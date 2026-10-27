Kemény lépésre készül az EU a migráció ügyében, Magyar Péter is ezért küzdött

Az Európai Bizottság tervezete szerint a Frontex nagyobb felhatalmazást kapna az illegális migránsok hazatoloncolására, valamint az EU határain kívüli műveletekre. Ugyanakkor az uniós határvédelmi ügynökség jogkörei csökkennének az emberi jogi ügyek kivizsgálásában.

Az ügynökség létszáma a következő 15 évben 30 ezer főre emelkedhetne, ebből 17 ezer főt a tagállamok által biztosított készenléti állomány adna.

A reformot a tagállamok egyre erőteljesebb határvédelmi követelései ösztönzik, különösen a spanyolországi Ceutában nyáron kialakult migrációs válság után.

Magyar Péter magyar miniszterelnök is a szigorúbb migrációs fellépést szorgalmazó vezetők közé tartozik, ezt követelte az október közepi uniós csúcstalálkozón is. A kormányfő Brüsszelben a szigorú határellenőrzés fenntartásáért és az uniós joggal összeegyeztethető migrációs szabályozásért tárgyal, emellett több uniós forrást akar szerezni Magyarország határkerítésének és határvédelmének megerősítésére.

A Financial Times szerint a Frontex átalakításának vitatott eleme, hogy az ügynökség alapjogi irodája a jövőben kizárólag az uniós határvédelmi ügynökség saját munkatársainak esetleges jogsértéseit vizsgálhatná, míg a közös műveletekben részt vevő tagállami tisztviselők ügyei a nemzeti hatóságokhoz kerülnének.

Az aggályokat erősíti, hogy a korábbi nemzeti vizsgálatok nem vezettek az érintett tisztviselők felelősségre vonásához.

A lap szerint így a reform így egyszerre erősítené az EU határvédelmi kapacitásait és vetne fel kérdéseket az alapjogi ellenőrzés hatékonyságáról.

Címlapkép forrása: EU