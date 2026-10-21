Súlyos veszély fenyegeti Európát: a leállás szélére került az utolsó stratégiai gyógyszergyár, kiakadt a vezér

Európa utolsó, teljes vertikumú penicillingyára, az osztrák Kundlban működő Sandoz-üzem a kínai importnyomás miatt válságos helyzetbe került. A cég dömpingellenes vizsgálatot kért az Európai Bizottságtól, miközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kontinens gyógyszeripari önellátó képessége forog kockán.

A tiroli Alpok ölelésében fekvő kundli gyár

az egyetlen olyan üzem Európában, amely a penicillint a hatóanyag-előállítástól a késztermék gyártásáig egyetlen helyszínen állítja elő.

Az Eurostat adatai szerint Kína részesedése az EU penicillin- és származékimportjából – főként ömlesztett hatóanyag formájában – 2019 és tavaly között 44-ről 86 százalékra ugrott, miközben Európa exportja alig egyötöde a 2000-es évek eleji csúcsértéknek. Stephanie Jedner üzemvezető szerint ha a kundli gyár bezárna, Európa teljes mértékben Kínától függene.

A Sandoz alig három éve 200 millió eurós kapacitásbővítést hajtott végre – ebből 50 millió eurót közpénzből finanszíroztak –, ennek ellenére a gyár működése gazdaságilag egyre kevésbé fenntartható. A vállalat tavaly márciusban panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben azt állítja, hogy Kína a termelési költség alatti áron értékesít amoxicillin hatóanyagot az európai piacon, állami támogatásokra támaszkodva. Az eljárás megindítása egyelőre várat magára a Bizottságnál felhalmozódott ügyhátralék miatt, de uniós szakértők szerint a jelenlegi szigorúbb Kína-politika tükrében a védővámok kivetése valószínűsíthető.

A kínai fölény több tényezőre vezethető vissza, egyebek mellett

az enyhébb környezetvédelmi szabályozásra,

a jóval alacsonyabb munkaerőköltségekre,

az állami szubvenciókra,

valamint a nyugati gyógyszergyártók korábbi kiszervezési döntéseire.

Az energiaárak szintén komoly versenyhátrányt jelentenek, a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint ugyanis az uniós áramárak az energiaintenzív iparágak számára 2025-ben közel 50 százalékkal meghaladták a kínai szintet. A kundli üzem egymaga annyi energiát fogyaszt, mint a közeli, 130 ezer lakosú Innsbruck.

A stratégiai kiszolgáltatottság kérdése a koronavírus-járvány óta egyre nagyobb figyelmet kap. 2022-ben, a járványt követő légúti fertőzéshullám idején az amoxicillin-ellátás Európa-szerte akadozott. Tim Rühlig, az EU Biztonságpolitikai Intézetének Kína-elemzője szerint Peking piaci erőfölénye komoly alkupozíciót biztosít számára a geopolitikai vitákban. Bár Kína hivatalosan minden kereskedelmi protekcionizmust ellenez, a járvány idején egy korábbi jegybanki tanácsadó nyilvánosan felvetette, hogy a hatóanyag-exportot kereskedelmi viták során tárgyalási eszközként kellene alkalmazni.

A Sandoz szerint az európai gyógyszerbeszerzési rendszer is a probléma része, mivel a tagállamok jellemzően a legolcsóbb ajánlatot választják ahelyett, hogy a beszállítói láncok diverzifikációjára törekednének. Richard Saynor, a Sandoz vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az életmentő antibiotikumok ára nem lehet alacsonyabb egy tábla csokoládénál.

Felháborítónak tartom, hogy egy csomag antibiotikumot olcsóbban adunk el, mint egy csomag Ricolát Svájcban

– nyilatkozta a Reutersnek.

Forrás: Reuters

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