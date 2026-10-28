Megszületett a német–francia nagy paktum, Brüsszel azonnal visszavágott

Hoekstra üdvözölte ugyan a szigorúbb "Made in Europe" kritériumokat, ám hangsúlyozta, hogy a magasabb üzemanyagárak és az elektromos autók eladásainak növekedése azt bizonyítja, a jelenlegi szabályozási irányvonal fenntartása a legjobb módja az ipar védelmének. "Nem nyűgöz le az érvelés intellektuális logikája" – fogalmazott a biztos.
Az európai autógyártókat nem a túl ambiciózus elektrifikációs célok akadályozzák, hanem az, hogy az elektromos járművek egyre nagyobb hányadát kínai szereplők gyártják
– fogalmazott.
Friedrich Merz német kancellár a hónap elején jelentette be, hogy Franciaországgal közösen a belső égésű motorok de facto betiltása helyett egy enyhébb, 90 százalékos nettó kibocsátáscsökkentést szorgalmaz. Az Európai Parlament kulcsfontosságú frakciói szintén hasonló megállapodást kötöttek.
Az elektromos átállás eddig rögös volt az európai gyártók és fogyasztók számára, akik sokáig ellenálltak a drágább elektromos modellek vásárlásának. Az árak azonban mostanra mérséklődnek, és szeptemberben az európai autóeladások közel egyharmadát már teljesen elektromos járművek tették ki, nagyrészt kínai márkák térnyerése révén.
Az eladások olyan látványosan nőnek, hogy ez tovább erősíti azt a logikát, miszerint 2035-re vagy jóval előtte teljesen vagy szinte teljesen elektromosak leszünk. Komolyan kétlem, hogy ilyenkor bölcs dolog lenne fékezni
– mondta Hoekstra a Bloomberg cikke szerint.
A biztos szerint az autóipari válság kezelésének hatékonyabb módja, ha Európa kiszorítja a tisztességtelen kínai versenyt, miközben tovább erősíti az elektrifikációt. Fontosnak tartja a zöldacélgyártást ösztönző javaslatokat is, amelyeket az Európai Bizottság az idei év elején terjesztett elő. Az uniós klímapolitika nagyrészt túlélte a költségnövekedés miatti ellenállást, ugyanakkor a zöld megállapodás kulcsfontosságú pilléreinek reformja komoly szorításba került.
Hoekstra közölte azt is, hogy a 2030 utáni klímacélokat meghatározó további szabályok elfogadását jövőre halasztják, egyúttal utalt rá, hogy a tagállamok közötti kibocsátás-kereskedelmi rendszer átalakításáról szóló tárgyalások az intenzív egyeztetések miatt csúszhatnak az év végi határidőhöz képest.
Címlapkép forrása: EU
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