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Megjött a fontos jelzés: ismét teljes körűen visszatér az Erasmus+ program Magyarországra
Uniós források

Megjött a fontos jelzés: ismét teljes körűen visszatér az Erasmus+ program Magyarországra

MTI
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Az Erasmus+ program ismét valamennyi magyarországi egyetem számára elérhető, a hallgatók újra élhetnek a program adta lehetőségekkel, és már idén ősszel benyújthatják pályázatukat - hangoztatta Roxana Minzatu szociális jogokért és készségekért felelős uniós biztos kedden Budapesten.

Az Európai Bizottság magyarországi képviseleti irodájának tájékoztatása szerint Roxana Minzatu hétfőn érkezett Budapestre abból az alkalomból, hogy az Erasmus+ program ismét teljeskörűen elérhető a potenciális magyarországi pályázók számára. Az uniós biztos látogatása során egyeztetéseket folytatott az oktatásról, a munkavállalói jogokról és az egyenlő bérezésről is.

Minzatu a Tempus Közalapítvány és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által közösen megszervezett rendezvényen Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, valamint korábbi és leendő Erasmus+ résztvevők társaságában üdvözölte, hogy ismét megnyíltak a nemzetközi lehetőségek a magyar hallgatók és egyetemek előtt.

Ezt az tette lehetővé, hogy

az Európai Unió Tanácsa a hónap elején elfogadta az Európai Bizottság javaslatát a Magyarországgal szemben a kondicionalitási rendelet alapján 2022-ben bevezetett védelmi intézkedések feloldásáról.

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A tájékoztatás szerint azzal összefüggésben, hogy Magyarország ismét résztvevője az Erasmus+ programnak, Roxana Minzatu azt mondta: ez nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára fontos pillanat. "Európa akkor a legerősebb, ha minden tagállam teljeskörűen részt vehet a programjaiban, és osztozhat közös értékeiben. Európa Magyarországgal együtt teljes" - fogalmazott az uniós biztos.

Az Európai Bizottság magyarországi képviseleti irodája tájékoztatott arról is, hogy a rendszeres Erasmus+ hallgatói kiutazások várhatóan a 2026-2027-es tanév második félévében indulhatnak újra, de bizonyos mobilitási formák, köztük a rövid távú és vegyes formák, valamint az egyetemi munkatársak külföldi útjai már korábban is megkezdődhetnek.

Magyarország az Erasmus-programhoz való csatlakozása óta több mint 300 ezer magyar vett részt a programban, köztük 80 ezer egyetemi hallgató, akik tanulmányi célú csereprogram keretében utaztak külföldre. A teljeskörű részvétel helyreállításával várhatóan mintegy 4700 hallgató kezdheti meg külföldi részképzését 2027 februárjában - tájékoztattak.

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