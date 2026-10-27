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Letámadták a lobbisták az Európai Unió döntéshozóit
Uniós források

Letámadták a lobbisták az Európai Unió döntéshozóit

Portfolio
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Soha nem látott mértékben felerősödött a dohányipar brüsszeli lobbitevékenysége. Az Európai Parlament jelenlegi ciklusában az ágazati lobbicsoportokkal folytatott képviselői megbeszélések száma a négyszeresére nőtt az előző parlamenti ciklushoz képest, miközben az EU több kulcsfontosságú dohány- és nikotinszabályozási keretrendszer felülvizsgálatára készül - számolt be a Politico. A legtöbbször a Fideszt is soraiban tudó Patrióták Európáért frakció tagjaival találkoztak a dohánylobbisták.

A Politico által elemzett, a Smoke Free Partnership elnevezésű civil koalíció által az uniós átláthatossági nyilvántartásból kinyert adatok szerint a 2024 nyarán hivatalba lépett Európai Parlament képviselői több mint 400 találkozót jelentettek be a dohány- és nikotinipari lobbicsoportokkal, míg a 2019–2024-es ciklusban mindössze mintegy 100 ilyen megbeszélés történt.

Az egyeztetések csaknem 75 százalékát jobboldali európai parlamenti képviselőkkel – az Európai Néppárt, az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint a Patrióták Európáért frakcióinak tagjaival – folytatták le.

A lobbitalálkozók számának ugrásszerű növekedése egybeesik azzal, hogy az Európai Unió több jogszabály – köztük a dohánytermék-irányelv, a reklámszabályozás és a dohányadó-irányelv – felülvizsgálatát tervezi, valamint a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos megbetegedések elleni fellépést célzó intézkedéseket készíti elő. A Smoke Free Partnership hangsúlyozta, hogy a találkozók hullámai rendre a kulcsfontosságú szakpolitikai kezdeményezések időzítéséhez kapcsolódnak.

A legtöbb bejelentett egyeztetést, legalább 178-at, a Philip Morris International képviselőivel folytatták, ezt követi a British American Tobacco 60 találkozóval.

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A Transparency International EU adatai alapján a Philip Morris International a Meta, a Google és az Apple mögött a negyedik legtöbbet egyeztető vállalat az EP-képviselőkkel folytatott megbeszélések számát tekintve.

A bírálók, köztük Tilly Metz, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség frakció képviselője arra hivatkoznak, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye kötelezően előírja a közegészségügyi döntések védelmét az iparági kereskedelmi érdekekkel szemben, így a döntéshozóknak kizárólag a szabályozáshoz elengedhetetlenül szükséges esetekben szabadna egyeztetniük a szektor szereplőivel. Az iparág ezzel szemben azzal érvel, hogy működése átlátható, a dohánymentes nikotintermékek pedig nem tartoznak a WHO keretegyezményének hatálya alá. Ezt az álláspontot a WHO határozottan vitatja. Kristina Mauer-Stender, a WHO Európai Regionális Irodájának dohányzásellenőrzési tanácsadója rávilágított, hogy a nikotinfüggőség megelőzése a keretegyezmény egyik kiemelt célkitűzése.

A lobbitevékenység hatása a jogalkotási folyamatban is megjelenik. Az idén nyáron elfogadott, a szív- és érrendszeri megbetegedésekről szóló, nem kötelező erejű parlamenti jelentésben az Európai Néppárt képviselői a nikotintermékek dohánytermékekkel "azonos" szabályozására vonatkozó megfogalmazást "megfelelő szabályokra" módosították, amit leginkább azok a képviselők támogattak, akik a legtöbbször egyeztettek az iparág képviselőivel. Nicolás González Casares szociáldemokrata képviselő úgy vélekedett, hogy az új dohánytermékekre vonatkozó szabályok gyengítését célzó módosítások nem a semmiből születtek, hanem éppen azok a frakciók vizezik fel a szabályozást, amelyek a leggyakrabban találkoznak az iparági képviselőkkel.

Országok szerinti bontásban az olasz képviselők messze a legaktívabbak a dohányipari találkozókon, mivel a bejelentett megbeszélések több mint ötödén olasz képviselő vett részt, ami részben azzal magyarázható, hogy Olaszország az EU vezető dohánylevél-termelője.

A legtöbb találkozót tartó képviselők között a Fideszt is a soraiban tudó Patrióták Európáért frakció holland tagja, Auke Zijlstra vezet 14 megbeszéléssel, őt az ECR olasz képviselője, Pietro Fiocchi követi kilenccel.

A Smoke Free Partnership ugyanakkor jelezte, hogy az uniós működési támogatások tavalyi megvonása miatt jelentős forráshiánnyal küzd, ami korlátozza érdekérvényesítő képességét, ez pedig tovább mélyíti az ipar és a civil szervezetek közötti erőforrás-egyenlőtlenséget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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