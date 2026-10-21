Putyin kezének kontúrja látszik a lángoló Franciaország felett – orosz ügynökök akciói miatt nyomoznak

Az Európai Unió szabályozó hatóságai azt vizsgálják, hogy külföldi dezinformációs kampányok szerepet játszottak-e a franciaországi zavargások és a más európai országokban kirobbant erőszakhullám felerősítésében.
Az eddig feltárt bizonyítékok szerint orosz, iráni és algériai kötődésű szereplők egyaránt megpróbálták kihasználni a kialakult helyzetet, bár hatásuk tényleges mértéke egyelőre kérdéses - tudósított a Financial Times.
Biztonsági tisztviselők rámutattak, hogy korábbi dezinformációs kampányokhoz köthető, oroszbarát és szélsőjobboldali közösségimédia-fiókok erőszakos felvételeket terjesztettek a káosz fokozása érdekében. David Colon, a Sciences Po dezinformációra szakosodott kutatója szerint a Storm-1516 elnevezésű orosz kampányhoz kapcsolódó, Kreml-barát véleményvezérek felerősítették az eseményeket, és hamis narratívákat terjesztettek. A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek
a szereplők nem a tüntetések szervezőiként léptek fel, és érdemben nem tudták befolyásolni az események menetét.
Az EU illetékesei jelenleg azt elemzik, hogy a közösségi platformok mennyire működnek együtt a dezinformáció terjedésének megfékezésében. Az Európai Bizottság egyeztetett a francia hatóságokkal a nagy felületekkel – köztük az Elon Musk tulajdonában lévő X-szel – való együttműködésről, miután a rasszista és erőszakra uszító tartalmak vírusszerűen terjedtek. Belgiumban, ahol szintén erőszakba torkolltak a megmozdulások, a TikTok szerepe is napirendre került.
A szabályozó hatóságok emellett az Amazont és a Vintedet is felszólították arra, hogy akadályozzák meg a fosztogatásokból származó termékek értékesítését.
A Financial Times több olyan profilt is azonosított, amely hamis tartalmakat terjesztett. Egy mindössze ötezer követővel rendelkező X-fiók például közel hatmillió megtekintést ért el egy olyan videóval, amelyen a tüntetők tűzijátékokkal dobálóznak – a felvétel azonban valójában 2024-ben, a tbiliszi tüntetéseken készült Grúziában.
Olaszországban, ahol szintén erőszakos megmozdulásokra került sor, Guido Crosetto védelmi miniszter "hibrid hadviselésnek" nevezte a történteket, amelyet szerinte egyes szereplők a TikTokon, a közösségi médián és a YouTube-on keresztül vívnak a nyugati nemzetek ellen. Az EU Diplomáciai Szolgálata szerint
Franciaország Ukrajna után a második leginkább célba vett ország a kontinensen az államilag támogatott információs manipuláció terén.
A francia hatóságok iráni és algériai befolyásolási műveletekre utaló jeleket is azonosítottak. Colon példaként említette Sahin Hazami francia–iráni influenszert, akit első fokon elítéltek a terrorizmus dicsőítése miatt a Hamászt támogató bejegyzései következtében. Hazami határozottan visszautasította, hogy külföldi ügynök lenne, és független újságíróként hivatkozott magára.
Az illetékes tisztviselők ugyanakkor óvatosságra intettek, hiszen bár vannak jelei a külföldi beavatkozásnak, egyelőre nem bizonyított, hogy mindez érdemben befolyásolta volna a folyamatokat. Egy európai hírszerzési tisztviselő szerint a legkézenfekvőbb magyarázatot a hazai politikai radikalizmus jelenti, és túlzás lenne a történteket kizárólag az oroszok számlájára írni. Az Európai Bizottság közölte, hogy egyelőre a nemzeti hatóságok kezelik a helyzetet, de Brüsszel kész beavatkozni, ha a kockázatok rendszerszintűvé válnak, és a platformok nem mutatnak hajlandóságot az együttműködésre.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Yoan Valat
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