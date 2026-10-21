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Elegük lett a kamuhirdetésekből és a csalásokból: uniós eljárás indult a Booking.com ellen
Uniós források

Elegük lett a kamuhirdetésekből és a csalásokból: uniós eljárás indult a Booking.com ellen

Portfolio
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Az Európai Bizottság eljárást indított a Booking.com ellen, hogy kiderítse, a szállásfoglaló platform megfelelően lép-e fel a csaló hirdetésekkel és az adathalász-visszaélésekkel szemben az uniós tartalomszabályozási előírások alapján.

A Bizottság szerdán bejelentette, hogy az előzetes vizsgálat, valamint a Booking.com által az elmúlt négy évben benyújtott kockázatértékelési jelentések elemzése nyomán

hivatalos eljárást indít a platform ellen.

A vizsgálat jogalapját a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) adja, amely arra kötelezi a nagy online platformokat, hogy hatékonyabban lépjenek fel a jogellenes és káros tartalmakkal szemben. A szabályok megsértése esetén a cég globális éves árbevételének akár 6 százalékáig terjedő bírság is kiszabható.

Az eljárás három fő területre fókuszál. Az első a hamis hirdetésekre – mint a nem létező szállások feltüntetése –, a személyazonossággal való visszaélésekre, valamint a nem megfelelő szálláskínálatokra terjed ki. A hatóság azt vizsgálja, hogy a Booking.com megfelelően azonosította, mérte fel és kezelte-e az ezekhez kapcsolódó rendszerszintű kockázatokat.

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A szabályozók emellett azt is elemzik, hogy a vállalat milyen intézkedéseket hozott a platform foglalási és vendégadatait célzó adathalász csalások elhárítására. Végül az is a vizsgálat tárgyát képezi, hogy a fizetett, kiemelt hirdetések egyértelműen azonosíthatóak-e reklámként a felhasználók számára.

Az európaiaknak úgy kell tudniuk lefoglalni a nyaralásukat, hogy közben nem kell átveréstől tartaniuk

– fogalmazott Henna Virkkunen, az EU digitális ügyekért felelős biztosa. Hozzátette, a DSA egyértelmű felelősséget hárít a platformokra, és a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy Európa vezető szállásfoglaló oldala komolyan vegye ezeket a kötelezettségeket.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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