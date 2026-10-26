Magyarország is nagyot kaszálhat az európai átálláson – átcsorognak a támogatások

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az uniós helyreállítási alapból az autóipar átalakítására szánt 25 milliárd euró 2030-ig 47 milliárd eurónyi gazdasági hatást válthat ki az EU-ban, derül ki az Európai Bizottság szakértőinek friss elemzéséből. A hatás több mint harmada nem abban az országban jelentkezik, ahol a pénzt elköltik, mert a megrendelések a beszállítói láncokon keresztül más tagállamokba is eljutnak. Abszolút értékben Németország járhat a legjobban, de a kisebb keretű országok is sokat nyerhetnek, így Csehország 168 millió eurós saját keretéből közel egymilliárd eurós összhatás születhet. Magyarország szintén a más tagállamok beruházásaiból profitáló gazdaságok közé tartozik, bár a zárolás miatt itthon eddig csak mintegy 260 millió euró hasznosult. A hatások közel 30 százaléka ugyanakkor az EU-n kívül, főként Kínában, az Egyesült Államokban és Dél-Koreában jelentkezik.

Amikor egy német autóvásárló támogatással elektromos járművet választ, a közpénz hatása nem egyedül Németországban érvényesül: az autóhoz cseh futómű, magyar gyártású motor vagy francia mérnöki szolgáltatás is kapcsolódhat, a töltőhálózat kiépítése pedig további megrendeléseket teremt.

Az Európai Bizottság szakértőinek friss elemzése ezt a folyamatot számszerűsíti, és becslésük szerint az uniós helyreállítási alapból az autóipar átalakítására elkülönített 24,9 milliárd euró 2030-ig összesen 46,8 milliárd eurónyi gazdasági hatást válthat ki az EU-ban, amelynek több mint harmada a felhasználás helyétől eltérő tagállamokban jelentkezik.

A tét az egész ipart érinti, hiszen az európai járműipar a kapcsolódó tevékenységekkel együtt az uniós GDP több mint 7 százalékát, mintegy 1000 milliárd eurót képvisel, 13,8 millió munkahely kötődik hozzá, ami a foglalkoztatás 6,1 százaléka, miközben az európai kutatás-fejlesztési kiadások harmadát adja.

A személyautók kereskedelmében 2025-ben 81,8 milliárd eurós uniós többlet keletkezett az uniós e-autós átállási célok, a helyreállítási források és egyéb támogatások révén. Mindez egy fontos versenyképességi ösztönző is.

Az átmenet sebessége egyszerre imponáló és megtévesztő, mert az újonnan eladott személyautók között az akkumulátoros elektromos modellek aránya a 2019-es 1,9 százalékról 2024-re 13,6 százalékra emelkedett, de az utakon futó teljes állomány azonban sokkal lassabban cserélődik. Az EU-ban 2025 végén 7,6 millió elektromos személyautót tartottak nyilván, ami a 2019-es mennyiség több mint tizenkétszerese, de a járműpark mindössze 2,9 százaléka. A gyártóknak tehát új technológiákba kell beruházniuk, miközben a fogyasztók többsége még hagyományos autót használ.

Most csilingel az RRF a kasszában

A koronavírus-válság után létrehozott Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) az uniós válasz egyik fő eszköze lett, egyúttal a NextGenerationEU központi eleme. A tanulmány által használt, 2026 áprilisáig lezárt adatok alapján a teljes keret 577 milliárd eurót tett ki, több mint 40 százalékát klímacélokra irányítva. Ahogy arról ezerszer írtunk már, a kifizetéseit előre vállalt reformok és mérföldkövek teljesítéséhez kötik, ennek egyik kulcselem az e-mobilitás fejlesztése. Ez persze olyan tételeket is magában foglal, mint a vasúti közlekedés villamosítása, a teherszállítás, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. Az autóipari intézkedésekre az összes támogatás valamivel több mint 4 százaléka jutott, hatásuk azonban végiggyűrűzik a termelési láncon.

A 24,9 milliárd euró (nagyjából 9150 milliárd forint) zöme a tisztább járművek keresletét ösztönzi:

vállalati és közigazgatási beszerzéseket 11,5 milliárd, háztartások vásárlásait 6,9 milliárd euróval segítik, további 2,9 milliárd jut töltő- és alternatív üzemanyag-infrastruktúrára.

Innovációs és stratégiai projektekre 3,6 milliárdot különítettek el, többek között akkumulátortechnológiára, hidrogénes megoldásokra, automatizált vezetésre és a gyártás digitalizálására. Tehát jól látható, hogy az autóipari költéseknél a programok így nemcsak autókat próbálnak eladni, hanem az elektromos korszak ipari kapacitásait is igyekeznek kiépíteni.

A nemzeti vállalások alapján a vásárlásösztönzés mintegy kétmillió nulla vagy alacsony kibocsátású járművet érint, köztük körülbelül 1,6 millió tisztán elektromos autót és más járművet. Ez utóbbi nagyságrend az EU 2025-ös zéró emissziós járműállományának nagyjából ötödével egyenértékű. A közösségi közlekedésre vonatkozó tervekben 16 702 alacsony vagy nulla kibocsátású autóbusz szerepel. A számok nem mind lezárt beszerzések: részben tervezett járműbeszerzésekről van szó, a kutatás pedig abból indul ki, hogy az összes vállalt intézkedés megvalósul.

Mivel az elektromos autó töltőhálózat nélkül kevés, a helyreállítási forrásokból közel 950 ezer személyautós töltőpont és töltőállomás, valamint mintegy 2150 buszos töltő létesítését irányozták elő. Németországra 692 500 egység, több mint 70 százalék jut, Spanyolország 95 200, Belgium 70 384 egységgel követi. A földrajzi eloszlás azonban egyenetlen: Luxemburg helyreállítási keretének megközelítőleg felét kapcsolta autóipari célokhoz, Németország és Málta közel háromtizedét, míg Észtország és Írország egyáltalán nem tervezett ilyen beruházást.

Ausztria teljes autóipari keretét járművásárlásokra, Svédország kizárólag töltőhálózatra fordította, Németország viszont 8,89 milliárd eurós programját háromfelé osztotta:

63 százalékát járművekre,

29 százalékát innovációra,

8 százalékát infrastruktúrára szánja.

Mintegy ötven kapcsolódó reform is része az átalakításnak 22 tagállamban, a városi korlátozásoktól az adókedvezményeken át az engedélyezés egyszerűsítéséig. Belgiumban és Spanyolországban egy korábbi bizottsági kutatás szerint egy euró közpénz rendre 2,53, illetve 4 euró magánforrást mozgósított a töltőhálózat fejlesztéséhez.

Nem áll meg a határoknál az e-mobilitási pénz

A kiosztott támogatások összegénél érdekesebb a várható gazdasági hatásuk, amelyet az Európai Bizottság számítási modellje 64 gazdasági ágazat és 45 ország kereskedelmi kapcsolatait követve, a támogatásos és támogatás nélküli pályák összevetésével számított ki.

Teljes megvalósítást feltételezve 2030-ig az EU-ban 30,9 milliárd euró közvetlen és 15,9 milliárd euró más tagállamokból átgyűrűző hatás keletkezhet.

A 46,8 milliárdos együttes érték a keret 1,9-szerese, de fontos tisztázni, hogy ez nem már megtermelt nyereség, és nem is a költségvetésbe visszafolyó összeg.

A határokon átívelő hatások aránya az autóipar esetében 34 százalék, szemben a helyreállítási beruházások egészére számított 20 százalékkal, a tisztább járművek támogatásánál pedig 38 százalék. A németországi elektromosautó-kereslet például nemcsak a német összeszerelőket segíti, hanem a más tagállamokból érkező akkumulátorok, fémtermékek, gépek és szoftverek beszállítóit is. A várható hatások így nem egyenesen arányosak a nemzeti támogatások méretével: egy kisebb kerettel rendelkező, de nagy beszállítói hálózatba ágyazott gazdaság is jelentősen részesülhet mások költéséből.

Abszolút értékben Németország járhat a legjobban, ahol a modell 12,7 milliárd eurónyi kumulált hatást jelez, majd Olaszország és Spanyolország következik egyaránt 8,1 milliárddal, Franciaország pedig 6,3 milliárddal. A német eredmény 41 százaléka, a francia 31 százaléka más országok programjaiból ered. A cseheknél még látványosabb a különbség: a mindössze 168 millió eurós saját autóipari keret mellett 964 millió eurónyi összhatás jelentkezhet, ebből 659 millió a külföldi programoknak köszönhető. Az integrált uniós iparban a támogatás címzettje és végső haszonélvezője gyakran két külön szereplő.

A 20,9 milliárd euróra becsült feldolgozóipari hatás sem kizárólag az autógyáraknál jelentkezik:

ezen belül a járműgyártás 5,9 milliárddal, a gépgyártás 2,5 milliárddal, a fémtermékek előállítása 1,9 milliárddal és az elektromos berendezések gyártása 1,8 milliárddal részesedhet.

A kereskedelem 8,6 milliárdos, az építőipar 7,6 milliárdos, a szakmai szolgáltatások 6,4 milliárdos, az informatikai szolgáltatások 4 milliárdos többlethatást kaphatnak. Egy töltőhálózat kiépítése ugyanis tervezést, engedélyezést, földmunkát, villamos berendezéseket és fizetési informatikát egyaránt igényel.

A támogatott autók márkamegoszlása alapján a támogatás főként európai gyártóknak kedvezett, hiszen a Németországból, Franciaországból és Dániából összegyűjtött, 1,55 millió járműre kiterjedő mintában

az uniós központú autóipari csoportok részesedése 70 százalék.

A Volkswagen-csoport 22, a Stellantis 18, a Renault 12 százalékot képvisel, míg a Tesla egymaga 11 százalékot. A dél-koreai gyártók 8, a kínaiak csak 6, a japánok 4 százalékon állnak. A márka központja ugyanakkor nem árulja el, hol készült az autó, vagy mely országok vállalatai gyártották alkatrészeit.

Magyarország: a beszállítói kapcsolatok lehetnek az igazi nyertesek

Magyarország gazdaságára külön nem tér ki részletesen az Európai Bizottság elemzése, ugyanakkor a hazai autóipart a kontinens legszorosabban összekapcsolódó termelési hálózatainak részeként azonosítja.

A számítások szerint Magyarország – Csehországhoz, Szlovákiához, Lengyelországhoz és Szlovéniához hasonlóan – jelentős gazdasági előnyökhöz juthat más tagállamok autóipari beruházásaiból, elsősorban a nemzetközi beszállítói kapcsolatokon keresztül. Az adatok alapján a magyar gazdaságban jelentkező hatások számottevő része éppen ezekből a határokon átnyúló megrendelésekből származhat, vagyis a helyreállítási program magyarországi eredményeit nem lehet kizárólag a hazai támogatási keret nagyságából megítélni.

A magyar helyreállítási program autóipari intézkedései között vállalati, közigazgatási és lakossági járműbeszerzések, valamint a töltőhálózat fejlesztése is szerepel.

Az RRF-pénzek most nyárig tartó zárolása miatt csak részben lehetett lehívni, alig 260 millió euró – 95,3 milliárd forint – hasznosult saját befektetésekből.

Az uniós helyreállítási programokból támogatott 16 702 alacsony vagy nulla kibocsátású autóbusz mintegy 2 százaléka Magyarországhoz kapcsolódik, ami hozzávetőleg 330 járművet jelent. Arról ugyanakkor nem közöl részletes adatokat a Bizottság, hogy a magyar beszállítók pontosan mekkora gazdasági többlethez jutnak a német, olasz vagy francia beruházások révén, és ezek a hatások miként oszlanak meg a hazai vállalatok között.

Az uniós költések egy része ráadásul harmadik országokban csapódik le: a modell 2030-ig 19,2 milliárd eurónyi, EU-n kívüli gazdasági hatással számol, ami a világszintű 66 milliárdos eredmény közel 30 százaléka. Magyarország szempontjából kiemelhető, hogy a jelenlévő akkumulátorgyártók miatt a külső hatásokból Kína 27, az Egyesült Államok 16, Dél-Korea 10 százalékkal részesedhet, hiszen az európai autókhoz szükséges nyersanyagok, elektronikai termékek és szolgáltatások egy része onnan érkezik.

A támogatások tehát az európai ipart erősíthetik, de önmagukban nem teszik függetlenné a globális beszállítóktól.

A várható környezeti eredmény is jelentős: a nulla kibocsátású személyautókhoz és buszokhoz kapcsolódó intézkedések évente mintegy 3,225 millió tonna szén-dioxid-egyenérték kibocsátását előzhetik meg, nagyjából 400 ezer uniós lakos 2021-es éves kibocsátásának megfelelő mennyiséget. A megtakarításból 2,325 millió tonna az autókhoz, 900 ezer tonna a buszokhoz köthető. Németország egymaga 1,17 millió tonnát, Dánia 404 ezer, Franciaország 384 ezer tonnát képviselhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images