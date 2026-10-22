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Betelt a pohár Strasbourgban: lesújtanának Irán hírhedt szövetségeseire
Uniós források

Betelt a pohár Strasbourgban: lesújtanának Irán hírhedt szövetségeseire

MTI
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Az Európai Parlament csütörtökön Strasbourgban elfogadott állásfoglalásában azt sürgeti, hogy az Európai Unió nyilvánítsa terrorszervezetnek az Irán által támogatott jemeni húszikat. Az EP arra kéri az uniós tagállamokat tömörítő Tanácsot, hogy a mozgalom politikai és katonai szárnyát, valamint vezetését is vegye fel a terrorlistára, a húszik pénzeszközeit pedig fagyassza be. A parlament emellett szigorú felügyelet mellett több humanitárius segítséget sürget a súlyos válságban lévő Jemen számára.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén állásfoglalást fogadott el csütörtökön, amelyben

azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió nyilvánítsa terrorszervezetnek az Irán támogatását élvező, kormányellenes jemeni húszikat.

Az állásfoglalásban az európai parlamenti képviselők elítélték a húszik Szaúd-Arábia elleni rakéta- és dróntámadásait, valamint a Jemenben folytatott katonai offenzívájukat. A támadásokat a nemzetközi jog és a nemzetközi humanitárius jog kirívó megsértésének minősítették, hangsúlyozva, hogy azok következtében jemeni civilek tömegei vesztették életüket vagy kényszerültek lakóhelyük elhagyására, miközben az országban tovább súlyosbodott a humanitárius válság. Az EP emellett elítélte a húszik által az elmúlt években Izrael és az Egyesült Arab Emírségek ellen intézett rakéta- és dróntámadásokat is.

Az EP-képviselők arra szólítottak fel, hogy a húszik azonnal hagyjanak fel minden ellenséges cselekménnyel és mondjanak le minden területi ambícióról.

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Az Európai Parlament felszólította az Európai Unió Tanácsát, hogy vegye fel a húszi mozgalmat, beleértve annak katonai és politikai szárnyát, vezetését, valamint katonai és biztonsági apparátusát a terrorszervezetek uniós listájára. Az EP emellett szorgalmazta a húszi mozgalom minden finanszírozási csatornájának felszámolását, valamint azt, hogy az EU fagyassza be a húszik és támogatóik tulajdonában lévő valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást.

A képviselők aggodalmuknak adtak hangot a jemeni humanitárius helyzettel kapcsolatban, amelyet - mint írták - a kiújult harcok is súlyosbítanak, majd felszólították az EU-t, hogy szigorú felügyelet mellett növelje az országnak nyújtott humanitárius támogatásokat.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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