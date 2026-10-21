12°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Bankok, biztosítók, figyelem: ezt tervezi a Tisza-kormány a különadókkal
Putyin kezének kontúrja látszik a lángoló Franciaország felett – orosz ügynökök akciói miatt nyomoznak
Uniós források

Putyin kezének kontúrja látszik a lángoló Franciaország felett – orosz ügynökök akciói miatt nyomoznak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egyre több a bizonyíték arra, hogy a franciaországi zavargások átkeretezésében orosz, iráni és algériai kötődésű szereplők egyaránt részt vettek. A legaktívabbak a Vlagyimir Putyin elnök több hibridtámadásában bevetetett a Storm-1516 csoport volt az eddigi gyanú szerint.

Az Európai Unió szabályozó hatóságai azt vizsgálják, hogy külföldi dezinformációs kampányok szerepet játszottak-e a franciaországi zavargások és a más európai országokban kirobbant erőszakhullám felerősítésében.

Az eddig feltárt bizonyítékok szerint orosz, iráni és algériai kötődésű szereplők egyaránt megpróbálták kihasználni a kialakult helyzetet, bár hatásuk tényleges mértéke egyelőre kérdéses - tudósított a Financial Times.

Biztonsági tisztviselők rámutattak, hogy korábbi dezinformációs kampányokhoz köthető, oroszbarát és szélsőjobboldali közösségimédia-fiókok erőszakos felvételeket terjesztettek a káosz fokozása érdekében. David Colon, a Sciences Po dezinformációra szakosodott kutatója szerint a Storm-1516 elnevezésű orosz kampányhoz kapcsolódó, Kreml-barát véleményvezérek felerősítették az eseményeket, és hamis narratívákat terjesztettek. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek

a szereplők nem a tüntetések szervezőiként léptek fel, és érdemben nem tudták befolyásolni az események menetét.

Még több Uniós források

Rejtélyes pénzből, új néven éledt újjá Orbán Viktor brüsszeli politikai hálózata

Az EU szép csendben egy 80 milliárd eurós gigatervvel védi ki a technológiai elvándorlást

Hamis e-maillel próbálhatták befolyásolni az Európai Néppárt vezetőválasztását, vizsgálat indult

Az EU illetékesei jelenleg azt elemzik, hogy a közösségi platformok mennyire működnek együtt a dezinformáció terjedésének megfékezésében. Az Európai Bizottság egyeztetett a francia hatóságokkal a nagy felületekkel – köztük az Elon Musk tulajdonában lévő X-szel – való együttműködésről, miután a rasszista és erőszakra uszító tartalmak vírusszerűen terjedtek. Belgiumban, ahol szintén erőszakba torkolltak a megmozdulások, a TikTok szerepe is napirendre került.

A szabályozó hatóságok emellett az Amazont és a Vintedet is felszólították arra, hogy akadályozzák meg a fosztogatásokból származó termékek értékesítését.

Kapcsolódó cikkünk

Elárasztották a lopott luxuscikkek a Vintedet a franciországi zavargások után

A Financial Times több olyan profilt is azonosított, amely hamis tartalmakat terjesztett. Egy mindössze ötezer követővel rendelkező X-fiók például közel hatmillió megtekintést ért el egy olyan videóval, amelyen a tüntetők tűzijátékokkal dobálóznak – a felvétel azonban valójában 2024-ben, a tbiliszi tüntetéseken készült Grúziában.

Olaszországban, ahol szintén erőszakos megmozdulásokra került sor, Guido Crosetto védelmi miniszter "hibrid hadviselésnek" nevezte a történteket, amelyet szerinte egyes szereplők a TikTokon, a közösségi médián és a YouTube-on keresztül vívnak a nyugati nemzetek ellen. Az EU Diplomáciai Szolgálata szerint

Franciaország Ukrajna után a második leginkább célba vett ország a kontinensen az államilag támogatott információs manipuláció terén.

A francia hatóságok iráni és algériai befolyásolási műveletekre utaló jeleket is azonosítottak. Colon példaként említette Sahin Hazami francia–iráni influenszert, akit első fokon elítéltek a terrorizmus dicsőítése miatt a Hamászt támogató bejegyzései következtében. Hazami határozottan visszautasította, hogy külföldi ügynök lenne, és független újságíróként hivatkozott magára.

Az illetékes tisztviselők ugyanakkor óvatosságra intettek, hiszen bár vannak jelei a külföldi beavatkozásnak, egyelőre nem bizonyított, hogy mindez érdemben befolyásolta volna a folyamatokat. Egy európai hírszerzési tisztviselő szerint a legkézenfekvőbb magyarázatot a hazai politikai radikalizmus jelenti, és túlzás lenne a történteket kizárólag az oroszok számlájára írni. Az Európai Bizottság közölte, hogy egyelőre a nemzeti hatóságok kezelik a helyzetet, de Brüsszel kész beavatkozni, ha a kockázatok rendszerszintűvé válnak, és a platformok nem mutatnak hajlandóságot az együttműködésre.

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett a döntés: ez volt az utolsó csepp – Beveti a hadsereget Európa legerősebb országa

Katonai erőkkel próbálják elfojtani a tomboló erőszakot Párizsban

Porig égett a történelmi városháza a pusztító zavargásokban: elkapták az "ultrabaloldali" elkövetőt

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Megszületett a döntés: ez volt az utolsó csepp – Beveti a hadsereget Európa legerősebb országa
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility