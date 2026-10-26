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Trump keményen beintett Ursula von der Leyen mesterterve miatt, de a nagy szövetséges is „gazolna” még
Uniós források

Trump keményen beintett Ursula von der Leyen mesterterve miatt, de a nagy szövetséges is „gazolna” még

Portfolio
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Kanada és az Európai Unió vezetői ezen a héten Montrealban találkoznak, hogy újrarajzolják a transzatlanti kapcsolatokat, ám kiderült, hogy a két fél egészen másként képzeli el a közös jövőt. Mark Carney kanadai miniszterelnök a középhatalmak szövetségét építené ki az Egyesült Államok és Kína ellensúlyozására, miközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelt tenné meg a liberális demokráciák globális központjává – közölte a Politico.

Ursula von der Leyen társult tagságra vonatkozó ötlete mindkét oldalt meglepte:

négy tagállam diplomatája is megerősítette a Politicónak, hogy nem egyeztettek velük, mielőtt az Európai Bizottság elnöke az évértékelő beszédében felvetette volna a koncepciót.

A fogalmat azóta sem sikerült tartalommal megtölteni, Németország pedig nyíltan ellenzi a tervet. Az egyik diplomata úgy fogalmazott, határozottan a ló mögé fogták a szekeret, hiszen előbb bejelentenek valamit, és csak utána találják ki, mit is jelent az pontosan. Donald Trump amerikai elnök nevetségesnek nevezte az ötletet, és egyben komoly vámokkal fenyegetőzött annak megvalósulása esetére.

A csúcstalálkozón ünneplik a kanadai–uniós szabadkereskedelmi megállapodás, a CETA tizedik évfordulóját, miközben az egyezményt kilenc tagállam még mindig nem ratifikálta. A megállapodás 2017 óta ideiglenesen hatályban van, de a kihasználtsága tagállamonként mindössze 60–80 százalék között mozog. Maninder Sidhu kanadai nemzetközi kereskedelmi miniszter szerint

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van még tér a növekedésre, Kanada ugyanis Európa legmegbízhatóbb partnere akar lenni.

A kereskedelmi tárgyalások ugyanakkor régóta húzódó sérelmek hosszú listáját tükrözik: az EU kifogásolja a kanadai adókat, amelyek szerinte aránytalanul sújtják az európai autógyártókat, valamint a bürokratikus kozmetikai szabályokat és az átláthatatlan sajtimport-kvótákat. Kanada viszont az EU erdőirtási rendeletét és a szén-dioxid-határkiegyenlítő mechanizmust bírálja, emellett pedig szorgalmazza a kanadai szabványok szélesebb körű elismerését a mesterséges intelligencia területén.

További feszültséget okoznak az iparpolitikai törekvések, mert Brüsszel aggódik Carney Buy Canadian – vagyis a kanadai termékeket előnyben részesítő – kezdeményezése miatt, Ottawa pedig attól tart, hogy a kanadai cégek kiszorulhatnak az EU tervezett Made in Europe közbeszerzési preferenciáiból. Mark Camilleri, a Kanada–EU Kereskedelmi és Befektetési Szövetség elnöke a tízéves CETA-t egy elgazosodott kerthez hasonlította, hangsúlyozva, hogy fájdalmas látni, ahogy a piacra jutást mindkét oldalon erodálják a különféle preferenciák.

A csúcstalálkozó egyik várható eredménye egy új digitális kereskedelmi megállapodás lehet, bár annak szövege egyelőre nem terjed ki érdemben a mesterséges intelligenciára.

Az Európai Bizottság azt is szeretné, ha Kanada csatlakozna az Erasmus+ diákcsere-programhoz, ami iránt Carney korábban nyitottságot mutatott. Brüsszel emellett arra sürgeti Ottawát, hogy növelje az Ukrajnának nyújtott támogatást, ami egyfajta próbaköve lenne annak, hogy Kanada hajlandó-e nagyobb részt vállalni a biztonsági terhekből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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