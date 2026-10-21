Razziáztak Orbán Viktor uniós pártszövetségeseinél

A hatóságok elsősorban a frakció francia tagjainak munkatársainál vizsgálódtak. A PfE közleményben erősítette meg a hatósági intézkedés tényét, hangsúlyozva, hogy

a nyomozás a korábbi ID-frakcióhoz kapcsolódik, így a jelenlegi képviselőcsoport nem érintett az ügyben.

A vizsgálat gyökerei így a 2019 és 2024 közötti európai parlamenti ciklusra nyúlnak vissza, amint arról a Rapporteur is ír. Az Európai Parlament Pénzügyi Főigazgatóságának megállapítása szerint az akkor még működő ID legalább 4,33 millió eurót használhatott fel szabálytalanul. A kifogásolt tételek között aggályos nyomdai és reklámbeszerzések szerepelnek, emellett mintegy 700 ezer eurónyi támogatást utalhattak át olyan egyesületeknek, amelyek nem kapcsolódtak a frakció tevékenységéhez. Az üggyel összefüggésben az elmúlt időszakban több európai országban is házkutatást tartottak az ID korábbi tagjainak dolgozó cégeknél.

Az ID 2024-ben szűnt meg, miután tagjainak nagy része átlépett a részben Orbán Viktor által kezdeményezett, újonnan megalakult PfE-be, amelynek a Fidesz is alapítója lett.

A két csoport közötti személyi és infrastrukturális átfedések miatt az EP Költségvetési Ellenőrző Bizottságában már korábban felmerült a kérdés, hogy a PfE tekinthető-e az ID jogutódjának. A gyanút erősítette, hogy a PfE átvette az ID korábbi főtitkárát, a frakció felszámolásával megbízott Philip Claeyst, emellett vagyontárgyakat is felvásároltak az elődszervezettől, a kapcsolódó európai pártcsaládot pedig átnevezték. Amennyiben a jogutódlást hivatalosan is megállapítják, az új frakción hajthatják be a korábbi szabálytalan költéseket.

A Patrióták Európáért ugyanakkor határozottan visszautasítja a jogfolytonosságot.

A képviselőcsoport – és Deutsch Tamás, a frakció szakbizottsági koordinátora – már a korábbi EP-vizsgálatok idején is alaptalannak és politikailag motiváltnak nevezte a jogutódlásra vonatkozó állításokat, kiemelve, hogy a két szervezet jogilag teljesen független egymástól. Ezt az álláspontot a mostani razziát követően is fenntartották.

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