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70 milliárd euró hiányozhat Ukrajna jövő évi finanszírozásából, újabb uniós hitel a láthatáron
Uniós források

70 milliárd euró hiányozhat Ukrajna jövő évi finanszírozásából, újabb uniós hitel a láthatáron

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Az Európai Unió vezetői november 26–27-én rendkívüli csúcstalálkozón egyeztetnek arról, hogyan fedezzék Ukrajna 2027-es, mintegy 70 milliárd eurós finanszírozási hiányát – derítette ki a Reuters az előkészítésben részt vevő uniós tisztviselők tájékoztatásából. A csúcstalálkozón az EU következő, 2028–2034-es többéves költségvetési keretéről is tárgyalnak.

Ukrajna 2026-os finanszírozása már biztosított. Az EU idén összesen 45 milliárd eurót különített el az országnak, amelyből 14 milliárdot már folyósítottak, a fennmaradó mintegy 31 milliárd euró lehívását pedig a vállalt ukrán reformok teljesítéséhez kötötték.

A 2027-es évre szintén 45 milliárd eurót tervezett a közösség, ám az elhúzódó háború miatt Ukrajna forrásigénye jelentősen meghaladja ezt az összeget.

Az Európai Unió eredetileg arra számított, hogy Norvégia, Svájc, Kanada, Japán és az Egyesült Királyság együttesen további 45 milliárd eurót biztosít a 2026–2027-es időszakra. Uniós tisztviselők szerint azonban ez az összeg nem folyt be maradéktalanul, így Ukrajna 2027-es finanszírozási hiánya a tervezett uniós hozzájárulás ellenére is mintegy 70 milliárd euróra tehető.

A tagállamoknak ezért valamilyen új finanszírozási formáról – például egy újabb hitelkonstrukcióról – kell megállapodniuk.

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Ukrajna szempontjából a döntés sürgősségét növeli, hogy a többéves költségvetési keretről még idén célszerű lenne egyezségre jutni, mielőtt a jövő évi francia, olasz, lengyel, görög, észt, finn és szlovák választási kampányok miatt a politikai csatatér középpontjába kerülne a kérdés.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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