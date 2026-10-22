Trump szankcionálta őket, az Európai Parlament nagydíjat adott neki

Az emberi jogok és a gondolatszabadság védelmezőinek járó 50 ezer eurós elismerést korábban olyan személyiségek és közösségek kapták meg, mint Nelson Mandela, Alekszej Navalnij, a belarusz újságírók vagy Ukrajna népe. A Nemzetközi Büntetőbíróságot a Szocialisták és Demokraták frakciója jelölte a díjra, miután

Donald Trump amerikai elnök október 9-én szankciókat jelentett be az intézménnyel szemben.

A szavazást komoly egyeztetések előzték meg: Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a tanzániai ellenzéki politikust, Tundu Lissut támogatta volna, ám ehhez a Patrióták Európáért frakció szavazataira is szüksége lett volna. A Patrióták ugyanakkor ragaszkodtak saját jelöltjükhöz, két bebörtönzött iráni ikernővérhez, akik közül az egyiket halálra ítélték a tiltakozásokban való részvételéért.

Weber először az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióján keresztül, majd személyesen is próbálta meggyőzni Gál Kingát, a Patrióták vezetőjét, de nem járt sikerrel. Gál végül tartózkodott a voksoláson, így a szocialisták, a Renew Europe, a Zöldek és a Baloldal szövetsége relatív többséggel átvitte a saját jelöltjét.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a döntés bejelentésekor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió a multilateralizmusra és a nemzetközi intézmények iránti tiszteletre épül. Hozzátette,

a díj a bíróság nemzetközi jog és igazságszolgáltatás terén végzett kiemelkedő munkájának elismerése.

A díjat Andrej Szaharov szovjet fizikus és másként gondolkodó emlékére alapították. A jelölteket hagyományosan meghívják az Európai Parlament decemberi, strasbourgi plenáris ülésére, ahol az ünnepélyes díjátadót tartják. A testület a jövőben a díjjal járó összeget 50 ezer euróról 100 ezer euróra tervezi emelni.

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