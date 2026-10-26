Adósságcsapda és csalási kockázatok fenyegetik az RRF-et és a következő EU-költségvetést

A legnagyobb problémát a koronavírus-járvány utáni helyreállítás finanszírozására felvett közös hitel visszafizetése jelenti:

az EU 2020-ban 750 milliárd eurós hitelfelvételről döntött, azonban a tagállamok azóta sem állapodtak meg a törlesztéshez szükséges új bevételi forrásokról.

Murphy szerint a 2028–2034-es uniós költségvetés mintegy 8 százalékát már az adósságtörlesztés emésztheti fel, miközben a helyreállítási támogatásokhoz kapcsolódó kamatköltségek ebben az időszakban elérhetik a 93 milliárd eurót. A számvevőszék elnöke arra figyelmeztetett, hogy az adósság nem ingyenpénz, és kiszámítható bevételek nélkül jelentős finanszírozási hiány keletkezhet.

További kockázatot jelent, hogy az Európai Bizottságnak 2026 végéig még mintegy 90 milliárd eurót kell kifizetnie a NextGenerationEU helyreállítási program keretében. Murphy attól tart, hogy a határidő közeledtével fokozódó kifizetési nyomás a pénzügyi ellenőrzések lazításához, több szabálytalansághoz és akár csalásokhoz vezethet. Az Európai Ügyészség adatai szerint a helyreállítási és rezilienciaépítési eszközhöz (RRF) kapcsolódó ügyek már tavasszal az intézmény csalással összefüggő ügyállományának 21 százalékát tették ki.

Az Európai Számvevőszék elnöke szerint az EU egyre inkább pénzügyi „kuktához” hasonlít: miközben a korábbi hitelfelvételek terhei folyamatosan növekednek, a tagállamok továbbra sem tudnak megállapodni az új uniós bevételekről. A kialakult helyzet a 2028–2034-es költségvetési tárgyalások során a jövőbeli uniós programok finanszírozását is veszélyeztetheti.

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