brussels évi 6,3 millió eurós (akkori árfolyamon 2500 milliárd forintos) költségvetésből működött, és az Orbán-kormány egyik legfontosabb európai politikai befolyásépítő intézményévé akart válni.
A Magyar Péter vezette kormány azonban a tavaszi választás után megszüntette az MCC korábbi finanszírozási rendszerét, majd befagyasztotta a forrásait. Füredi augusztus végén lemondott az intézet vezetéséről, szeptemberben pedig bejelentették az MCC Brussels megszűnését és az új szervezet létrehozását. A szociológus szerint a magyar kormány intézkedései miatt még az alkalmazottak bérének kifizetése is ellehetetlenült.
Az FSI Europe bemutatkozó rendezvényén mintegy százan vettek részt, a meghívott előadók között Christine Anderson, a német AfD, valamint Virginie Joron, a francia Nemzeti Tömörülés európai parlamenti képviselője szerepelt. A felszólalók elsősorban a bevándorlás, az uniós intézmények hatáskörei és a környezetvédelmi szabályozás ellen fogalmaztak meg kritikákat. Füredi szerint a szervezet célja, hogy alternatív szellemi hátteret biztosítson az európai patrióta mozgalmaknak, amelyek a 2024-es európai parlamenti választások óta nagyobb politikai súllyal rendelkeznek.
Az új intézet finanszírozása ugyanakkor komoly kérdéseket vet fel: az MCC Brussels korábban kikerült az uniós átláthatósági nyilvántartásból, miután a hatóságok kifogásolták finanszírozási adatainak átláthatatlanságát. A Corporate Europe Observatory és a Transparency International szakértői attól tartanak, hogy az új szervezet ismét kihasználhatja a nyilvántartási szabályok hiányosságait, így akár 2028 tavaszáig sem kellene részletesen beszámolnia támogatóinak kilétéről. Felmerült amerikai és más külföldi finanszírozók lehetséges szerepe is, erre azonban nincs bizonyíték.
Füredi állítása szerint az FSI Europe indulását a munkatársak saját pénzükből finanszírozták, és magánadományozók támogatására számítanak.
Az intézet éves működéséhez mintegy 3 millió euróra lenne szükség, vagyis nagyjából a korábbi MCC Brussels költségvetésének felére.
A lap által megszólaltatott civil szervezetek szerint a legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy kik és milyen forrásokból finanszírozzák majd az európai politikai döntéshozatalt befolyásolni kívánó új intézetet.
Címlapkép: Orbán Balázs, az MCC igazgatótanácsának elnöke, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök politikai igazgatója (b) beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képzési központjának The War Against the Past: Fighting for Our History (Háború a múlt ellen: harcolni a történelmünkért) című konferenciáján Brüsszelben 2024. október 16-án. Mellette John O'Brien, az MCC Brüsszel kommunikációs igazgatója, Marie Kawthar Daouda író, az Oxfordi Egyetem Oriel College francia nyelv és irodalom tanára és Rémi Brague, a Párizsi Egyetem középkori és arab filozófia professzor emeritusa (b-j). MTI/Purger Tamás A fotó forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
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