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Trump szankcionálta őket, az Európai Parlament nagydíjat adott neki
Uniós források

Trump szankcionálta őket, az Európai Parlament nagydíjat adott neki

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A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) kapta meg az Európai Parlament Szaharov-díját. A döntést heves politikai csatározások előzték meg a testületben, miután az Európai Néppárt jelöltje nem tudta megszerezni a többséget - számolt be a Politico.

Az emberi jogok és a gondolatszabadság védelmezőinek járó 50 ezer eurós elismerést korábban olyan személyiségek és közösségek kapták meg, mint Nelson Mandela, Alekszej Navalnij, a belarusz újságírók vagy Ukrajna népe. A Nemzetközi Büntetőbíróságot a Szocialisták és Demokraták frakciója jelölte a díjra, miután

Donald Trump amerikai elnök október 9-én szankciókat jelentett be az intézménnyel szemben.

A szavazást komoly egyeztetések előzték meg: Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a tanzániai ellenzéki politikust, Tundu Lissut támogatta volna, ám ehhez a Patrióták Európáért frakció szavazataira is szüksége lett volna. A Patrióták ugyanakkor ragaszkodtak saját jelöltjükhöz, két bebörtönzött iráni ikernővérhez, akik közül az egyiket halálra ítélték a tiltakozásokban való részvételéért.

Weber először az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióján keresztül, majd személyesen is próbálta meggyőzni Gál Kingát, a Patrióták vezetőjét, de nem járt sikerrel. Gál végül tartózkodott a voksoláson, így a szocialisták, a Renew Europe, a Zöldek és a Baloldal szövetsége relatív többséggel átvitte a saját jelöltjét.

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Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a döntés bejelentésekor hangsúlyozta, hogy az Európai Unió a multilateralizmusra és a nemzetközi intézmények iránti tiszteletre épül. Hozzátette,

a díj a bíróság nemzetközi jog és igazságszolgáltatás terén végzett kiemelkedő munkájának elismerése.

A díjat Andrej Szaharov szovjet fizikus és másként gondolkodó emlékére alapították. A jelölteket hagyományosan meghívják az Európai Parlament decemberi, strasbourgi plenáris ülésére, ahol az ünnepélyes díjátadót tartják. A testület a jövőben a díjjal járó összeget 50 ezer euróról 100 ezer euróra tervezi emelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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