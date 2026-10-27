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Kemény lépésre készül az EU a migráció ügyében, Magyar Péter is ezért küzdött
Uniós források

Kemény lépésre készül az EU a migráció ügyében, Magyar Péter is ezért küzdött

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Az Európai Unió jelentősen kibővítené határvédelmi ügynöksége, a Frontex hatásköreit, miközben korlátozná az emberi jogi jogsértések kivizsgálásában betöltött szerepét – írja a Financial Times. A szigorúbb fellépést szorgalmazók között van Magyar Péter miniszterelnök is, aki több uniós forrást szeretne a magyar határvédelem megerősítésére. A tervezet vitatott eleme, hogy a Frontex alapjogi irodája csak a saját munkatársai ügyeit vizsgálhatná, a tagállami tisztviselőkét pedig a nemzeti hatóságok, amelyek korábbi vizsgálatai nem vezettek felelősségre vonáshoz.

Az Európai Bizottság tervezete szerint a Frontex nagyobb felhatalmazást kapna az illegális migránsok hazatoloncolására, valamint az EU határain kívüli műveletekre. Ugyanakkor az uniós határvédelmi ügynökség jogkörei csökkennének az emberi jogi ügyek kivizsgálásában.

Az ügynökség létszáma a következő 15 évben 30 ezer főre emelkedhetne, ebből 17 ezer főt a tagállamok által biztosított készenléti állomány adna.

A reformot a tagállamok egyre erőteljesebb határvédelmi követelései ösztönzik, különösen a spanyolországi Ceutában nyáron kialakult migrációs válság után.

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Magyar Péter magyar miniszterelnök is a szigorúbb migrációs fellépést szorgalmazó vezetők közé tartozik, ezt követelte az október közepi uniós csúcstalálkozón is. A kormányfő Brüsszelben a szigorú határellenőrzés fenntartásáért és az uniós joggal összeegyeztethető migrációs szabályozásért tárgyal, emellett több uniós forrást akar szerezni Magyarország határkerítésének és határvédelmének megerősítésére.

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A Financial Times szerint a Frontex átalakításának vitatott eleme, hogy az ügynökség alapjogi irodája a jövőben kizárólag az uniós határvédelmi ügynökség saját munkatársainak esetleges jogsértéseit vizsgálhatná, míg a közös műveletekben részt vevő tagállami tisztviselők ügyei a nemzeti hatóságokhoz kerülnének.

Az aggályokat erősíti, hogy a korábbi nemzeti vizsgálatok nem vezettek az érintett tisztviselők felelősségre vonásához.

A lap szerint így a reform így egyszerre erősítené az EU határvédelmi kapacitásait és vetne fel kérdéseket az alapjogi ellenőrzés hatékonyságáról.

Címlapkép forrása: EU

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